«Не случайность, что после прошлого тура стало спокойнее». Разбор судейства в РПЛ

МИР РПЛ так громко вернулась после зимней паузы, что за судей спустя неделю было тревожно. Уж слишком много их критиковали после 19-го тура, плюс сказались частые вмешательства VAR, которые растянули матчи. Однако можно констатировать: 20-й тур прошёл куда спокойнее. Давайте разбираться, в чём дело и какие были трудности.

Специально для «Чемпионата» судейство в 20-м туре и первом круге чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Ростов» — «Балтика» — 1:1

Хорошая работа Казарцева. Давно он не получал назначений, работал на VAR. В этот раз дали игру, причём непростую. Казарцев справился, были хорошие решения. В том числе на 18-й минуте, когда Голенков находился за линией офсайда и «Ростов» забил гол. VAR верно начертил линии и пригласил Казарцева, чтобы тот оценил степень влияния Голенкова на соперника. Сразу надо напомнить: линия чертится по предпоследнему игроку обороны — в данном случае вратарь был впереди, поэтому его не учитывали. Голенков и защитник друг друга придерживали. Контакт был — это считается влиянием. Отпрыгнул он уже после удара по воротам. После видеопросмотра Казарцев верно отменил гол.

На 76-й минуте самостоятельно и верно назначил 11-метровый в ворота «Балтики» за фол по неосторожности. Простой, открытый эпизод. Ничего сложного, просто надо было его видеть.

Оценка Казарцева — 8,4.

«Пари НН» — «Сочи» — 2:1

Единственный момент — назначение 11-метрового в ворота «Пари НН». Ничего сложного там не было. Бобровский разобрался и правильно назначил пенальти.

Оценка Бобровского — 8,4.

«Оренбург» — «Зенит» — 2:1

Очередной арбитр, который очень мало работает в поле. Не особо ему доверял Милорад Мажич, но тут дал игру. На седьмой минуте Цыганок правильно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» за игру рукой. Она у защитника была поднята и отставлена в сторону, после удара мяч в неё попал.

Но на 67-й минуте Цыганок ошибся и не показал жёлтую карточку Аванесяну за грубую игру. Тот наступил сопернику на голеностоп. Надо было наказывать игрока «Оренбурга» и назначать штрафной из опасной зоны. Оценка снижается на 0,1 балла.

На 90+4-й минуте Цыганок верно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» и показал жёлтую Муфи. По повторам сложно понять, что произошло. В любом случае этот момент состоит из двух эпизодов. Судя по полёту мяча, первым его коснулся игрок «Зенита». Плюс был наступ на голеностоп. На что именно среагировал Цыганок, я не знаю, но в любом случае он правильно назначил 11-метровый. Что так, что так – это пенальти.

Оценка Цыганка — 8,3. Хорошая работа.

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала — 2:0

Если говорить о работе Сухого в целом, то она хорошая. Учитывая, что он получил третий матч подряд, включая Кубок. Говорить будем только о 13-й минуте. То, что показали в трансляции, не даёт полной картины. Невозможно понять, что Сухой видел изначально. Могу только предположить, что произошло.

В момент, когда Волк взял мяч в руки и поставил его на землю, тот был без движения. Вратарь «Динамо» разыграл от ворот. Игроки «Крыльев» вошли в штрафную, и в этот момент защитник Махачкалы поставил мяч на линию и коснулся его рукой. Сухой показал, что игроки «Крыльев» раньше времени зашли в штрафную площадь. Он свистнул, показал, что было нарушение процедуры, и попросил защитника, который коснулся мяча рукой, разыграть его от ворот. По трансляции складывается ощущение, что Сухой видел только конец эпизода. А тут следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за игру рукой. Волк поставил мяч, тот находился без движения, был нанесён удар, мяч пришёл в движение. Это и есть удар от ворот. Мяч был в игре. А футболист «Динамо», видя, что соперники начали его прессинговать, остановил мяч рукой.

Дальше говорим об ответственности бригады арбитров. Если Сухой действительно не видел первую фазу, то ответственен первый ассистент Демешко, который был обязан контролировать мяч и его розыгрыш. И ещё больше ответственен VAR в лице Шадыханова и Галимова, которые были обязаны изучить момент и пригласить Сухого к монитору, чтобы тот оценил всю картину и принял верное решение. Сухому оценку не снижаю, но остальные ответственны.

Оценка Сухого — 8,4.

«Рубин» — «Краснодар» — 2:1

Хорошая работа Карасёва. Спокойно, и «Краснодар» себя хорошо вёл. Может, замёрз. А может, сработала магия Карасёва, и он авторитетом придавил Кордобу и Сперцяна. Те ничего не говорили, никаких провокаций не было.

Оценка Карасёва — 8,4.

ЦСКА — «Динамо» Москва — 1:4

Игра повышенной сложности. Единственный момент — удаление Гонду на 16-й минуте. Если бы не этот эпизод, оценка у Иванова была бы 8,5. В остальном отработал спокойно, без нервов, давал поиграть. Но момент с Гонду подпортил.

Понимаю Иванова. Удалить в таком матче так рано — очень сложно. Однако здесь нужно было просто показывать. Он остался на осевой линии и смотрел Гонду в спину. Из-за этого, наверное, и показал жёлтую. Хотя если смотреть по видео, Иванов ещё какое-то время думал. Значит, размышлял над красной. Хорошо, что не пропустил и показал хотя бы жёлтую. Нога Гонду в конце чуть ушла в сторону, он начал её сгибать, но это не отменяет красной. Прыжок, прямая нога, открытые шипы, возможность нанесения травмы. Хорошо, что так, а не в лицо. Оценка у Иванова снижена на 0,5 балла, однако больше не из-за того, что показал жёлтую, а из-за того, что мог видеть в лучшем ракурсе, и тогда, возможно, сразу показал бы красную. Но, скорее всего, он просто пошёл на понижение. А в целом картина хорошая.

Оценка Иванова — 7,9 (8,5).

«Локомотив» — «Ахмат» — 2:2

У Кукуяна как таковых сложных моментов не было. Игра больше сваливалась на управленческие действия. Были разногласия с первым ассистентом по поводу аутов, чуть подкипели. Но выровняли, справились — всё нормально.

Оценка Кукуяна — 8,4.

«Спартак» — «Акрон» — 4:3

Единственный сложный момент — 55-я минута. Дмитриев совершил фол по неосторожности в своей штрафной. Прямая нога, шипы, в мяч не сыграл — вместо этого попал по голеностопу Беншимола в воздухе. Танашев назначил 11-метровый в ворота «Спартака» после вмешательства VAR. Сложный момент для восприятия, полёт мяча здесь считается вторичным признаком. Оценку снижать не стал.

У Танашева просматривается уверенность, но если ещё прибавить, то будет даже лучше по картинке.

Оценка Танашева — 8,4.

То, что стало спокойнее по сравнению с прошлым туром – не случайность. Все арбитры разные. Кто-то понимает требования, а кому-то надо разжёвывать. Милорад Мажич сказал, что в прошлом туре внутренние ожидания не совпали с увиденным. Некоторые арбитры решили сделать по-своему. Разбор полётов произошёл, уточнения до них довели.