Сборная 20-го тура РПЛ. Палач ЦСКА, волшебник «Спартака» и звёзды клубов-аутсайдеров

20-й тур МИР Российской Премьер-Лиги позади. Как обычно, подводим итоги уикенда, собирая его героев в символической сборной. На сей раз в команду звёзд недели вошли представители девяти клубов – московского «Динамо», «Крыльев Советов», «Балтики», «Рубина», «Локомотива», «Оренбурга», «Пари НН», «Спартака» и «Акрона». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Лучший тренер тура – с Урала.

Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

37-летний Песьяков не стареет – ещё даст фору молодым вратарям РПЛ! Домашняя победа «Крыльев Советов» в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0) получилась сухой во многом благодаря игре их голкипера. Сергей совершил три сейва после девяти ударов по воротам, особенно запомнились два его спасения в середине второго тайма, когда команда Вадима Евсеева пыталась отыграться и создавала голевые моменты.

Защитник: Мингиян Бевеев («Балтика»)

Мингиян Бевеев Фото: ФК «Ростов»

Фланговый защитник «Балтики» и сборной России в отличной форме в начале нового года – попадает в символическую сборную второй тур подряд. В Ростове-на-Дону Бевеев отметился результативным действием: с его передачи забил Брайан Хиль. Всего же за игру Мингиян сделал три паса под удар и совершил семь успешных оборонительных действий (включая три отбора и два перехвата).

Защитник: Николас Маричаль («Динамо» Москва)

Маричаль провёл выдающийся матч с ЦСКА (4:1) – забил два гола, будучи центральным защитником. Разве что с жёсткостью уругваец переборщил и рисковал заработать удаление за две жёлтые карточки. Тем не менее Николас остался на поле и стал главным героем московского дерби: совершил также 14 успешных оборонительных действий и сделал три точные длинные передачи из четырёх.

Защитник: Дениль Мальдонадо («Рубин»)

Дениль Мальдонадо Фото: ФК «Рубин»

Мальдонадо доказывает, что «Рубин» не зря ждал его дебюта: подписанный ещё летом центральный защитник дебютировал за казанский клуб только зимой. В этом туре команда Франка Артиги «съела» атаку лидера РПЛ «Краснодара» и конкретно Джона Кордобу, пусть тот и забил в компенсированное время. В активе Дениля 11 успешных оборонительных действий (в том числе четыре перехвата), кроме того, легионер из Гондураса отдал пять точных длинных передач.

Защитник: Лукас Фассон («Локомотив»)

У левого защитника «Локомотива» Фассона, как и у Бевеева, получается мощное начало нового года. Второй тур подряд бразилец забил, подняв команду на камбэк, и заслужил место в символической сборной. Матч с «Ахматом» (2:2) Лукас завершил с шестью успешными оборонительными действиями (включая два отбора и два перехвата), сделал четыре точные длинные передачи и выиграл, по данным Sofascore, три из четырёх единоборств в воздухе.

Полузащитник: Хорди Томпсон («Оренбург»)

В статистике Томпсона нет результативных действий, но чилиец стал одним из главных творцов победы аутсайдера РПЛ в матче с «Зенитом» (2:1). Полузащитник поучаствовал в обеих голевых атаках «Оренбурга», именно после его заброса связка Гюрлюк – Болотов соорудила победный мяч в концовке. Кроме того, Хорди отдал два паса под удар, выиграл половину единоборств (хороший показатель для игрока группы атаки) и отметился четырьмя успешными оборонительными действиями.

Полузащитник: Лука Тичич («Пари НН»)

Лука Тичич Фото: ФК «Пари НН»

«Пари НН» выиграл важнейший матч в борьбе за выживание у своего конкурента «Сочи» (2:1), а Тичич внёс самый большой вклад в победу команды Алексея Шпилевского – оформил гол+пас. После его подачи Адриан Бальбоа открыл счёт, а затем словенец стал автором решающего гола, хотя ему, несомненно, помогла ошибка вратаря. В статистике Луки – три передачи под удар и 85% точных передач, он совершил четыре успешных оборонительных действия и выиграл половину единоборств внизу.

Полузащитник: Бителло («Динамо» Москва)

Бразильский плеймейкер – ещё одна звезда дерби между московским «Динамо» и ЦСКА. Бителло ассистировал Маричалю в эпизоде с первым голом, а в середине второго тайма и сам забил третий мяч в ворота Игоря Акинфеева, классно исполнив эпизод. Всего же полузащитник нанёс четыре удара и сделал пять передач под удар (больше любого другого участника матча).

Полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

«Спартак» и «Акрон» выдали ярчайший матч с семью голами, а аргентинский плеймейкер красно-белых украсил его двумя своими голевыми передачами. Настоящим шедевром стал проникающий пас от Барко на Маркиньоса в эпизоде с победным забитым мячом на 88-й минуте. По итогам встречи у Эсекьеля четыре передачи под удар и 96% точных пасов, сам он нанёс пять ударов и выиграл четыре единоборства из пяти.

Нападающий: Джеффри Чинеду («Крылья Советов»)

Джеффри Чинеду Фото: ПФК «Крылья Советов»

Зимний новичок «Крыльев Советов» показал, почему самарский клуб выбрал его для усиления линии атаки. Нигерийский нападающий забил два классных гола в ворота махачкалинского «Динамо»: сложным ударом головой после углового и в быстрой контратаке. Чинеду нанёс четыре удара за матч, почти не ошибался в передачах (восемь точных из девяти), выиграл половину единоборств внизу и даже отметился пятью успешными оборонительными действиями.

Нападающий: Максим Болдырев («Акрон»)

Вингера «Акрона» Болдырева условно двигаем по схеме в линию атаки, так как сразу несколько игроков этого амплуа сверкнули в 20-м туре РПЛ. Максим поймал невероятный кураж в матче со «Спартаком» (3:4): оформил дубль и был близок к хет-трику, хотя ранее забил только один гол за чемпионат. На счету Болдырева четыре удара, а ещё можно выделить тот факт, что он вышел победителем в четырёх из семи единоборств.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»)

В 20-м туре РПЛ со своими командами победили шесть тренеров – Ильдар Ахметзянов («Оренбург»), Франк Артига («Рубин»), Ролан Гусев («Динамо» Москва), Магомед Адиев («Крылья Советов»), Алексей Шпилевский («Пари НН») и Хуан Карлос Карседо («Спартак»). Выбрать лучшего было крайне сложно! Впечатлил разгром в дерби, но динамовцы всё же играли в большинстве с 17-й минуты. Очень сильный матч провёл против чемпиона «Рубин», поэтому Артига заслужил за свою работу массу комплиментов. Тем не менее мы включили в символическую сборную Ахметзянова. Всё-таки не каждый день аутсайдер переигрывает претендента на чемпионский титул, тем более заработав волевую победу. Великолепный перформанс от оренбуржцев!

Сборная 20-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 20-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Это не все герои 20-го тура РПЛ. Некоторые другие игроки тоже заслуживали включения в символическую сборную по итогам прошедших восьми матчей. В частности, голкипер Богдан Овсянников («Оренбург»), защитники Хуан Касерес («Динамо» Москва), Кристофер Ву («Спартак») и Герман Игнатов («Ростов»), полузащитники Назми Грипши («Рубин»), Ильзат Ахметов («Крылья Советов»), Данил Пруцев («Локомотив») и Пабло Солари («Спартак») и нападающие Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Жилсон Беншимол («Акрон») и Адриан Бальбоа («Пари НН»). Кого ещё мы забыли? Делитесь своим мнением в комментариях!