Барко, Бителло, талант «Акрона» или новичок «Крыльев». Кто лучший в 20-м туре РПЛ?

20-й тур Мир РПЛ получился аномальным. Ни один клуб из топ-5 не одержал победу. Вещь, как вы понимаете, достаточно редкая, однако хватало и других интересных сюжетов. По традиции определяем лучшего футболиста прошедшего тура. Мы отобрали больше десятка кандидатов, а ваша задача — распределить их по местам.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

