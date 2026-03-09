Что за игры у «Спартака» Карседо! Уверенно вели, ушли на 3:3, а потом Барко выдал чудо-пас

20-й тур Мир Российской Премьер-Лиги завершился сумасшедшим матчем «Спартака» и «Акрона» с семью голами. Команда Хуана Карлоса Карседо реабилитировалась за кубковое поражение от «Динамо». Однако опять была близка к провалу.

Если сравнивать сегодняшний состав «Спартака» с тем, который Карседо выбрал на встречу первого весеннего тура с «Сочи», то в нём было два изменения. В обороне Дмитриев вышел на левом фланге вместо Зобнина, в полузащите Мартинс сменил Маркиньоса. А из игравших в кубковом дерби с «Динамо» на скамейку присел Саусь, кроме того, вне заявки оказался дисквалифицированный Литвинов.

Главный вопрос, связанный с тактической схемой «Спартака», касался левого фланга полузащиты. «Ложным вингером» мог быть, как Барко, так и Жерсон. Карседо поставил туда аргентинца, которого, конечно же, тянуло в центр. Уже в начале игры Барко заработал опасный штрафной после потери Хосонова (ошибка опорника стоила ещё и жёлтой карточки Роче) и сам же загубил его – нанёс удар из полукруга и выше, и мимо цели. Но вообще «Спартаку» не хватало скорости. Игра получалась рваной из-за фолов и пауз. Красно-белые, несмотря на желание исправиться за кубковую неудачу, выдали отнюдь не ураганное начало.

Более того, на 18-й минуте команда Карседо пропустила. Опять «Спартак» провалился на стандарте у собственных ворот. Классно сыграл Беншимол – вырвал в чужой штрафной мяч у Угальде и тут же сделал пас на Неделчяру. Румын ассистировал Болдыреву, а вингер пробил, не тратя время на обработку (иначе его накрыли бы).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только по истечении 20 минут матча «Спартак» совершил первое касание в чужой штрафной. Тем не менее в середине тайма красно-белые отыгрались, забив в редкой атаке на скорости. Раскрутил её перехватом в центре поля, рывком вперёд и своевременной передачей направо Умяров. «Акрон» не успел перестроиться в обороне – оставил много свободного пространства. Солари очень технично исполнил удар в касание.

Дальше, хотя «Спартак» поддавливал, «Акрон» нормально держался. Команда Заура Тедеева даже забила, однако гол был отменён из-за очевидного фола Дзюбы на Джику. Вообще, Артём не слишком пугал защитников красно-белых. По статистике Дзюба завершил первую половину с нулём касаний в чужой штрафной и без ударов. Тем не менее перед перерывом «Спартак» выдал мощный отрезок с двумя голами. На 41-й минуте и у Карседо сработал заготовленный стандарт. Барко подал слева в нужную точку, а Ву забил головой с линии вратарской. Безобразно защищались тольяттинцы на этом угловом.

В компенсированное время и Мартинс оправдал голом своё появление в основе. У красно-белых получилась отличная многоходовая комбинация с разворотом атаки с одного фланга на другой. Дмитриев мощным проходом соорудил момент для Угальде – костариканец не забил из убойной позиции. А вот люксембуржец преуспел на добивании. Здорово доиграл эпизод.

После перерыва «Акрон» пытался прессинговать. В таких ситуациях вингеры тольяттинцев давили на защитников, а Дзюба, как правило, перекрывал опорника – Умярова. Впрочем, это было и в дебюте встречи. А на 51-й минуте команда Тедеева заработала пенальти после стыка Дмитриева с Беншимолом. Соперники боролись за мяч, и защитник красно-белых сыграл неаккуратно – попал по ноге форварду из Кабо-Верде. Судья Танашев только при помощи VAR назначил 11-метровый. Интересно, что исполнил его не Дзюба (любящий, как мы помним, забивать «Спартаку»), а сам Беншимол. Максименко не угадал, куда прыгать.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разбирая эпизод для «Чемпионата», подтвердил – пенальти назначен верно:

«Танашев ошибся, хотя занимал рекомендованную позицию. Это сложная игровая ситуация. В динамике понять, кто сыграл в мяч, было проблематично. Нога Дмитриева шла в направлении от ворот, у Беншимола – снизу вверх. Мяч оказался на внешней стороне стопы игрока «Акрона» и пошёл вперёд. Скорее всего, Танашев решил, что в мяч сыграл Дмитриев. Это видеопенальти. Был фол по неосторожности – Дмитриев не сыграл в мяч, Беншимол – сыграл».

Этот гол начал ещё один камбэк в ярком результативном матче «Спартака» и «Акрона». Теперь уже от тольяттинцев. Пропущенный мяч подбил хозяев, а команду Тедеева – воодушевил. Красно-белые, как и в дерби с «Динамо», выпали на несколько минут из игры во втором тайме. В голевой атаке на исходе часа встречи спартаковцы дали свободно подать мастеру кроссов Фернандесу (это уже полгола), а Дмитриеву снова не хватило навыков защитника. Болдырев выиграл борьбу на опережение. Вскоре Максим и хет-трик едва не оформил. Просто простил москвичей!

При счёте 3:3 игра совсем раскрылась. «Спартак» должен был идти вперёд за победой. «Акрон» тоже хотел атаковать. Про такие матчи говорят – на три результата. Многочисленные замены (вышли в том числе Маркиньос, Зобнин и Саусь) всё же помогли команде Карседо дожать тольяттинцев в концовке. «Спартак» забил простой, но классно исполненный гол. Барко вскрыл оборону «Акрона» проникающим пасом, а Марадишвили, занявший позицию правого защитника из-за травмы Рочи, сыграл очень плохо. Создал глубину вместо офсайда и отпустил Маркиньоса. Бразилец идеально реализовал момент.

«Акрону» уже не хватило времени, чтобы уйти от поражения. А Дзюба так ни разу и не пробил за встречу. У Артёма только два паса под удар и пара касаний в штрафной Максименко.