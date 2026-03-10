В РПЛ не всегда понятно, кто фаворит и аутсайдер. Вот почему размывается разница в классе

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам в 14:42 мск.

Два вынесенных на понедельник матча МИР РПЛ были достаточно показательными, чтобы объяснить, что происходит с нашей лигой. Во-первых, в них было забито 11 мячей — при том что явные фавориты принимали явных аутсайдеров. Во-вторых, в обоих матчах одна из команд имела преимущество в два мяча — и неизменно его отпускала. По ходу этого сезона мы уже объясняли, почему миф «2:0 — самый опасный счёт» для РПЛ совсем не миф. Упускать преимущество в два мяча — один из признаков нашей лиги. Иногда, как в эти выходные, это происходит не один раз за тур.

Наконец, сами соперники и происходившее в этих встречах тоже не случайны. «Локомотив» и «Ахмат» провели матч, целиком состоявший из остановок игры — во втором тайме чаще других крупным планом показывали судью, который был вынужден вмешиваться в эпизоды. Лишь в двух матчах лучших европейских чемпионатов («Лечче» — «Кремонезе» и «Дженоа» — «Рома») в этот уикенд было больше остановок в игре, чем в Черкизове. Даже неизменно огненное и наполненное фолами, симуляциями и прочей стоп-игрой португальское «класико» «Бенфика» — «Порту» при том же счёте останавливалось реже.

Сразу после Черкизова лига переехала в Тушино, где играли команды, которые возглавляют лигу по одному интересному показателю. «Акрон» — лучшая команда по соотношению жёлтых карточек к фолам — на то, чтобы получить карточку, у команды уходит ровно восемь фолов. «Спартак» — второй в такой таблице: 7,4 фола на карточку (другие претенденты на титул: «Зенит» — 6,8 фола на карточку; «Краснодар» — 6,7; «Локомотив» — 6,9; «Балтика» и ЦСКА — по 6,3). Этот показатель неправильно сводить к лояльности судей. Часто он говорит, к примеру, о стиле игры: фолы на чужой половине реже приводят к карточкам, а прессингующие команды фолят в основном там — в том числе поэтому давящий на соперников «Акрон» возглавляет такую таблицу. Тем не менее по нему можно оценить, насколько сдержанны судьи по отношению к фолам разных команд и в разных лигах.

Судья Инал Танашев в матче «Спартак» — «Акрон» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оба этих показателя говорят о том, насколько дробной получается игра и как судьи управляют этой дробностью. Среднее количество остановок игры в минувшем туре РПЛ — 97,5. Схожее в топ-чемпионатах — только у помешанной на персональном давлении (и проистекающих из него фолов) Италии, у остальных — ниже или существенно ниже. На жёлтую карточку в матче чемпионата Англии уходит 5,7 фола, в России — 6,8. «Реал Мадрид ТВ» ищет врагов не там: у команды Альваро Арбелоа на карточку уходит 5,3 фола, тогда как команде из Тольятти нужно сфолить в полтора раза больше, чтобы получить жёлтую. Даже известные хулиганы из «Хетафе», насколько возможно, сдерживаются судьями — на карточку у них уходит 5,8 фола. Ни у одной команды РПЛ нет такого показателя (быстрее всего судьи расправляются с «Ростовом»: 6,1 фола — и карточка).

Это кажется несущественным, но несущественно только в рамках одного конкретного фола или одной конкретной остановки игры. Когда остановок систематически больше, а судьи не влияют на динамику игры и не дисциплинируют команды карточками, постепенно игра начинает разбиваться на эпизоды. Сюда же следует добавить момент, который сложно проиллюстрировать статистически: по ощущениям, РПЛ приближается к южным лигам (Италии, Португалии, Аргентине) по количеству разведённых рук и бегущих к судье после любого падения игроков. Это тоже плохо пресекается.

В итоге складывается следующая ситуация. Команды чувствуют, что судьи позволяют им фолить без существенного наказания чаще — это увеличивает количество фолов и остановок игры. Любое существенное наказание оспаривается толпой игроков команды, понёсшей наказание. Так как существенные наказания выносятся реже, грань между фолом на жёлтую и не на жёлтую начинает размываться, и у игроков возникают вопросы, почему там не карточка, а здесь — карточка. Это тоже увеличивает и количество, и длительность остановок. На длительность остановок со своей стороны влияют тихие и не только тихие просмотры эпизодов от видеоарбитров. Судьи в поле не дисциплинируют команды в борьбе карточками. Помножьте это на не лучшие весенние поля, которые замедляют и упрощают игру и остаются большим уравнителем (в Формуле-1, к примеру, техническую разницу между болидами уравнивает дождь) — и получите лигу, в которой непонятно, где фаворит, где аутсайдер, а матчи получаются рваными по темпу и динамике.

Вам может не нравиться стиль игры лондонского «Арсенала», но в одном команда Микеля Артеты очень ярко демонстрирует, как должна выглядеть игра фаворита. Для Артеты очень важно с первой минуты забрать мяч себе и проводить очень длинные отрезки игры без остановок — чем меньше остановок, тем стремительнее растёт вероятность, что кто-то из игроков соперника ошибётся. Накапливается ментальная усталость, которая на концентрацию влияет сильнее, чем усталость физическая. Плюс любая остановка позволяет откатиться за линию мяча и осмотреться, правильную ли позицию ты занимаешь — очевидно, что для тех, кто слабее, большое количество стопов становится преимуществом.

Микель Артета Фото: Getty Images

Сила фаворита проявляется в непрерывной игре, и если хочешь противостоять ему, то тебе нужно добиться максимального количества и максимальной длительности остановок. И здесь влияние судейской работы на динамику игры невозможно переоценить: в матчах «Арсенала» сопернику придётся сильно постараться, чтобы сфолить, потому что не любой контакт будет сопровождаться свистком. А если фол и случится, то он с более высокой вероятностью приведёт к существенному наказанию в виде карточки, чем в матчах РПЛ. Это ограничивает в манёвре тех, кто хочет разрушать игру соперника, и позволяет матчу выглядеть более цельным.

Важно сказать: я не считаю судейство единственным фактором, который делает матчи нашей лиги настолько рваными по динамике и неотличимыми, кто же из соперников на бумаге сильнее. По пальцам одной руки можно перечислить команды, которые умеют управлять этой самой динамикой — и в основном это будут команды, которые находятся скорее в лагере разрушения – вроде «Балтики» или нынешнего «Оренбурга». Большинство команд продолжает настаивать на способе игры даже в те отрезки, когда очевидно, что нужно взять паузу — как вчера после второго гола «Акрона» должен был повести себя «Спартак».

Фиксация на том, что мы будем делать то, что планировали, даже если очевидно не получается, — ещё одна причина, по которой фавориты и аутсайдеры в матче сливаются в одно. Лига разделилась на молодых или иностранных тренеров с уверенностью в своих идеях и жёстких оппортунистов, которые будут пользоваться тем, что соперник отказывается быть гибким даже после пяти потерь у своих ворот за три минуты. В этом контексте особенно интересна эволюция «Краснодара», который олицетворял в нашем футболе идейность лет 10 назад, но теперь лучше других пользуется идейностью соперников и прагматично давит их. Прослойки же тренеров, которым важнее собственных идей или оппортунизма оказываются а) наполнение состава игроками с их сильными сторонами и взаимными ограничениями; б) гибкость, которая не сваливается в постоянную подстройку под соперника, но и не даёт фиксироваться на одних и тех же концептах, даже если к ним уже научились готовиться, в нашей лиге сейчас не хватает.

Учитывая всё это, РПЛ и с возвращением хороших полей будет оставаться турниром, где каждый может не обыграть каждого.