«Реально может не выиграть и ЛЧ, и чемпионат Франции». Почему «ПСЖ» перестал быть монстром

«ПСЖ» после феноменального сезона-2024/2025 проводит невыразительный год. В чемпионате Франции после 25 туров парижане всего на одно очко опережают «Ланс». А в Лиге чемпионов с трудом прошли кризисный «Монако» (3:2, 2:2). Кстати, ему же потом проиграли в Лиге 1 – пропустили дома три, а забили лишь раз. Также клуб дважды чудесно спасался в финалах Суперкубка УЕФА и Суперкубка Франции. «ПСЖ», мягко говоря, далёк от крышесносной формы весны 2025 года. Давайте разбираться почему.

Если помните, в прошлом сезоне Париж также стартовал не очень уверенно. Однако к весне разогнался и забрал Лигу 1, Лигу чемпионов и Кубок Франции. Осень 2025-го – похожая история, снова эконом-режим от «ПСЖ». Хотя всё равно парижане шли первыми в чемпионате, боролись за место в топ-8 общего этапа ЛЧ, а также взяли Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции. Да, игра не впечатляла, но мы ждали повторения истории, ждали, что «ПСЖ» разгонится к решающей части сезона.

Комментатор Okko Павел Разживин о проблемах «ПСЖ» «Когда говорим о нынешних проблемах «ПСЖ», надо смотреть, какой команда была в прошлом сезоне. А тот сезон был историческим, не давал перевести дух. И огромные эмоциональные качели плюс огромная физическая нагрузка. Может, с физикой связано и поражение в финале КЧМ. Толком отдохнуть возможности после сезона не было. Так что в первую очередь говорить надо об усталости – эмоциональной и физической – после предыдущего сезона. Отсюда и вторая проблема – травмы ключевых футболистов: Дембеле, Хвича, Невеш, Руис… Может, на бумаге они и не выглядят так серьёзно, но сам факт, что ключевые игроки часто выпадают на три-четыре недели влияет».



Однако «ПСЖ» до сих пор нестабилен. И на это влияет целый комплекс объективных факторов, где бессилен даже Луис Энрике. Вы, наверное, уже догадались: самое главное тут – травмы. В нынешнем сезоне большая группа лидеров отсутствовала длительное время.

Ашраф Хакими пропустил около двух месяцев (из-за полученной травмы в матче ЛЧ с «Баварией» и Кубка Африки).

Лучший игрок мира — 2025 Усман Дембеле также собрал несколько повреждений и был недоступен в совокупности три месяца.

Также «ПСЖ» оставался без Жоау Невеша, Нуну Мендеша, Маркиньоса, Фабиана Руиса, Дезире Дуэ и Матвея Сафонова.

В феврале Луис Энрике говорил, что ни разу в нынешнем сезоне не мог выпустить стартовый состав из финала ЛЧ-2024/2025 (даже за вычетом проданного в «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммы ): «Невозможно, чтобы все игроки были готовы в этом сезоне. Это невозможно. Мы расплачиваемся за то, что было в прошлом сезоне. Игроки не машины. Прошлый сезон заложил основу для этого. Мы ни разу не играли с 10 футболистами, которые были задействованы в финале Лиги чемпионов».

Комментатор Okko Павел Разживин о проблемах «ПСЖ» «Луис Энрике пытается решать проблемы с травмами самым логичным образом – ротацией. И в чемпионате, где это чаще происходит, и в ЛЧ. Всё-таки в Лиге 1 уровень игроков у «ПСЖ выше, чем у соперников. Но когда на поле появляются Бералдо, Ли Кан Ин, Маюлу, Рамуш, Мбайе, мы понимаем – это игроки обоймы, не игроки стартового состава. Может, Маюлу и выделяется на этом фоне, но всем им сложно держать пиковую форму, быть игроками старта. Отсюда и проблемы в сыгранности, взаимопонимании, и без звёзд теряется атакующий потенциал. Когда ты вынужден затыкать дыры в составе, то где-то в качестве команда проиграет. В Лиге 1 это заметно не так сильно, а в ЛЧ проблемные зоны будут видны. Луис Энрике пытается закрыть дыру, но приходится жертвовать результатом».



Забавно, что лидером «ПСЖ» по количеству сыгранных минут в нынешнем сезоне остаётся Уоррен Заир-Эмери (3152). Игрок основной обоймы, но далеко не лидер. Так что спорить с Энрике о влиянии насыщенного прошлого сезона будет странно – очевидно, он влияет на нынешнюю кампанию (ещё ведь был клубный ЧМ, где парижане дошли до финала).

Подавляющее количество травм связано с мышечными повреждениями. Поэтому перелом руки у Матвея Сафонова не самая частая история для «ПСЖ»-2025/2026. Однако в том и проблема команды: футбол Энрике построен на интенсивности и постоянном движении игроков. Так что сейчас у парижан не получается давить на соперника все 90 минут. Оттого и бывают ситуации, когда в концовке «ПСЖ» теряет инициативу.

Комментатор Okko Павел Разживин о проблемах «ПСЖ» «Сафонов не виноват в пропущенных мячах «ПСЖ». В тех матчах, где он играл, он тащил то, что обязан. И часто эффектно. В поражениях надо смотреть на игру в обороне. А Матвей в первую очередь молодец в том, что он не имел возможности себя показать с начала сезона. За Шевалье заплатили большие деньги, его рассматривали как основного. Но нервозность у француза чувствовалась с первого матча, ошибок за первые полгода было много. И вот Матвей получил шанс, показал себя. И в Лиге 1, и в ЛЧ с «Атлетиком», и в серии пенальти с «Фламенго». И, даже получив там травму, Матвей восстановился и сразу же оказался в основе. Энрике даёт понять, что Сафонов – основной. И я не вижу риска в том, что в основу вернётся Шевалье. К Матвею, в особенности в последних матчах, вопросов быть не может. Он отрабатывает на максимум, грубых ошибок я не припомню».



«В этой раздевалке сейчас довольно вяло по сравнению с прошлым годом.

Они устали, им не хватает энергии!

Видно, что не хватает выносливости. Иногда у них есть желание, это правда, у них есть настрой. Они всегда держатся, даже когда становится тяжело. Луис Энрике часто об этом говорит. Внутри команды происходят вещи, которые мы не всегда видим, и они не идут на пользу форме команды и командному духу», — отметил экс-игрок «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен.

Конечно, на результаты «ПСЖ» влияют и другие факторы. Например, ошибки игроков. В первой половине сезона часто «привозил» голкипер Люка Шевалье. Собственно, поэтому свой шанс и получил Матвей Сафонов (и воспользовался им). Также вопросы возникают к некогда надёжному Вильяму Пачо, а купленного у «Борнмута» Илью Забарного сильно критикуют во Франции.

Тут же стоит упомянуть, что летние трансферы не сильно помогли «ПСЖ». Шевалье не стал заменой Доннарумме, а Забарный пока не выглядит как основной центральный защитник на долгие годы. Хотя в прошлом сезоне зимой в Париж перебрался Хвича Кварацхелия: грузин с ходу помог команде, а рядом с ним прогрессировали и другие футболисты атаки.

А что насчёт истории Сафонов/Шевалье? Не повлияют ли последние результаты на место россиянина в старте? Маловероятно. Матвея сложно обвинить в пропущенных мячах «ПСЖ» в последних встречах. Например, по итогам матча с «Монако» (1:3) в Лиге 1 он получил оценку 5 из 10 от L’Équipe. Больше нет ни у кого из парижан.

«Российского вратаря, вышедшего в стартовом составе в девятый раз подряд, очень сложно обвинять в трёх пропущенных мячах. Возможно, вопросы могут возникнуть лишь по первому голу – и то с оговорками. Во втором тайме он отметился несколькими важными эпизодами: на 57-й минуте уверенно справился с дальним ударом Александра Головина, на 72-й совершил выдающийся сейв после удара Мохамеда Камара. На 88-й минуте его подстраховала перекладина», — отметило французское издание.

А экс-вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо и вовсе похвалил Сафонова: «Не думаю, что три пропущенных мяча скажутся на месте Матвея в стартовом составе. Я считаю, что он хорошо сыграл. Если бы не Матвей, «Монако» забил бы четыре, а может, и все пять. Поэтому меня больше беспокоит не Матвей, а команда».

Ещё одна проблема – предсказуемость «ПСЖ». Энрике – догматичный тренер, не отходящий от своих принципов футбола. Чаще это огромный плюс для его команд. Но в кризисные моменты у них часто нет плана Б. Нынешняя ситуация не исключение. Нападение «ПСЖ» очень сильно теряет в качестве, если в составе нет Дембеле. А если соперники закрывают в центре поля Витинью, то у парижан возникают проблемы с построением атак.

Комментатор Okko Павел Разживин о проблемах «ПСЖ» «Боюсь, резкий прогресс «ПСЖ» выдать не сможет. Уже в разгаре вторая половина сезона, впереди две непростые встречи с «Челси». А мы видели, как тяжело было с «Монако». Непонятно, какой будет линия атаки, в какой форме будет Дембеле, хотя его подводили к матчу с «Монако» в Лиге 1 и к играм ЛЧ. Плюс по щелчку пальцев такие перформансы, как в прошлом сезоне, не выдать. Сезон не скомканный, он непростой, с перепадами. Нет чёткой линии. Сейчас не до экспериментов, но не все находятся в пиковой форме. Многие ждали, что прибавит Хвича, а цифры у него не самые яркие. У Дембеле и у Дуэ цифры получше, однако у них игр не так много, а лучший бомбардир — Баркола. Вопрос у «ПСЖ» в пике форме, а её нет. Нужно придумывать. Энрике на это способен, но сейчас уже 1/8 финала ЛЧ. Может, пик мы и не увидим».



В середине февраля после проигранного матча Лиги 1 с «Ренном» (1:3) Дембеле указал на нехватку желания. И отметил, что некоторые игроки ставят себя выше команды: «Мы очень плохо начали матч, а «Ренн», наоборот, провёл очень хорошую игру. Думаю, нам нужно проявлять больше желания; прежде всего нам нужно играть за «ПСЖ», чтобы выигрывать. Потому что если мы будем играть в одиночку на поле, это не сработает, мы не возьмём желаемые титулы.

В прошлом сезоне мы ставили клуб на первое место, прежде чем думать о себе . Нам нужно это вернуть, особенно в таких встречах. «ПСЖ» должен быть на первом месте, а не отдельные игроки. В первую очередь мы должны играть за клуб, а не думать о своих амбициях. «Ренн» заслужил свою победу».

Луис Энрике в ответ не стал отрицать слова Усмана: «Я не собираюсь играть в подобные игры. После финального свистка футболисты часто говорят на эмоциях, оценивая результат. Но я никогда не допущу, чтобы кто-то ставил личные интересы выше интересов клуба. В этом можете не сомневаться. Мы движемся в выбранном направлении. Естественно, после поражения появляется раздражение — это нормально. Однако для меня команда всегда будет важнее отдельных игроков. Если этот принцип нарушится — это станет началом конца». В общем, атмосфера в раздевалке «ПСЖ» не самая воодушевляющая.

Главный вопрос: сможет ли «ПСЖ» если не достигнуть прошлогодней формы, то хотя бы подобраться к ней? В Лиге 1 у команды ещё есть время, а вот в Лиге чемпионов уже сейчас предстоят два тяжёлых матча с «Челси». Если же французы пройдут дальше – будет ещё труднее.

Комментатор Okko Павел Разживин о проблемах «ПСЖ» «ПСЖ» реально может не выиграть и ЛЧ, и чемпионат Франции». В Лиге 1 есть прямой конкурент в лице «Ланса», между командами всего одно очко – и очная дуэль впереди. Это две главные команды лиги сейчас. Конечно, небольшое преимущество на стороне «ПСЖ» – это главная команда страны. «Ланс» же не выскочка, но пользуется шансом – не играет в еврокубках. Пьер Саж раскрыл команду по-новому, у него есть возможность лучше готовиться к матчам – они могут и Кубок взять. У них посвежее ноги, так как проще график. Но дрогнуть «Ланс» может из-за неопытности. Я бы дал где-то 70% на 30% в пользу «ПСЖ». Что касается ЛЧ, то там всё сложнее, однако противостояние с «Челси» может подарить импульс. Показать, что они способны защитить титул. Энрике нужно не чудо, а показать, что он может привести клуб к чему-то похожему на прошлый сезон».



Хотя сам Энрике считает, что это соперникам стоит бояться «ПСЖ»: «Этот вопрос нужно задавать нашим соперникам. Посмотрим, что они ответят. Что будет сложно? Нет! Что играть против нас очень, очень сложно. Обязательно задайте этот вопрос [нашим будущим соперникам]. Мы готовы играть против любой команды, готовы выступать в любом турнире. И стремимся к одному и тому же – побеждать».