Стамбульцы идут за второй сенсацией в Лиге чемпионов подряд. Теперь — уже в 1/8 финала.

«Ливерпуль» снова уступил «Галатасараю» в ЛЧ! И это команде Слота ещё повезло

«Галатасарай» и «Ливерпуль» открыли 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026. Команды уже встречались на общем этапе: тогда в Стамбуле хозяева одержали минимальную победу. Теперь же они бьются за выход в четвертьфинал. И злой «Ливерпуль» прилетел в Турцию за реваншем.

Красивый эпизод произошёл ещё до старта матча. Болельщики «Галатасарая» развернули большой баннер, посвящённый Виктору Осимхену. Нигерийца растрогал этот поступок фанатов: на глазах форварда выступили слёзы, а после он лично подошёл и поблагодарил трибуну.

ПЕРФОРМАНС ФАНАТОВ «ГАЛАСАТАРАЯ» В ЧЕСТЬ ОСИМХЕНА Фото: Anadolu via Getty Images

В первые пять минут встречи болельщики стамбульцев вряд ли радовались. «Ливерпуль» прижал «Галатасарай» к своим воротам: хозяева несколько раз ошиблись в обороне, а лучший момент забить упустил Флориан Вирц. Немец получил мяч после обреза от голкипера Угурджана Чакыра, но не попал в пустой угол ворот. Было ощущение, что хозяева слишком нервничали.

«Ливерпуль» этим не воспользовался. Зато в атаке стамбульцы реализовали первый же момент. На седьмой минуте Габриэль Сара навесил с углового, Осимхен выиграл борьбу и скинул мяч во вратарскую, а Лемина точно пробил головой. Команда Окана Бурука снова повела у английского гранда – уже во второй очной встрече подряд!

ИГРОКИ «ГАЛАТАСАРАЯ» Фото: UEFA via Getty Images

После пропущенного мяча «Ливерпуль» пошёл отвечать. У Вирца снова был классный момент, однако немец с близкого расстояния пробил в Чакыра. Затем неожиданно в атаку подключился Ибраима Конате: француз совершил спринт к штрафной и бахнул издали. Мяч просвистел над перекладиной! А некоторые болельщики «Галатасарая» за воротами уже схватились за голову. Но пронесло.

Что случилось потом – загадка. До конца тайма стамбульцы втаптывали «Ливерпуль» в газон. «Галатасарай» создавал момент за моментом. И только отличная игра от заменившего Алисона голкипера Георгия Мамардашвили спасла команду Арне Слота от больших проблем. Особенно запомнились прыжки Мамардашвили после закидушки от Ноа Ланга в нижний угол, а позже – после удара Санчеса головой.

После перерыва «Ливерпуль» сразу же мог сравнять счёт. На 47-й минуте Джо Гомес вбросил мяч из аута, а защитник «Галатасарая» Бардакджи совершил неудачный вынос из штрафной. В итоге Алексис Мак Аллистер оказался на ударной позиции и пробил в сантиметрах от левой штанги.

«Ливерпуль» никак не мог прибрать инициативу к себе. Да, англичане атаковали, но и «Галатасарай» отвечал. Например, на 62-й минуте турки даже забили второй раз! После ошибки Конате при выносе мяча отличился Осимхен. Однако ранее в эпизоде в офсайде оказался Барыш Йылмаз, поэтому счёт остался прежним.

Затем отличный момент упустил Уго Экитике. Француз убежал один на один с Чакыром, но с близкой дистанции пробил прямо в голкипера. Пожалуй, это был лучший шанс гостей в этом матче. Чуть позже героем эпизода снова стал Конате, когда на 72-й минуте «Ливерпуль» забил: Доминик Собослаи подал с углового, а мяч после серии рикошетов влетел в ворота «Галатасарая». Сначала судья Хесус Хиль Мансано засчитал гол. Однако его отменил VAR: на повторе чётко видно, что мяч отрикошетил в створ от руки французского защитника «Ливерпуля».

Арне Слот Фото: Anadolu via Getty Images

На финальном отрезке встречи «Галатасарай» не сидел в обороне. Наоборот, стамбульцы шли за вторым мячом в надежде на более комфортный результат. «Ливерпуль» же был не так инициативен, хотя и уступал в счёте. Всё же у команды Слота есть ответный матч дома. И отыгрывать один или два мяча – большая разница. Помочь «Ливерпулю» мог Давинсон Санчес: в одном из моментов колумбиец чуть не срезал мяч в свои ворота после прострела от Эндрю Робертсона. Повезло.

Уже в добавленное время последний момент у «Ливерпуля» создал Коди Гакпо. Нидерландский форвард выстрелил издали в нижний угол ворот стамбульцев, но мяч пролетел чуть мимо.

«Ливерпуль» во второй раз уступил «Галатасараю» в Стамбуле со счётом 0:1. Но на этот раз у мерсисайдцев есть ответная встреча на «Энфилде». И ещё хорошо, что гости пропустили лишь раз. Если учитывать, как турки «поплыли» в гостях на прошлой стадии с «Ювентусом», у англичан остаются неплохие шансы на проход дальше.