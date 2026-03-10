Провал «Торпедо» в дерби, проблемы Березуцкого, отмена из-за мороза. Главное в Первой лиге

Могло показаться, что команды Лиги PARI будут долго набирать форму, однако многие раскачались ещё неделю назад. Теперь подтянулись и другие. Праздничный тур получился огненным. Правда, не обошлось и без переносов – лютый мороз не отпускает центральную часть России. Все детали – в обзоре «Чемпионата».

Весёлый футбол в Челябинске

Такими и должны быть матчи между конкурентами в борьбе за стыки. Хозяева вышли вперёд уже на 10-й минуте. Тимофей Комиссаров заработал пенальти, а лучший бомбардир «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов хладнокровно развёл мяч и вратаря по углам. Вскоре «Спартак» сравнял счёт – отличился боснийский новичок Фарук Гогич.

До перерыва команды ещё раз обменялись голами. Вильфрид Эза отправил мяч в сетку ударом через себя в падении. Ему ответил форвард «Спартака» Амур Калмыков. Зимние трансферы работают! Как и стандарты – во втором тайме «Спартак» закидал штрафную «Челябинска» подачами, одна из которых закончилась голом Калмыкова на 70-й минуте.

Казалось, гости увезут победу и закрепятся на третьей строчке, но в концовке «Челябинск» всё-таки отыгрался. Георгий Гонгадзе заработал штрафной, пробил и попал в стенку. Рикошет получился максимально удачным – мяч закатился в сетку. Первый гол Гонгадзе за новую команду.

Вряд ли «Челябинск» и «Спартак» довольны результатом, но нейтральные зрители точно счастливы. Важная деталь – обе команды лидируют в Первой лиге по количеству голов со стандартов. У «Спартака» 18 таких мячей (из 36). У «Челябинска» – 16 (из 36). Николя Жовер и Микель Артета смотрят на эти цифры с плохо скрываемой завистью.

Хубулов – главный герой «Черноморца»

Многие уже похоронили «Черноморец» после поражения во встрече с «Торпедо» (0:2) в прошлом туре. Напомним, команду покинули Саид Алиев, Илья Кирш и Илья Родионов, плюс тренер Вадим Евсеев уехал в Махачкалу. Однако Денис Попов, возглавивший «Черноморец» зимой, не хочет сдаваться.

«СКА-Хабаровск» остаётся командой контрастов. Неделю назад хабаровчане спокойно закрыли «Чайку» на выезде (3:1), а теперь провалились в Новороссийске. Главным героем встречи стал 20-летний Александр Хубулов, арендованный у московского «Динамо». Он отправил в ворота Алексея Кузнецова три мяча. К 16-й минуте «Черноморец» уже вёл 2:0. Получив увесистый удар в челюсть, «СКА-Хабаровск» так и не вернулся в игру.

После перерыва Хубулов забил с пенальти. Все три гола помог организовать Илья Жигулёв (два паса плюс заработанный 11-метровый). На официальном сайте ФНЛ указано, что у воспитанника «Краснодара» уже семь голевых передач в сезоне (делит первое место с Максимом Игнатьевым из «Спартака»).

Однако портал Transfermarkt насчитал Жигулёву девять ассистов – по немецкой системе в зачёт идут заработанные пенальти, удары в штангу и прочие действия, которые напрямую помогли забить гол. Тут уже кому как нравится. Сезон у Жигулёва всё равно получается очень мощным.

«Черноморец» набрал важнейшие очки и отдалился от зоны вылета. СКА – в серединке таблицы, но до стыков всего четыре очка.

«Чайка» жива, а «Сокол» – не очень

«Чайка» Дмитрия Комбарова продолжает играть в Подольске. Стадион в Песчанокопском «пока не готов». Следствие этого переезда – удручающая картинка с арены «Труд». На этой неделе здесь хотя бы расчистили снег. Да и фанаты из Саратова приехали поддержать «Сокол» – немного разбавили депрессивную тишину. Впрочем, от игры команды Младена Кашчелана болельщики вряд ли испытали восторг.

У «Сокола» были моменты, но, как обычно, подвела реализация. На 16-й минуте боснийский форвард Алексей Гольянин пробил в упор после розыгрыша углового и попал в штангу. А вот «Чайка» свой шанс не упустила. На 30-й минуте Дмитрий Иванников разогнал быструю атаку, которая закончилось голом Глеба Пополитова (забил во втором матче подряд).

За зиму «Сокол» практически не поменялся. Если 0:1 во встрече с «Челябинском» в прошлом туре можно оправдать странным пенальти, то сейчас вопросов к Кашчелану всё больше. Стиль «Сокола» – много длинных передач и надежда на удачные отскоки. Команда собирает какие-то моменты (тот же Гольянин против «Чайки» во втором тайме много боролся впереди и несколько раз угрожал воротам Семёна Фадеева), но этого мало. На фоне большинства игроков «Сокола» выделяется разве что зимний новичок Роман Пасевич – через него идёт огромное количество атак.

«Чайка» удержала победный счёт – новые футболисты вроде Егора Гузиева (арендован у «Спартака») потихоньку набирают форму. Однако проблемы всё равно есть – «Сокол» слишком легко ломал фланги и опорную зону. Несмотря на победу (всего лишь третья для Комбарова в сезоне), «Чайка» остаётся на последней строчке. Отставание от спасительного 15-го места – девять очков. Как и у «Сокола».

«Енисей» переборол «КАМАЗ»

Матч в красноярском манеже получился жёстким и вязким. Хозяева с самого начала втянули соперника в силовую игру с обилием борьбы и стыков. Для «КАМАЗа», который любит комбинационный футбол, такой формат оказался не самым удобным. «Енисей» часто забирал подборы и строил атаки через длинные передачи на Луку Ратковича.

Опасных моментов в первом тайме почти не было. Самый реальный шанс возник на 20-й минуте. Андрей Мазурин пробил со штрафного в девятку, но Евгений Замерец выручил «КАМАЗ».

«Енисей» — «КАМАЗ» Фото: ФК «Енисей»

После перерыва игра оживилась, однако основные угрозы по-прежнему приходили со стандартов. Даниил Шамкин из «КАМАЗа» после скидки Даниила Маругина не попал в створ, затем Мазурин снова проверил Евгения Замерца ударом под стенкой.

Развязка наступила на 86-й минуте. После навеса Оливье Кенфак скинул мяч на Андрея Окладникова, который точно пробил в дальний угол. «Енисей» одержал минимальную победу. Она стала первой для команды под руководством Сергей Ташуева. «КАМАЗ» потихоньку отклеивается от борьбы за топ-4 – уже шесть матчей подряд без побед. Впрочем, челнинцы не особо стремятся наверх (нет ресурсов) – просто играют и сражаются с каждым соперником.

«Родина» вплотную приблизилась к «Уралу»

В московском дерби «Родина» быстро захватила инициативу – игроки «Торпедо» просто не справились со скоростными розыгрышами соперника. На 16-й минуте команда Хуана Диаса конвертировала преимущество в гол – после розыгрыша углового Артём Мещанинов направил мяч головой в сетку. Солтмурад Бакаев отметился голевой передачей.

Под конец первого тайма «Родина» усилила давление и удвоила преимущество. На 45-й минуте Артём Максименко пробил по воротам, мяч после рикошета оказался в сетке. При этом гости могли забивать ещё. По количеству созданных моментов они заметно превзошли соперника – 14:7 по ударам, 7:3 по ударам в створ.

После перерыва «Торпедо» прибавило и стало действовать активнее. Создало несколько шансов и наиграло минимум на гол. Впрочем, «Родина» отвечала острыми контратаками. Заслуженная победа Диаса.

Василий Березуцкий снова потерял очки

Размен Мирослава Ромащенко на Василия Березуцкого выглядит всё более сомнительным. После поражения во встрече с «Факелом» (0:1) новый тренер «Урала» сделал сразу семь перестановок в стартовом составе – к примеру, вернул Мартина Секулича и Юрия Железнова в старт. Две замены были вынужденными – Артём Мамин вышел вместо дисквалифицированного Силвие Бегича, вратарь Иван Кузнецов заменил травмированного Александра Селихова.

Собственно, Мамин и Кузнецов «привезли» гол. Абу-Саид Эльдарушев открылся под передачу из глубины и заработал пенальти в борьбе с вратарём «Урала». Сам же пострадавший и подошёл к мячу.

«Ротор» — «Урал» Фото: ФК «Ротор»

До перерыва «Урал» упустил два момента – могли забивать Фаниль Сунгатулин и Секулич. Во втором тайме «Ротор» настигла уже знакомая болезнь. Команда потеряла инициативу, прижалась к воротам и пропустила. У Березуцкого нашёлся джокер – 20-летний Никита Морозов вышел на замену и закинул мяч в сетку на 90+4-й минуте. Сработал отчаянный навал на угловом.

«Урал» ушёл от поражения, но качество футбола пока не тянет на топ-2. Впрочем, вопросы есть и к «Ротору», который во второй игре подряд упускает победу.

Зимний футбол в Ярославле

Странная ситуация. Поле в Туле, по мнению РФС, не готово к матчам. А вот газон в Ярославле прошёл проверку. Хотя всем, кто наблюдал за трансляцией матча «Шинника» с «Уфой», было понятно – это не совсем футбол.

На заснеженном газоне команды пытались хоть как-то заковырять мяч в ворота. Лучше получилось у хозяев – помогли отработанные стандарты. На 40-й минуте счёт открыл Альбек Гонгапшев. Этот гол так и остался единственным в матче. На двоих соперники накопили 12 ударов (из них всего четыре в створ). «Уфа» всё глубже погружается в зону вылета, «Шинник» поднимается на 10-е место.

Три красные карточки в матче между «Арсеналом» и «Волгой»

Матч получился не очень зрелищным. Игра превратилась в жёсткую и нервную борьбу с тремя удалениями уже к перерыву.

В начале встречи туляки были ближе к голу. После подачи с углового на 18-й минуте Эдарлин Рейес пробил головой, мяч рикошетом от рук вратаря и перекладины ушёл на угловой. После розыгрыша стандарта Кирилл Большаков отправил мяч в сетку, но судья отменил гол из-за фола в атаке.

На 41-й минуте Милош Брнович получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки. «Волга» недолго действовала в большинстве. Айдар Хабибуллин получил прямую красную за жёсткий фол. Чуть позже удалили тренера «Арсенала» Дмитрий Гунько – он слишком эмоционально реагировал на судейство.

«Арсенал» Тула — «Волга» Фото: ФК «Арсенал» Тула

После перерыва игра немного раскрылась. Голкипер «Арсенала» Михаил Цулая выручил после опасного удара Игоря Гершуна на 54-й минуте. Затем опасный штрафной исполнил Александр Саплинов – мяч ушёл на угловой.

Развязка наступила на 69-й минуте. Вышедший на замену Дмитрий Каменщиков уверенно реализовал пенальти. «Арсенал» барахлит – возможно, просто не хватило сил после Кубка России.

Матч «Нефтехимик» – «Факел» перенесён

Игра не состоялась из-за мороза в Нижнекамске. За час до стартового свистка температура была -15,5°C, что не соответствует регламенту. По официальной сводке, во время предполагаемого начала игры было уже около -19 °C, а ощущалось как -37 °C. В таких условиях проведение матча могло привести к травмам, поэтому команды приняли решение не рисковать здоровьем футболистов.

Встречу перенесут на один из резервных дней, дату объявят позже. При этом в Нижнекамск всё-таки добрались около 70 болельщиков «Факела», среди которых было 25 девушек. После новости о переносе матча капитан «Факела» Равиль Нетфуллин вышел к гостевому сектору с цветами и поздравил болельщиц с Международным женским днём.