Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Первая лига, обзор матчей 23-го тура сезона-2025/2026, видео голов, турнирная таблица, результаты: Факел, Урал, Спартак Кострома

Провал «Торпедо» в дерби, проблемы Березуцкого, отмена из-за мороза. Главное в Первой лиге
Артём Шувалов
Первая лига, обзор матчей 23-го тура
Комментарии
«Родина» догнала «Урал», а «Челябинск» и костромской «Спартак» устроили уникальную перестрелку!

Могло показаться, что команды Лиги PARI будут долго набирать форму, однако многие раскачались ещё неделю назад. Теперь подтянулись и другие. Праздничный тур получился огненным. Правда, не обошлось и без переносов – лютый мороз не отпускает центральную часть России. Все детали – в обзоре «Чемпионата».

Весёлый футбол в Челябинске

Россия — Лига PARI . 23-й тур
07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
3 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Гаджимурадов – 11'     1:1 Гогич – 24'     2:1 Эза – 35'     2:2 Калмыков – 43'     2:3 Калмыков – 70'     3:3 Гонгадзе – 89'    

Такими и должны быть матчи между конкурентами в борьбе за стыки. Хозяева вышли вперёд уже на 10-й минуте. Тимофей Комиссаров заработал пенальти, а лучший бомбардир «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов хладнокровно развёл мяч и вратаря по углам. Вскоре «Спартак» сравнял счёт – отличился боснийский новичок Фарук Гогич.

До перерыва команды ещё раз обменялись голами. Вильфрид Эза отправил мяч в сетку ударом через себя в падении. Ему ответил форвард «Спартака» Амур Калмыков. Зимние трансферы работают! Как и стандарты – во втором тайме «Спартак» закидал штрафную «Челябинска» подачами, одна из которых закончилась голом Калмыкова на 70-й минуте.

Превью весны – здесь детали по всем командам:
Масштабное превью Первой лиги. Трансферы, изменения за зиму, фавориты и прогноз на сезон
Масштабное превью Первой лиги. Трансферы, изменения за зиму, фавориты и прогноз на сезон

Казалось, гости увезут победу и закрепятся на третьей строчке, но в концовке «Челябинск» всё-таки отыгрался. Георгий Гонгадзе заработал штрафной, пробил и попал в стенку. Рикошет получился максимально удачным – мяч закатился в сетку. Первый гол Гонгадзе за новую команду.

Вряд ли «Челябинск» и «Спартак» довольны результатом, но нейтральные зрители точно счастливы. Важная деталь – обе команды лидируют в Первой лиге по количеству голов со стандартов. У «Спартака» 18 таких мячей (из 36). У «Челябинска» – 16 (из 36). Николя Жовер и Микель Артета смотрят на эти цифры с плохо скрываемой завистью.

Хубулов – главный герой «Черноморца»

Россия — Лига PARI . 23-й тур
07 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Khubulov – 14'     2:0 Khubulov – 16'     3:0 Khubulov – 62'    

Многие уже похоронили «Черноморец» после поражения во встрече с «Торпедо» (0:2) в прошлом туре. Напомним, команду покинули Саид Алиев, Илья Кирш и Илья Родионов, плюс тренер Вадим Евсеев уехал в Махачкалу. Однако Денис Попов, возглавивший «Черноморец» зимой, не хочет сдаваться.

«СКА-Хабаровск» остаётся командой контрастов. Неделю назад хабаровчане спокойно закрыли «Чайку» на выезде (3:1), а теперь провалились в Новороссийске. Главным героем встречи стал 20-летний Александр Хубулов, арендованный у московского «Динамо». Он отправил в ворота Алексея Кузнецова три мяча. К 16-й минуте «Черноморец» уже вёл 2:0. Получив увесистый удар в челюсть, «СКА-Хабаровск» так и не вернулся в игру.

После перерыва Хубулов забил с пенальти. Все три гола помог организовать Илья Жигулёв (два паса плюс заработанный 11-метровый). На официальном сайте ФНЛ указано, что у воспитанника «Краснодара» уже семь голевых передач в сезоне (делит первое место с Максимом Игнатьевым из «Спартака»).

Илья Жигулёв Подробнее

Однако портал Transfermarkt насчитал Жигулёву девять ассистов – по немецкой системе в зачёт идут заработанные пенальти, удары в штангу и прочие действия, которые напрямую помогли забить гол. Тут уже кому как нравится. Сезон у Жигулёва всё равно получается очень мощным.

«Черноморец» набрал важнейшие очки и отдалился от зоны вылета. СКА – в серединке таблицы, но до стыков всего четыре очка.

«Чайка» жива, а «Сокол» – не очень

Россия — Лига PARI . 23-й тур
07 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Пополитов – 30'    

«Чайка» Дмитрия Комбарова продолжает играть в Подольске. Стадион в Песчанокопском «пока не готов». Следствие этого переезда – удручающая картинка с арены «Труд». На этой неделе здесь хотя бы расчистили снег. Да и фанаты из Саратова приехали поддержать «Сокол» – немного разбавили депрессивную тишину. Впрочем, от игры команды Младена Кашчелана болельщики вряд ли испытали восторг.

У «Сокола» были моменты, но, как обычно, подвела реализация. На 16-й минуте боснийский форвард Алексей Гольянин пробил в упор после розыгрыша углового и попал в штангу. А вот «Чайка» свой шанс не упустила. На 30-й минуте Дмитрий Иванников разогнал быструю атаку, которая закончилось голом Глеба Пополитова (забил во втором матче подряд).

Фанаты ЦСКА точно довольны:
«После трансфера в «Спартак» его мама спросила: «За что вы нас выгнали?» Новый талант ЦСКА
Эксклюзив
«После трансфера в «Спартак» его мама спросила: «За что вы нас выгнали?» Новый талант ЦСКА

За зиму «Сокол» практически не поменялся. Если 0:1 во встрече с «Челябинском» в прошлом туре можно оправдать странным пенальти, то сейчас вопросов к Кашчелану всё больше. Стиль «Сокола» – много длинных передач и надежда на удачные отскоки. Команда собирает какие-то моменты (тот же Гольянин против «Чайки» во втором тайме много боролся впереди и несколько раз угрожал воротам Семёна Фадеева), но этого мало. На фоне большинства игроков «Сокола» выделяется разве что зимний новичок Роман Пасевич – через него идёт огромное количество атак.

«Чайка» удержала победный счёт – новые футболисты вроде Егора Гузиева (арендован у «Спартака») потихоньку набирают форму. Однако проблемы всё равно есть – «Сокол» слишком легко ломал фланги и опорную зону. Несмотря на победу (всего лишь третья для Комбарова в сезоне), «Чайка» остаётся на последней строчке. Отставание от спасительного 15-го места – девять очков. Как и у «Сокола».

«Енисей» переборол «КАМАЗ»

Россия — Лига PARI . 23-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Окладников – 87'    

Матч в красноярском манеже получился жёстким и вязким. Хозяева с самого начала втянули соперника в силовую игру с обилием борьбы и стыков. Для «КАМАЗа», который любит комбинационный футбол, такой формат оказался не самым удобным. «Енисей» часто забирал подборы и строил атаки через длинные передачи на Луку Ратковича.

Опасных моментов в первом тайме почти не было. Самый реальный шанс возник на 20-й минуте. Андрей Мазурин пробил со штрафного в девятку, но Евгений Замерец выручил «КАМАЗ».

«Енисей» — «КАМАЗ»

«Енисей» — «КАМАЗ»

Фото: ФК «Енисей»

После перерыва игра оживилась, однако основные угрозы по-прежнему приходили со стандартов. Даниил Шамкин из «КАМАЗа» после скидки Даниила Маругина не попал в створ, затем Мазурин снова проверил Евгения Замерца ударом под стенкой.

Развязка наступила на 86-й минуте. После навеса Оливье Кенфак скинул мяч на Андрея Окладникова, который точно пробил в дальний угол. «Енисей» одержал минимальную победу. Она стала первой для команды под руководством Сергей Ташуева. «КАМАЗ» потихоньку отклеивается от борьбы за топ-4 – уже шесть матчей подряд без побед. Впрочем, челнинцы не особо стремятся наверх (нет ресурсов) – просто играют и сражаются с каждым соперником.

«Родина» вплотную приблизилась к «Уралу»

Россия — Лига PARI . 23-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
Родина
Москва
0:1 Мещанинов – 16'     0:2 Максименко – 45'    

В московском дерби «Родина» быстро захватила инициативу – игроки «Торпедо» просто не справились со скоростными розыгрышами соперника. На 16-й минуте команда Хуана Диаса конвертировала преимущество в гол – после розыгрыша углового Артём Мещанинов направил мяч головой в сетку. Солтмурад Бакаев отметился голевой передачей.

Под конец первого тайма «Родина» усилила давление и удвоила преимущество. На 45-й минуте Артём Максименко пробил по воротам, мяч после рикошета оказался в сетке. При этом гости могли забивать ещё. По количеству созданных моментов они заметно превзошли соперника – 14:7 по ударам, 7:3 по ударам в створ.

После перерыва «Торпедо» прибавило и стало действовать активнее. Создало несколько шансов и наиграло минимум на гол. Впрочем, «Родина» отвечала острыми контратаками. Заслуженная победа Диаса.

Василий Березуцкий снова потерял очки

Россия — Лига PARI . 23-й тур
09 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Эльдарушев – 10'     1:1 Морозов – 90+4'    

Размен Мирослава Ромащенко на Василия Березуцкого выглядит всё более сомнительным. После поражения во встрече с «Факелом» (0:1) новый тренер «Урала» сделал сразу семь перестановок в стартовом составе – к примеру, вернул Мартина Секулича и Юрия Железнова в старт. Две замены были вынужденными – Артём Мамин вышел вместо дисквалифицированного Силвие Бегича, вратарь Иван Кузнецов заменил травмированного Александра Селихова.

Собственно, Мамин и Кузнецов «привезли» гол. Абу-Саид Эльдарушев открылся под передачу из глубины и заработал пенальти в борьбе с вратарём «Урала». Сам же пострадавший и подошёл к мячу.

«Ротор» — «Урал»

«Ротор» — «Урал»

Фото: ФК «Ротор»

До перерыва «Урал» упустил два момента – могли забивать Фаниль Сунгатулин и Секулич. Во втором тайме «Ротор» настигла уже знакомая болезнь. Команда потеряла инициативу, прижалась к воротам и пропустила. У Березуцкого нашёлся джокер – 20-летний Никита Морозов вышел на замену и закинул мяч в сетку на 90+4-й минуте. Сработал отчаянный навал на угловом.

«Урал» ушёл от поражения, но качество футбола пока не тянет на топ-2. Впрочем, вопросы есть и к «Ротору», который во второй игре подряд упускает победу.

Зимний футбол в Ярославле

Россия — Лига PARI . 23-й тур
09 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Гонгапшев – 41'    

Странная ситуация. Поле в Туле, по мнению РФС, не готово к матчам. А вот газон в Ярославле прошёл проверку. Хотя всем, кто наблюдал за трансляцией матча «Шинника» с «Уфой», было понятно – это не совсем футбол.

На заснеженном газоне команды пытались хоть как-то заковырять мяч в ворота. Лучше получилось у хозяев – помогли отработанные стандарты. На 40-й минуте счёт открыл Альбек Гонгапшев. Этот гол так и остался единственным в матче. На двоих соперники накопили 12 ударов (из них всего четыре в створ). «Уфа» всё глубже погружается в зону вылета, «Шинник» поднимается на 10-е место.

Три красные карточки в матче между «Арсеналом» и «Волгой»

Россия — Лига PARI . 23-й тур
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 1
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Каменщиков – 69'    
Удаления: Брнович – 41' / Хабибуллин – 45+2'

Матч получился не очень зрелищным. Игра превратилась в жёсткую и нервную борьбу с тремя удалениями уже к перерыву.

В начале встречи туляки были ближе к голу. После подачи с углового на 18-й минуте Эдарлин Рейес пробил головой, мяч рикошетом от рук вратаря и перекладины ушёл на угловой. После розыгрыша стандарта Кирилл Большаков отправил мяч в сетку, но судья отменил гол из-за фола в атаке.

На 41-й минуте Милош Брнович получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки. «Волга» недолго действовала в большинстве. Айдар Хабибуллин получил прямую красную за жёсткий фол. Чуть позже удалили тренера «Арсенала» Дмитрий Гунько – он слишком эмоционально реагировал на судейство.

«Арсенал» Тула — «Волга»

«Арсенал» Тула — «Волга»

Фото: ФК «Арсенал» Тула

После перерыва игра немного раскрылась. Голкипер «Арсенала» Михаил Цулая выручил после опасного удара Игоря Гершуна на 54-й минуте. Затем опасный штрафной исполнил Александр Саплинов – мяч ушёл на угловой.

Развязка наступила на 69-й минуте. Вышедший на замену Дмитрий Каменщиков уверенно реализовал пенальти. «Арсенал» барахлит – возможно, просто не хватило сил после Кубка России.

Матч «Нефтехимик» – «Факел» перенесён

Игра не состоялась из-за мороза в Нижнекамске. За час до стартового свистка температура была -15,5°C, что не соответствует регламенту. По официальной сводке, во время предполагаемого начала игры было уже около -19 °C, а ощущалось как -37 °C. В таких условиях проведение матча могло привести к травмам, поэтому команды приняли решение не рисковать здоровьем футболистов.

Зато можно почитать интервью с Вячеславом Якимовым:
«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ
Эксклюзив
«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ

Встречу перенесут на один из резервных дней, дату объявят позже. При этом в Нижнекамск всё-таки добрались около 70 болельщиков «Факела», среди которых было 25 девушек. После новости о переносе матча капитан «Факела» Равиль Нетфуллин вышел к гостевому сектору с цветами и поздравил болельщиц с Международным женским днём.

«Уралу» совсем тяжко. Таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android