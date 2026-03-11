Эпохальный трансфер между «Реалом» и «Сити». Эра шейхов началась с провальной сделки

«Манчестер Сити» — один из сильнейших клубов мира и самая успешная команда Англии за последние 15 лет. Однако до 2008 года «горожане» были беспросветными середняками. Новая история началась после покупки «Сити» шейхом Мансуром. Именно тогда в клубе оказалась и первая суперзвезда — Робиньо.

Вспоминаем, как наследник Пеле перебрался из мадридского «Реала» в Англию и запустил эпоху топ-футболистов на «Этихаде».

Бразилец выступал в Испании с 2005 года. С «Королевским клубом» Робиньо выиграл два золота Примеры и Суперкубок. В клубе были довольны форвардом, однако летом 2008-го между игроком и мадридцами возник конфликт. «Реал» не отпустил Робиньо на Олимпиаду и вызвал гнев футболистов, тренера сборной Бразилии Дунги и федерации футбола. В итоге клуб оказался не против продать нападающего. Тем более в Мадриде были не в восторге от любви Робиньо к ночным клубам и алкоголю.

Сам игрок обрадовался перспективе трансфера. Приоритет — Англия. На «Реал» вышел «Челси», который тогда тренировал бразилец Луис Фелипе Сколари. Робиньо уже на 95% перешёл в лондонский клуб: стороны договорились обо всех деталях. Однако «Челси» слишком рано начал считать форварда своим игроком. Лондонцы даже запустили продажу футболок Робиньо и опубликовали фото бразильца в форме на официальном сайте.

Робиньо в «Реале» Фото: Bongarts/Getty Images

«Королевский клуб» возмутился из-за поступка «Челси». А тут ещё появился и более щедрый вариант с продажей форварда в «Манчестер Сити». Только-только купленный шейхом Мансуром клуб предложил за Робиньо € 40 млн, пообещав выплатить всю сумму сразу наличкой. «Реал», естественно, отменил сделку с лондонцами.

Забавно: Робиньо во время вылета из Испании в Англию думал, что переходит в «Челси». Но уже в Лондоне его встретили представители «Манчестер Сити». Они отвезли игрока в офис и договорились с ним об условиях контракта. Робиньо стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой более чем € 8 млн в год. «Случилось чудо — мы купили Робиньо. Думаю, в то время он был самым высокооплачиваемым игроком мира. Это были огромные деньги», — прокомментировал трансфер главный тренер «Сити» Марк Хьюз.

Робиньо в «Манчестер Сити» Фото: Jed Leicester/Getty Images

Старт карьеры Робиньо в Англии получился неплохим. За четыре месяца он забил 11 мячей, хотя команда шла только на 13-м месте в АПЛ. В гонке бомбардиров бразилец уступал лишь форварду «Челси» Николя Анелька. Однако у Хьюза были претензии к звезде. Он считал, что Робиньо не демонстрирует свой реальный уровень. Да и ночная жизнь Манчестера постепенно стала неотъемлемой частью графика футболиста. Его часто замечали в клубах, ресторанах и барах.

В то же время журналисты и болельщики заметили, что Робиньо ведёт себя высокомерно и расслабленно. Конечно, всё это ударило по статистике: в 2009 году он забил всего три мяча и выдал серии по 17 и 13 матчей без голов. Хотя внутри команды Робиньо всегда оставался позитивным, его отношение к делу оставалось неправильным. Например, клуб нанял ему репетитора по английскому. Однако бразилец так и не выучил язык.

А во время зимних сборов в Испании Робиньо вдруг «потерялся». Игрока не дождались на тренировке: как выяснилось, он выселился из отеля и улетел в Бразилию на день рождения друга. В клубе все были шокированы, хотя у самого футболиста оказалась своя версия: «Хьюз не сдержал слово. Когда я приехал в «Манчестер Сити», у меня не было отпуска. И тренер пообещал мне неделю отдыха. Когда мы отправились на Тенерифе, я спросил: «Мистер, можно мне сейчас в отпуск?» Он согласился. Я собрал вещи и сообщил клубу, что уезжаю домой на неделю».

У Хьюза копилось всё больше претензий к Робиньо. Например, во время одного из матчей тренер «Манчестер Сити» требовал игрока отрабатывать в обороне. Робиньо с непониманием посмотрел на Хьюза и повернулся к партнёру Элано, тоже бразильцу. Тот перевёл соотечественнику установку, но в ответ форвард сказал: «Передай ему, что я не буду возвращаться в защиту». Ситуацию усугублял тот факт, что Робиньо находился в привилегированном положении из-за тесного контакта с шейхами. В клубе появилось негласное правило: если хочешь наехать на звёздного бразильца, то помни, что он обязательно всё расскажет владельцам.

Робиньо и шейх Мансур Фото: Getty Images

Также Робиньо игнорировал введённый тренером дресс-код в дни матчей, не приезжал на проводимые клубом благотворительные мероприятия и не приходил на интервью. В общем, делал только то, что хочется и нравится ему.

Шейхам всё же пришлось признать — Робиньо разрушает дисциплину и приносит команде больше вреда, чем пользы. А после смены Марка Хьюза на Роберто Манчини итальянец быстро усадил форварда на скамейку. Последней для Робиньо в АПЛ стала встреча с «Эвертоном» в январе 2010-го. Манчини показательно оставил бразильца на скамейке, но вынужденно выпустил на девятой минуте после травмы Роке Санта Круса. Робиньо провёл отвратительный матч и на 60-й минуте отправился отдыхать. В итоге спустя 12 дней бразилец отправился в полугодничную аренду в родной «Сантос». А летом того же года перешёл из «Манчестер Сити» в «Милан».

Робиньо экс-нападающий «Манчестер Сити» «Я хотел перейти в «Челси». Сколари сказал мне, что в команде я смогу сделать разницу. Но «Реал» отказался — им не понравилось, как «Челси» продавал футболки с моим именем до того, как сделка была завершена. Они также не хотели, чтобы я перешёл в клуб, который играл в Лиге чемпионов. Я переехал в отличный клуб, и они приветствовали меня наилучшим образом. У меня было полтора года радости в Манчестере, хотя там было намного холоднее, чем в Мадриде».

Трансфер Робиньо в «Манчестер Сити» оказался неудачным, но больше с игровой точки зрения. В остальном эта сделка стала исторической для клуба. На «Сити» обратили внимание, а руководство показало свои большие амбиции. В течение нескольких лет в команду перешли Карлос Тевес, Эммануэль Адебайор, Патрик Виейра, Коло и Яя Туре, Эдин Джеко, Марио Балотелли, Давид Сильва, Жером Боатенг, Джеймс Милнер, Серхио Агуэро и Самир Насри. Именно этот состав и принёс «Манчестер Сити» первое за 44 года золото чемпионата Англии. И запустил трансформацию клуба-середняка в гранда АПЛ.