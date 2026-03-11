Надоели матчи «Реала» с «Сити» в ЛЧ? Зря, ведь это абсолютно новое противостояние

Мы сейчас находимся в таком моменте, когда у «Сити» последним соперником был «Ньюкасл», а следующий – «Реал». Эти два клуба ну очень часто попадаются именно команде Гвардиолы. С «Ньюкаслом» то была уже пятая встреча в этом сезоне. Только что состоялся матч в Кубке Англии, а до этого по два раза сыграли в Кубке лиги и АПЛ. Весьма удобно для клубных аналитиков, которые разбирают соперника. Теоретически эти две команды могут встретиться и шесть раз за сезон, если пересекутся в финале ЛЧ. Но это маловероятно.

Впрочем, тут ещё ладно. Две команды из одной лиги вполне могут пересечься на поздних стадиях национального кубка. А вот противостояние «Реала» и «Сити» – отдельная история. И самая очевидная эмоция: «Серьёзно? Опять?» Хотя когда проходила жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ, сомнений, кто достанется «Сити» из пары «Реал»/«Будё-Глимт», особо не было.

Карточка «Реала» во время жеребьёвки Лиги чемпионов Фото: UEFA via Getty Images

Они и раньше регулярно пересекались в ЛЧ, однако теперь и вовсе каждый год без исключений.

Сезон-2021/2022. 1/2 финала: 6:5 в пользу «Реала» по сумме двух матчей.

Сезон-2022/2023. 1/2 финала: 5:1 в пользу «Манчестер Сити».

Сезон-2023/2024. 1/4 финала: 4:4 (4:3 пен.) в пользу «Реала».

Сезон-2024/2025. Стыки: 6:3 в пользу «Реала».

Сезон-2025/2026: Общий этап: 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

Получается, пять сезонов подряд, но теперь команды встретятся снова – второй раз за этот розыгрыш ЛЧ. Как говорил Мориарти в современном сериале «Шерлок»: «Скучали по мне?» Матеус Нунес по Винисиусу – едва ли. Мы же, если честно, да. Скучали.

Дело в том, что сейчас «Реал» и «Сити» – это встреча принципиально других клубов. Команда Гвардиолы нехило обновила состав, а вместе с тем и стиль. «Ман Сити» стал более гибким и уже не так держится за владение при удобном счёте. Доннарумма не заточен на игру низом, как Эдерсон. В свою очередь, Шерки, Доку и Семеньо стараются брать игру на себя, а не держать позиционную структуру, раскатывая соперника в пасик.

У «Реала» же не столько кадровые обновления, сколько изменения статуса команды. Если раньше мадридцы были по умолчанию фаворитами ЛЧ, то теперь это просто один из европейских топ-клубов. Уже нет такого, что «Реал» боятся. Магия в ЛЧ будто бы испарилась. Букмекеры считают «Сити» фаворитом, и если англичане пройдут дальше, то никто особо не удивится. Мы привыкли говорить, что у «Реала» куча звёзд в составе, однако сейчас из полевых такой статус остался разве что у Винисиуса, потому что Беллингем и Мбаппе травмированы. Как и покоритель «горожан» Родриго. Так что в каком-то смысле это точно новое противостояние. Тем более с Арбелоа.

Эрлинг Холанд и Тибо Куртуа Фото: NurPhoto via Getty Images

Вопрос только в том, что команды уже встречались в этом сезоне, но одной игры как-то маловато, чтобы надоесть. К тому же тот матч оставил чувство недосказанности. «Сити» хоть и победил в Мадриде, однако преимущество не было безусловным – и по счёту, и, пожалуй, по игре. Вообще, удивительно, как у «Реала» точность ударов оказалась на уровне 14% (1/7), а у «Сити» – 100% (6/6).

Разборки «Реала» и «Манчестер Сити» уже превратились в отдельный сериал. Причём такой, когда ждёшь выход каждого нового эпизода. Точнее, двух – в разных декорациях. И здесь, как полагается, свои сюжетные линии. Чего стоит только история взаимоотношений Холанда и Рюдигера. У последнего такая арка героя, что он уже превратился в абсолютного злодея. Ну или это какое-то уникальное совпадение, что разнообразные наступы на соперника случаются именно с его стороны. Просто пират. Только повязки на один глаз не хватает. Сначала Холанд оставался «в кармане» у Рюдигера, а в последний раз их противостояние закончилось в пользу норвежца, который забил с 11 метров как раз после фола на себе от немца.

Эрлинг Холанд (в центре) Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Кстати, если быстро прочитать «ситиреал», то даже звучит похоже на «сериал» . Прости, чемпионат Италии.

Можно понять претензии, что какая-то пара надоела. Индивидуальные впечатления всегда будут отличаться, однако куда логичнее в таком случае говорить о пересечении «Реала» и «Бенфики». Три матча подряд! Вот там действительно наигрались на много лет вперёд. А «Сити» в Мадриде, наоборот, хочется уже поскорее увидеть.