Руководство думает об увольнении Тудора спустя три тура после назначения, а впереди — тяжелейшее расписание на финише. Разбор.

«Тоттенхэм» играет в ЛЧ, но правда вылетит из АПЛ? Такой жуткой серии не было более 50 лет

5 марта 2025 года, Лондон. «Тоттенхэм» в домашнем матче 29-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» уступает к концу первого тайма со счётом 1:3. В трансляции показывают, как болельщики на трибунах хватаются за головы, а большая группа фанатов потянулась к выходу. Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» продлилась до 11 встреч, команда потерпела пять поражений подряд. Лондонцы занимают 16-е место в таблице и опережают зону вылета всего на одно очко.

Очевидно, что до конца сезона действующий победитель Лиги Европы и представитель английской Big 6 будет бороться за выживание. Насколько реален расклад, при котором «Тоттенхэм» начнёт следующий игровой год в Чемпионшипе?

В феврале руководство клуба уволило тренера Томаса Франка. Под его руководством «Тоттенхэм» после 26 туров набрал всего 29 очков и расположился на 16-м месте. Датчанин так и не донёс свои идеи до игроков, которых ещё и накрыла очередная эпидемия травм. Спасать ситуацию позвали Игора Тудора. Хорват уже показал себя как эффективный кризис-менеджер в «Лацио» и «Ювентусе». Хотя на длительной дистанции тренер уже не так крут. Поэтому «Тоттенхэм» заключил контракт с Тудором лишь до конца сезона-2025/2026.

Однако под руководством Игора команде лучше не стало. В АПЛ «Тоттенхэм» потерпел три поражения в трёх встречах с «Арсеналом» (1:4), «Фулхэмом» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:3). Общая разность мячей – 3:9. Лондонцы не побеждают в АПЛ с 28 декабря 2025 года, когда они разобрались с «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор у «Тоттенхэма» семь поражений и четыре ничьих в чемпионате. Это первый случай в истории клуба: ранее лондонцы ещё никогда не не побеждали в 11 матчах АПЛ подряд. До этого подобное происходило более 50 лет назад – в 1975 году.

ИГРОКИ «ТОТТЕНХЭМА» ПОСЛЕ ПРОИГРЫША «КРИСТАЛ ПЭЛАС» Фото: Julian Finney/Getty Images

The Telegraph сообщает, что руководство уже рассматривает вариант с увольнением Тудора. В клубе обеспокоены результатами команды и тем, что возрастает риск борьбы за выживание в АПЛ. Последнее поражение лишь усилило тревогу среди боссов. Хотя проблема не только в тренере. У «Тоттенхэма» по-прежнему большой список травмированных, что не помогает Тудору выправить игровой кризис. Как итог: на отрезке в 10 игр «Тоттенхэм» – абсолютно худшая команда АПЛ. Всего три очка при разнице забитых и пропущенных «-11».

С октября 2025 года коэффициент на вылет «Тоттенхэма» из АПЛ обвалился со 150.00 до 2.50 (около 40% вероятности). Только у трёх клубов больше шансов на вылет в Чемпионшип: у «Вулверхэмптона» (1.01), «Бёрнли» (1.01) и «Вест Хэма» (2.45). Хотя Тудор после матча с «Кристал Пэлас» сохранял оптимизм.

Игор Тудор главный тренер «Тоттенхэма» «Это может прозвучать странно, но после этой игры я верю [в спасение от вылета] больше, чем раньше. Я кое-что увидел. Мне нужно выбрать правильных игроков, потому что лодка движется в нужном мне направлении и те, кто в лодке, могут остаться, иначе они могут покинуть её. Когда вернутся остальные игроки, уверен, у нас будет хорошая команда. Нелегко смириться с той ситуацией, в которой сейчас находимся».

Также хорват ранее отметил, что в клубе ощущают давление в связи с возможным вылетом в Чемпионшип: «Все понимают ситуацию. Если вы не понимаете, то что-то не так. Моя работа — снять давление, а их работа — принять это давление. Давление есть везде, но нужно любить свою работу. Вы должны быть готовы принять это и выстоять. Надеюсь, что у нас это получится, и я в этом уверен. На тренировках я видел, что у нас есть игроки, которые могут взять на себя ответственность, заставить нас начать показывать хорошие результаты и зарабатывать очки».

По данным аналитиков Opta, «Тоттенхэм» набрал 31,4 ожидаемого очка (xG) при 29 реальных и занимает 17-е место (в реальной таблице – 16-й). А что по итогам сезона? Действительно ли лондонцам грозит вылет? В Opta так не считают. По их подсчётам, «Тоттенхэм» наберёт 40,06 xG и займёт 16-е место. Вероятность вылета составляет всего 16,35%.

Посмотрим на прямых конкурентов. «Вулверхэмптон» и «Бёрнли» уже на 99% покинут АПЛ, а претенденты на третью фатальную строчку (помимо «Тоттенхэма») – «Лидс», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм». Opta считает, что именно последняя команда отправится в Чемпионшип. Вероятность вылета «Вест Хэма» – 49,95%. «Молотобойцы», по подсчётам, наберут 37,51 xG и финишируют 18-ми. На 17-е место аналитики ставят «Ноттингем Форест» (39,09 xG, вероятность вылета – 26,13%), а чуть выше «Тоттенхэма» – «Лидс» (42,10 xG, вероятность вылета – 8,02%).

ИГРОКИ «ТОТТЕНХЭМА» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Разница между 18-й и 15-й строчкой по версии Opta – всего пять очков. Поэтому всё может решить парочка встреч: кто-то сенсационно одержит победу, а кто-то неожиданно оступится. Важно взглянуть на календарь претендентов на вылет на финише.

Календари претендентов на 18-е место

«Тоттенхэм»

Из тяжёлого: «Ливерпуль» (г), «Астон Вилла» (г), «Челси» (г). И очные встречи с «Ноттингем Форест» (д) и «Лидсом» (д).

Лондонцам предстоит сразу три матча с командами из топ-6 таблицы. И все три – гостевые. Хотя бы одна победа уже станет отличным результатом. Но важно, что «Тоттенхэм» ждут две встречи с конкурентами. Именно там можно обезопасить себя от вылета.

«Лидс»

Из тяжёлого: «Манчестер Юнайтед» (г). Очные встречи с «Тоттенхэмом» (г) и «Вест Хэмом» (г).

Самый простой календарь среди представленных клубов. Именно поэтому Opta и ставит «Лидс» выше других.

«Ноттингем Форест»

Из тяжёлого: «Астон Вилла» (д), «Челси» (г), «Ньюкасл Юнайтед» (д), «Манчестер Юнайтед» (г). И очная встреча с «Тоттенхэмом» (г).

А вот «Ноттингему» придётся очень непросто. У «Форест» самоё тяжёлое расписание на финише сезона. Ещё и два выезда к топам + «Тоттенхэму».

«Вест Хэм»

Из тяжёлого: «Манчестер Сити» (д), «Астон Вилла» (г), «Арсенал» (д) и «Ньюкасл» (г). И очная встреча с «Лидсом» (д).

Не сильно лучше ситуация у «Вест Хэма». Чуть полегче, чем у «Ноттингем Форест». Однако в Opta считают именно лондонцев претендентами на вылет.

Ещё один важный момент: «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм» параллельно выступают в еврокубках. «Лесники» рубятся в плей-офф Лиги Европы, лондонцы – в 1/8 финала Лиги чемпионов. И в случае сенсационной победы «Тоттенхэма» в ЛЧ и вылета в Чемпионшип может случиться уникальная ситуация. Команде предстоит одновременно выступать в Лиге чемпионов и второй по силе лиге своей страны.

Тогда у лондонцев просто «сломается» календарь! В Чемпионшипе клубы проводят по 46 туров, а часто встречи идут параллельно с матчами в ЛЧ. «Тоттенхэм» проведёт минимум 56 встреч в сезоне (46 – в Чемпионшипе, восемь – в ЛЧ и минимум по одной в Кубке Англии и Кубке лиги). Фантастический расклад, однако вероятность не нулевая.