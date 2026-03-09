Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства

Предпоследний матч 20-го тура Мир РПЛ прошёл в Москве. Получилось интересно и результативно. А вот смены лидера не состоялось.

Главная интрига перед встречей: возглавит ли «Локомотив» таблицу РПЛ? «Зенит» уступил в Оренбурге (1:2), «Краснодар» — в Казани (1:2). Обыграй «Локомотив» в столице «Ахмат» — здравствуй, первое место. При равенстве очков с «Краснодаром» команда Михаила Галактионова была бы выше по дополнительным показателям. Станислав Черчесов ни разу не побеждал «Локомотив» в РПЛ как тренер — пять ничьих, четыре поражения.

Хозяева вышли на матч с двумя нападающими. Из-за отсутствия травмированного Сергея Пиняева и дисквалифицированного Александра Руденко «Локомотив» отправил на фланги Алексея Батракова (по ходу встречи перешёл в центр поля) и Зелимхана Бакаева. В центре нападения играли Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко. У «Ахмата» место в воротах снова занял Вадим Ульянов, а Мануэл Келиану появился в опорной зоне.

Прошло 20 минут, но ничто не намекало на привычную игру «Локомотива». Никаких скоростных прорывов, без моментов у ворот Ульянова. А дальше — ударный отрезок от команды Черчесова. «Локо» устроился на 0:2 за три минуты. Сначала Георгий Мелкадзе прошил стенку прямым ударом со штрафного — Антон Митрюшкин не спас. Первый подобный гол нападающего «Ахмата» в РПЛ. Ранее он забивал со штрафного только в стыках. Митрюшкин после этого напихал всем, кто стоял в стенке.

Спустя три минуты Митрюшкин справился с ударом Лечи Садулаева. Правда, голкипер отбил мяч перед собой. Что было дальше? Сесар Монтес вынес прямо на Максима Самородова, а тот попал в дальний угол. Лёгкий рикошет от Лукаса Фассона — 0:2. Футболист сборной Казахстана забил во втором матче РПЛ подряд.

Сразу после этого Монтес попросил замену — вместо него вышел Жерзино Ньямси. «Локо» играл настолько невзрачно, что местные фанаты в конце первого тайма зарядили «Соберитесь и играйте!». И это сработало! Угловой в добавленное время оказался результативным. Батраков навесил, Евгений Морозов скинул, а Фассон с близкого расстояния переиграл Ульянова. Бразилец забил во второй встрече подряд. «Локомотив» ушёл на перерыв с одним ударом в створ — и сразу голевым.

В перерыве тренерский штаб хозяев обошёлся без замен. А уже спустя три минуты после возобновления игры «Локо» восстановил равновесие. Мяч дошёл к Данилу Пруцеву через головы Комличенко и Воробьёва, и полузащитник пробил с отскоком от газона. Вопрос к обороне «Ахмата», которая оставила Пруцева совершенно одного перед воротами.

Первые минуты второй половины — тотальное превосходство «Локомотива». Хозяева задавили соперника и постоянно напрягали защиту «Ахмата». Артёму Карпукасу не хватило совсем чуть-чуть точности — полузащитник вонзил мяч в перекладину. Несмотря на серьёзное давление, гости пропустили на этом отрезке всего один мяч.

На 80-й минуте Садулаев смотрел на мяч и заехал ногой по голове Морозову. В режиме реального времени смотрелось страшнее, чем на повторе. Евгению быстро оказали помощь — обошлось без рассечения. Повезло, что Лечи попал не шипами, а носком бутсы. Арбитр Павел Кукуян не показал карточку.

Больше не забил никто. «Локомотив» упустил возможность выйти на первое место, а Черчесов снова не обыграл его в РПЛ. Пожалуй, это тот случай, когда результатом недовольны и те и другие. В 20-м туре РПЛ не победил никто из топ-5.