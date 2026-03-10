Топ-матчи среды: «Реал» — «Манчестер Сити», «Флорида» — «Детройт», НБА и волейбол

За чем следить 11 марта: «ПСЖ» — «Челси» и «Будё-Глимт» — «Спортинг», «Автомобилист» — «Локомотив» в КХЛ и ЦСКА — «Локомотив-Кубань»!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Питтсбург» снова выиграет без Малкина и Кросби?

«Питтбург» блистательно начал отрезок без двух своих суперзвёзд Кросби и Малкина, с феериическим камбэком обыграв «Бостон» в овертайме. Дальше – ещё один серьёзный тест, лучшая команда конференции «Каролина». Которая, впрочем, тоже даёт сбои и недавно потерпела поражение от одной из худших команд лиги «Калгари».

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Флорида» продолжит борьбу за плей-офф?

Для действующих чемпионов в этом сезоне потеряно практически всё, кроме чести. Брэд Маршан вылетел с травмой, «пантеры» занимают предпоследнее место в дивизионе, и отыграть 11 очков отставания от восьмёрки за оставшийся месяц практически нереально. Однако докатывать сезон на прямых ногах никто не собирается. В предыдущем матче «Флорида» уже прервала серию поражений, одолев «Детройт», и намерена продолжить борьбу.

🏒 2:00: «Бостон Брюинз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Панарин продлит очковую серию?

Артемий Панарин продолжает осваиваться в «Лос-Анджелесе» и уже стабильно набирает очки. В последних трёх матчах на его счету два гола и три передачи, две из этих встреч «короли» выиграли и подобрались вплотную к зоне плей-офф. Получится ли у россиянина продлить свою серию, а у его команды – запрыгнуть в восьмёрку?

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «кельты» поквитаются со «шпорами»?

«Бостон» и без Тейтума играл великолепно, а возвращение лидера придало команде уверенности в себе и своих силах. «Кельты» с начала февраля уступили лишь в трёх встречах. Правда, у «Сан-Антонио» результат за тот же период ещё лучше — только одно поражение! В последнем очном матче «Спёрс» оказались сильнее, сумеют ли «Селтикс» реабилитироваться?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич разберётся с «волками»?

В двух последних матчах регулярки Дончич выглядел просто феноменально. Причём в последнем из них не играл Леброн, а «Лейкерс» всё равно уверенно одолели «Нью-Йорк» (110:97). Сумеет ли «Миннесота» остановить разогнавшихся «озёрников»? Пока статистика в этом сезоне на стороне клуба из Лос-Анджелеса — две победы.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: Кузнецов вновь проявит себя против бывшей команды?

Евгений Кузнецов потихоньку чах в «Магнитке», но после перехода в «Салават Юлаев» расцвёл. Он снова лидер, игрок, который способен решать исходы матчей и на которого можно положиться. Месяц назад в игре с «Магниткой» нападающий двумя передачами помог отыграть отставание в две шайбы, и Уфа в итоге победила. Получится ли у него вновь проявить себя против бывшего клуба?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: чем закончится столкновение двух самых горячих команд КХЛ?

«Автомобилист» и «Локомотив» на финише регулярки взяли разгон на полной скорости. Екатеринбуржцы выиграли шесть матчей подряд, ярославцы – целых восемь. Прямо сейчас это две лучшие команды в своих конференциях, но чьё-то победное шествие прервётся в очной встрече.

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Белогорье», Суперлига, мужчины, 30-й тур

Интрига: станет ли «Динамо» вторым?

Матч имеет значение только для одной команды. Белгородцы уже точно останутся пятыми и ждут соперника по квалификационному раунду. «Динамо» же должно победой обезопасить вторую строчку, которая гарантирует преимущество своей площадки вплоть до финала. Но и «львам» наверняка хочется войти в плей-офф на мажорной ноте. Сможет ли команда Игоря Колодинского испортить динамовцам финиш?

🏀 20:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», WINLINE Basket Cup

Интрига: «Локо» покажет характер?

ЦСКА уже гарантировал себе выход в «Финал четырёх» Basket Cup, а «Локомотив-Кубань» потерял все шансы попасть в главную стадию турнира. Тем не менее в любом случае необходимо пытаться сделать всё возможное, чтобы обыграть соперника. Удастся ли это краснодарцам, которые пока ни разу в сезоне не побеждали армейцев?

⚽️ 20:45: «Байер» — «Арсенал», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Интрига: «Арсенал» сделает уверенный шаг в четвертьфинал?

«Арсенал» — главный фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов по версии многих аналитиков. Нужно оправдывать этот статус. И уж точно проходить в 1/8 финала «Байер». Сейчас леверкузенцам нужна огромная удача, чтобы составить конкуренцию «Арсеналу».И если в первом матче дома «Байер» не одержит победу, то интрига в серии сведётся к минимуму.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Челси», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Интрига: повторение финала КЧМ-2025

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов, «Челси» — действующий клубный чемпион мира. Эти же команды встретились в финале КЧМ-2025: тогда лондонцы разгромили соперника со счётом 3:0. Теперь «ПСЖ» хочет взять реванш и продвинуться в четвертьфинал ЛЧ. Хотя нынешняя форма парижан оставляет желать лучшего. Поэтому у «Челси» есть не самые плохие шансы на успешный исход.

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Интрига: очередная встреча двух грандов в ЛЧ

Классика Лиги чемпионов! В последние годы «Реал» и «Манчестер Сити» постоянно встречаются в турнире. Нынешний сезон не исключение. Но если в прошлом году команды играли в стыковом раунде, то теперь их ждёт двухматчевая серия в 1/8 финала. В нынешний момент «Сити» — фаворит. Тем более у «Реала» в первом матче не сыграют Мбаппе и Беллингем. Но дома мадридцы вполне могут одержать победу.

⚽️ 23:00: «Будё-Глимт» — «Спортинг», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Интрига: сказка «Будё-Глимт» продолжится?

«Будё-Глимт» сенсационно прошёл «Интер» в стыковом раунде плей-офф. Теперь норвежцы в 1/8 финала сразятся с португальским «Спортингом». Лиссабонцы оказались в этой стадии напрямую, войдя в топ-8 таблицы на общем этапе. Однако «Будё-Глимт» точно способен пройти клуб из Португалии. Уж если норвежцы разбирались с «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Интером», то тут всё реально.