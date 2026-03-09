Армагеддон в Бразилии! Судья удалил 23 человека разом — среди них Халк и Жерсон. Видео

«Крузейро» и «Атлетико Минейро» устроили бойню не хуже ЦСКА и «Сатурна» в Раменском.

Финал чемпионата штата между «Крузейро» и «Атлетико Минейро» вышел огненным. Гол был забит только один, а вот удалений оказалось в 23 раза больше. Это не опечатка. Рассказываем, что случилось.

Вечер в Белу-Оризонти точно войдёт в историю. Порядка 50 тыс. человек на трибунах наверняка мечтали увидеть достойный футбол, но гол случился только один – Кайо Жорже положил после навеса экс-зенитовца Жерсона.

Массовая драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» Фото: Evandro Oliveira/IMAGO/ТАСС

И всё вроде бы шло к финальному свистку, «Крузейро» полетел, скорее всего, в последнюю контратаку, которая оказалась роковой. Полузащитник Кристиан зачем-то врезался во вратаря «Атлетико» Эверсона, когда тот уже забрал мяч. Киперу выходка оппонента не понравилась, и он сел (!) на Кристиана, затем встал и начал предъявлять претензии.

Дальше – массовое побоище: одни побежали защищать Кристиана, другие – Эверсона. Завязалась весьма ожесточённая драка, в которой каким-то чудом миролюбиво сошлись бывшие футболисты «Зенита» Матео Кассьерра и Жерсон: они пытались успокоить друг друга.

ВИДЕО

Интересно, что у конфликта было несколько волн – как минимум две у ворот Эверсона, а затем – ещё одна уже в районе центрального круга. Казалось, разборка сошла на нет, однако затем кто-то ударил кого-то сзади наотмашь – и понеслась. Мясорубка получилась солидная – даже Халк поучаствовал.

Дрались около полутора минут, после чего приступили к переговорам. Матч в итоге завершили после 10-минутной паузы.

Вечер, кстати, и правда стал историческим. «Крузейро» впервые с 2019 года победил в чемпионате штата. Последние шесть титулов забрал как раз «Атлетико». Получается, сбросили с грёбаного насеста?

«Крузейро» — «Атлетико Минейро» Фото: Evandro Oliveira/IMAGO/ТАСС

Занятно, что главный арбитр не удалил кого-то сразу на поле после случившегося. Он просто выписал 23 красные карточки уже в протокол: 12 удалений для «Крузейро» и 11 – для «Атлетико». Фатальной массовая дисквалификация вряд ли будет – ведь это был финал чемпионата штата, а на Серию А данные удаления не распространяются.