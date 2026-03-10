Барко, Бителло, талант «Акрона» или новичок «Крыльев». Кто лучший в 20-м туре РПЛ?

20-й тур Мир РПЛ получился аномальным. Ни один клуб из топ-5 не одержал победу. Вещь, как вы понимаете, достаточно редкая, однако хватало и других интересных сюжетов. По традиции определяем лучшего футболиста прошедшего тура. Мы отобрали больше десятка кандидатов, а ваша задача — распределить их по местам.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Эсекьель Барко («Спартак»)
Аргентинец оказался самым бьющими игроком «Спартака» в прошедшем матче — пять ударов. Впрочем, Барко попал в створ всего один раз. Но Эсекьель был хорош в другом. Два его паса оказались результативными. Сначала Кристофер Ву замкнул навес полузащитника с углового, а затем Маркиньос принёс красно-белым победу в концовке. Во втором случае Барко выдал изумительный пас, который разрезал оборону «Акрона». Эсекьель заработал на себе два фола, отдал 91% точных передач, выиграл пять единоборств из девяти и совершил четыре успешные обводки. Аргентинец с большим запасом стал лучшим в «Спартаке» по количеству точных пасов в финальную треть поля (33).
Лучшим был другой игрок
Возможно, вы считаете, что главный герой тура не попал в наш список. К примеру, вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков отыграл «на ноль», спартаковец Пабло Солари отметился красивым голом, Данил Пруцев из «Локомотива» помог команде уйти с 0:2. Защитник Дениль Мальдонадо хорошо показал себя во встрече с чемпионом, а Мингиян Бевеев из «Балтики» был продуктивен в Ростове-на-Дону.
Максим Болдырев («Акрон»)
Тот случай, когда ты забил дважды «Спартаку», но радости от этого никакой нет. «Акрон» отыгрался со счёта 1:3, однако всё равно уступил красно-белым (3:4). Болдырев совершил сразу два результативных действия в матче 2-го тура РПЛ с «Сочи» (4:0), а потом у него появились проблемы в этом плане. Максим прервал длительную серию как раз во встрече со «Спартаком» — забил два мяча в Москве. Первый дубль Болдырева на уровне РПЛ. А ведь мог и хет-трик сделать, но мяч после удара с разворота прошёл совсем рядом со створом. Правда, Максим выиграл всего два единоборства из восьми, но он компенсировал это удачными действиями у чужих ворот.
Бителло («Динамо» Москва)
Два матча в РПЛ на весеннем отрезке — три результативных действия. Во встрече с «Крыльями Советов» (4:0) бразилец отдал голевой пас. В дерби с ЦСКА Бителло снова отметился результативной передачей, только добавил к этому ещё и забитый мяч. К слову, серия Бителло без голов в РПЛ насчитывала шесть игр. Теперь южноамериканец занимает первое место в команде по голевым передачам (пять) и по системе «гол+пас» (11 очков). А ещё он забил шесть голов — второй результат в «Динамо». В матче с ЦСКА Бителло нанёс четыре удара (три — в створ), заработал на себе два фола, отдал 27 точных передач в финальную треть поля (больше всех в команде), выиграл пять единоборств из девяти и совершил один отбор. Ну и главное – его гол «похоронил» надежды ЦСКА на камбэк, так как бразилец забил как раз после гола Мойзеса при счёте 1:2.
Георгий Мелкадзе («Ахмат»)
Мелкадзе снова был хорош. На этот раз Георгий вонзил мяч в ворота «Локомотива» прямым ударом со штрафного. Да, стенка рассыпалась в момент удара, но это точно не проблемы нападающего. А ещё Мелкадзе заработал на себе сразу пять фолов — лучший результат среди всех участников матча. Нападающий отдал 25 точных передач из 30, получил 39 пасов (больше всех в команде) и совершил один отбор. Сейчас Георгий занимает второе место в «Ахмате» по голам (пять). Чаще него в этом сезоне РПЛ забивал только Эгаш Касинтура (шесть раз).
Николас Маричаль («Динамо» Москва)
«Динамо» Ролана Гусева пока сметает всех на весеннем отрезке. Разгромить «Спартак» и ЦСКА в течение нескольких дней? Не вопрос – закинут одним пять мячей, а другим — четыре. Разница только в том, чтобы красно-белые «сгорели» в кубковом дерби, а красно-синие — в РПЛ. Сколько мячей забил Маричаль в этом сезоне в чемпионате России? Один. Сколько забил в дерби с ЦСКА? Два. И это за один тайм! Два удара — два гола. Николас отдал 43 точные передачи из 49, выиграл шесть единоборств из девяти, совершил один отбор и 20 возвратов мяча (больше всех в команде).
Джеффри Чинеду («Крылья Советов»)
Нигерийский нападающий провёл на поле почти одно и то же время в двух прошедших матчах РПЛ. С московским «Динамо» Джеффри отбегал без результативных действий. А вот во встрече с махачкалинским «Динамо» отметился сразу двумя голами. Сначала Чинеду подставил голову под навес от углового флажка, а затем удрал от защитников и оформил дубль (во втором случае помог вратарь). Джеффри нанёс четыре удара (больше всех в команде), заработал на себе один фол, отдал девять точных передач из 12, совершил один отбор и три перехвата.
Назми Грипши («Рубин»)
Албанец пополнил состав «Рубина» в зимнее трансферное окно. В первом матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) он провёл на поле всего 18 минут, во втором вышел в стартовом составе. Именно с гола Грипши начались удивительные события во встрече с «Краснодаром» (2:1). «Рубин» остановил чемпиона и порадовал «Зенит», а Назми впервые отличился в России. Назми нанёс два удара (оба — в створ), заработал на себе четыре фола (второй результат в команде), отдал 22 точные передачи из 29, выиграл шесть единоборств из 17, совершил один отбор и два перехвата.
Роналдо («Ростов»)
«Ростов» был очень близок к поражению в домашнем матче с «Балтикой». Хозяева «горели» 0:1, но всё изменил Роналдо. Гол на 90+3-й минуте — до свидания, потенциальная победа «Балтики». Бразилец прервал серию без голов в РПЛ из пяти встреч. Он поднялся на чистое второе место в команде по результативным ударам (три). Чаще него забивал только Егор Голенков (четыре раза). Что по статистике Роналдо в прошедшем матче? Один удар, один заработанный фол, 12 точных передач в финальную треть поля (второй показатель в команде), 11 выигранных единоборств из 18, совершил один отбор и пять перехватов.
Лука Вешнер Тичич («Пари НН»)
Нижегородский клуб одержал важнейшую победу — обыграл дома «Сочи» (2:1). Правда, несмотря на это, команда Алексея Шпилевского осталась в зоне прямого вылета. С другой стороны, она продлила серию с забитыми мячами в РПЛ до четырёх встреч. Лука Вешнер Тичич не только стал автором победного гола, но и оформил результативный пас. Однозначно главный герой матча. Любопытно, что Тичич забил впервые за полтора сезона в РПЛ. Очень вовремя! Ещё Лука заработал на себе один фол, отдал 30 точных передач из 39, совершил четыре отбора и два перехвата.
Константин Нижегородов («Рубин»)
Защитник начал матч с «Краснодаром» в запасе и вышел на поле в середине второго тайма. Правда, спустя всего восемь минут Константин удачно сходил на стандарт и оформил победный гол. Продуктивный выход на замену! Кстати, это первый гол в карьере 23-летнего футболиста в РПЛ. В этом сезоне он всего шесть раз вышел в стартовом составе и провёл на поле в общей сложности 608 минут. Константин нанёс один удар и выиграл одно единоборство из одного, но куда важнее, что именно его гол привёл к поражению «Краснодара».
Ильзат Ахметов («Крылья Советов»)
«Крылья Советов» реабилитировались после провального матча с московским «Динамо» (0:4). Команда Магомеда Адиева одержала важнейшую победу в 20-м туре РПЛ. На этот раз она встретилась с другим «Динамо» — из Махачкалы. «Крылья» победили 2:0, а Ахметов после встречи вышел на первое место в списке лучших ассистентов самарского клуба (речь о нынешнем сезоне). Сначала полузащитник результативно навесил с углового, а затем обокрал соперника и вывел Джеффри Чинеду один на один с вратарём. Теперь у Ахметова пять голевых передач — на одну больше, чем у Николая Рассказова. Два заработанных фола, 13 точных передач в финальную треть поля, три отбора, четыре перехвата — статистика Ахметова в прошедшем матче.