Лучшая «Аталанта» в истории ЛЧ. Как она совершила немыслимое и где сейчас её герои?

«Аталанта» не даёт забыть о себе и шумит в еврокубках, даже несмотря на уход Джан Пьеро Гасперини, под руководством которого пережила самый яркий период в своей истории. Лучшим результатом итальянского клуба в Лиге чемпионов остаётся выход в четвертьфинал в сезоне-2019/2020. Перед встречей бергамасков с «Баварией» в 1/8 финала нынешней ЛЧ вспоминаем путь той команды и рассказываем, где сейчас её герои.

В сезоне-2019/2020 сам факт попадания в Лигу чемпионов стал большим событием для Бергамо, ведь «Аталанта» впервые сыграла в главном еврокубке. Гасперини начал свой девятилетний цикл в клубе ещё летом 2016-го и три года спустя поднял команду на рекордное третье место в Серии А. Выше бергамаски уже не взлетели – только трижды повторили тот успех. В общем, Джан Пьеро сказали бы спасибо при любом выступлении в Лиге чемпионов. Тогда ещё никто не представлял, какое приключение ждёт «Аталанту» в европейской элите.

Команда Гасперини получила прямую путёвку в групповой этап. Когда в Бергамо узнали жребий, то, очевидно, обрадовались. Из того квартета можно было выходить в плей-офф как минимум со второго места – «Аталанте» достались «Манчестер Сити», который, понятное дело, был фаворитом, а также донецкий «Шахтёр» и загребское «Динамо».

Хотя сам Джан Пьеро не витал в облаках. Отвечая на вопрос о будущих соперниках, тренер признался: «Я рад личному знакомству с Гвардиолой. Он лучший для меня. Прекрасный человек. Когда меня уволили из «Интера», Гвардиола пригласил меня в Барселону и помог справиться с разочарованием. Это был чудесный жест. Я надеялся, что мы не столкнёмся с «Манчестер Сити» на групповом этапе. По-моему, нам придётся играть с фаворитом турнира. Мы уверены в себе, но не чрезмерно. «Шахтёр» был во второй корзине, он доставил проблемы многим командам. Безусловно, в этой группе у нас будет шанс набрать очки. Однако в Лиге чемпионов всегда сложно выступать, кто бы что ни говорил».

Джан Пьеро Гасперини в сезоне-2019/2020 Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

В 2019-м за «Аталантой» ещё не так внимательно следили в России, как год спустя, когда туда перешёл Алексей Миранчук. Поэтому немногие сейчас вспомнят, насколько ужасным получился старт команды в дебютной для неё Лиге чемпионов. Не только 1-й тур – весь первый круг!

Знакомство с Лигой чемпионов оказалось крайне неприятным для «Аталанты». Команда Гасперини стартовала с неожиданного разгрома в Хорватии – 0:4. Вингер Мислав Оршич выдал матч жизни, сделав хет-трик, а началось всё с быстрого гола Марина Леоваца. Вероятно, только тогда в Бергамо по-настоящему поняли, куда попали. После финального свистка Гасперини сказал, что его «Аталанта» ещё никогда не испытывала таких трудностей, как в Загребе. Тренер пообещал – болезненное поражение многому научит команду.

Тем не менее и в следующих матчах «Аталанта» продолжала оставаться в роли ученика, который смиренно принимает уроки Лиги чемпионов. Во 2-м туре команда Гасперини, проводившая домашние матчи в Милане из-за реконструкции стадиона в Бергамо, уступила на своём поле «Шахтёру» (1:2). Хотя повела на исходе получаса, забив свой первый гол в ЛЧ. Его автором стал колумбийский форвард Дуван Сапата. Однако ещё до перерыва «Шахтёр» отыгрался, а на 90+5-й минуте хозяев прибил Манор Соломон.

В 3-м туре бергамасков разнёс в Англии «Манчестер Сити» (5:1). Единственным радостным моментом для Гасперини стал гол Руслана Малиновского с пенальти, благодаря которому, кстати, бергамаски опять повели. Затем Серхио Агуэро сделал дубль, а Рахим Стерлинг – хет-трик. После этого показалось, что с «Аталантой» в Лиге чемпионов всё ясно. Никто бы не поверил, что парни Гасперини попадут в топ-8 сильнейших в Европе, ведь прежде ни одна команда не выбиралась из болота в подобной ситуации.

Как «Аталанта» перевернула сезон в Лиге чемпионов

«Аталанта» стала первой в истории ЛЧ командой, вышедшей в плей-офф после трёх поражений в трёх первых турах. Уроки были хорошо усвоены – бергамаски сделали верные выводы. Гасперини и его игроки заработали для клуба почти € 40 млн на групповом этапе.

Первое очко «Аталанте» принесла домашняя ничья с «Ман Сити» (1:1). Стерлинг снова забил, а потом хозяевам «Сан-Сиро» немного повезло. При счёте 0:1 Габриэл Жезус не реализовал пенальти. Во втором тайме экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич своим голом спас бергамасков от поражения.

В 5-м туре «Аталанта» взяла реванш у загребского «Динамо» – 2:0. Луис Мурьель забил с пенальти, а Алехандро Гомес – с игры. Команда Гасперини по-прежнему занимала последнее место в группе, но цеплялась за свой шанс. Перед последним туром бергамаски на два очка отставали от «Шахтёра», с которым встречались на выезде, и на одно – от «Динамо».

Хорватов выбил из борьбы «Манчестер Сити», выигравший на финише группового этапа в Загребе со счётом 4:1. А сама «Аталанта» устроила шоу во втором тайме матча с «Шахтёром». Голы Тимоти Кастаня, Пашалича и Робина Госенса принесли бергамаскам крупную победу – 3:0, а вместе с ней путёвку в плей-офф. Команда Гасперини заняла второе место. «Мы не переставали верить, ведь у нас был шанс навсегда войти в историю», – признался Джан Пьеро.

ИГРОКИ «АТАЛАНТЫ» ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ В МАТЧЕ С «ШАХТЁРОМ» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Ещё через два с небольшим месяца «Аталанта» показала свою мощь во встречах 1/8 финала с «Валенсией», которая финишировала первой в группе с «Челси», «Аяксом» и «Лиллем» (проиграв лишь однажды в шести турах). Бергамаски забили испанцам восемь голов в двух матчах – 4:1 дома и 4:3 на выезде! В первой игре команда Гасперини накидала четыре мяча за час, фактически решив исход противостояния. Какую-то надежду гостям оставил только гол россиянина Дениса Черышева во втором тайме. На «Сан-Сиро» у «Аталанты» забили Ханс Хатебур, оформивший дубль, Ремо Фройлер и Йосип Иличич. А в Валенсии словенский кудесник и вовсе сотворил покер. Это был вечер волшебства от Иличича! Пусть даже дважды он отличился с пенальти.

Перед 1/4 финала случилась пятимесячная пауза из-за ковида. Пандемия коронавируса стала причиной того, что игры были сдвинуты по срокам, а формат поменялся. Противостояния в четвертьфинале и полуфинале, как и финал, состояли из одного матча. Все встречи прошли в одном месте – на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. При пустых трибунах. «Аталанта» попала на «ПСЖ» Томаса Тухеля и пережила настоящую драму. Команда Гасперини без травмированного Иличича выигрывала со счётом 1:0 до 90-й минуты (опять забил Пашалич), однако в концовке пропустила два гола. «ПСЖ» повторил чудо «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, а бергамаски почувствовали себя «Баварией» из финала-1999. Неймар голевым пасом помог забить Маркиньосу, Мбаппе – Шупо-Мотингу в компенсированное время. Так завершилась для «Аталанты» её первая Лига чемпионов.

«Жаль, ведь мы подошли так близко, – сказал Гасперини после поражения. – Но мы довольны, что провели потрясающую кампанию в Лиге чемпионов, постоянно прибавляя в матчах с лучшими командами Европы. Могу только поблагодарить парней за то, что они сделали в этом сезоне… Жители Бергамо всё равно будут праздновать, ведь игроки отдали все силы. Именно об этом они нас просили. У нас есть страсть и идеи – это бездонный колодец, из которого мы будем черпать в будущем. Для этого необязательны деньги».

Где сейчас звёзды «Аталанты» из сезона-2019/2020

За прошедшие шесть лет состав «Аталанты» почти полностью поменялся, тем не менее некоторые ключевые футболисты команды Гасперини по-прежнему выступают за клуб из Бергамо. Это Пашалич, защитник Берат Джимсити и полузащитник Мартен Де Рон. К слову, 34-летний нидерландец – капитан сегодняшней «Аталанты».

Остальные игроки разлетелись по миру. Лучший бомбардир бергамасков в дебютной Лиге чемпионов Иличич, забивший пять голов в семи матчах, не задержался на высоком уровне из-за известных психологических проблем. Во время пандемии коронавируса Йосип пережил очередной приступ депрессии, потом вернулся на поле, а в 2022-м снова стал жертвой своего недуга и в августе расторг контракт с клубом. В том же году словенец вернулся на родину. До лета 2025-го играл за «Марибор», а с нынешнего сезона 38-летний форвард выступает за «Копер». Ещё держит уровень. У Иличича 6+10 в 24 матчах чемпионата и квалификации Лиги конференций.

ЙОСИП ИЛИЧИЧ В «КОПЕРЕ» Фото: fckoper.si

Яркий аргентинский атакующий полузащитник Гомес, ставший лучшим у «Аталанты» по передачам под удар в ЛЧ, покинул команду из-за конфликта с тренером. Папу с трудом вписывался в футбол Гасперини с его персонально-ориентированным прессингом, и в конце концов их отношения треснули. В январе 2021-го клуб из Бергамо продал Гомеса в «Севилью».

Потом хавбек стал победителем ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, а в октябре 2023-го получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг. На тот момент Папу было уже 35 лет. Как ни удивительно, он не завершил карьеру. В нынешнем сезоне Гомес подписал контракт с «Падовой» из итальянской Серии В и вернулся на поле. Провёл восемь матчей, получил капитанскую повязку, но результативных действий не совершил, а в феврале получил травму лодыжки.

Автор дубля в первом матче с «Валенсией» Хатебур ушёл в 2024-м в «Ренн». А в этом сезоне арендован другим французским клубом – «Лионом». Потрясающе раскрывшийся у Гасперини и ставший в год выхода «Аталанты» в плей-офф ЛЧ игроком сборной Германии Госенс сменил несколько команд с 2022-го. Был в «Интере» и немецком «Унионе», теперь выступает за «Фиорентину». Вратарь Пьерлуиджи Голлини – в «Роме», защитник Хосе Паломино – в аргентинском «Тальересе», защитник Рафаэл Толой – в бразильском «Сан-Паулу», полузащитник Ремо Фройлер – в «Болонье», нападающий Сапата – в «Торино», а ещё один форвард Мурьель – в колумбийском «Хуниоре».

В 2026 году у Бергамо новые герои, которые готовы повторить достижение шестилетней давности. Хотя на победу команды Раффаэле Палладино в противостоянии с «Баварией» вряд ли кто-то поставит – разница в классе слишком велика. Наверное, если бы «Аталанта» дошла в 2020-м до финала и встретилась с мюнхенцами, которые в тот год выиграли Лигу чемпионов, у неё было бы больше шансов против чемпиона Германии, чем у сегодняшней команды.