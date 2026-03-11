Как «Барса» отскочила в ЛЧ! «Ньюкасл» отдал победу на 90+6-й минуте из-за «привоза». Видео

«Ньюкасл» и «Барселона» провели второй матч в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. До этого клубы встретились в 1-м туре общего этапа. Тогда каталонцы одержали гостевую победу – 2:1. Теперь команде Ханс-Дитера Флика предстояла вторая тяжелейшая поездка на «Сент-Джеймс Парк».

В первой игре в сентябре 2025 года победу «Барсе» принёс дубль Маркуса Рашфорда. А у «Ньюкасла» единственный мяч забил Энтони Гордон. Но на этот раз оба героя остались в запасе. Однако хозяева и без Гордона с первых минут бросились оказывать сумасшедшее давление на защиту «Барсы». Игроков «Ньюкасла» перед выходом на поле, видимо, напоили эспрессо.

Каталонцы с трудом, но сдерживали команду Эдди Хау. Главным помощником снова стала высокая защитная линия. «Ньюкасл» часто выскакивал к воротам Жоана Гарсии, однако игроки атаки оказывались в офсайде. Например, так пару раз опасные удары наносил Энтони Эланга, после чего судья сигнализировал о «вне игры».

«Ньюкасл» — «Барселона» Фото: George Wood/Getty Images

Первый тайм получился динамичным, но с минимум действительно опасных моментов. Наверное, лучший шанс на 27-й минуте упустил форвард «Ньюкасла» Уильям Осула: он пробил головой после навеса, однако мяч пролетел над перекладиной. А уже в самой концовке Эланга завалился в чужой штрафной, и судья Марко Гуида проверял эпизод на пенальти. Но VAR-ассистенты подсказали, что всё было чисто.

«Барселона» же ничем не радовала в атаке. Однако Флик понимал, что команде важнее сдержать «Ньюкасл», чем забить самим. У каталонцев есть ответный матч на «Камп Ноу». Важнее победить там. А на «Сент-Джеймс Парк» мы увидели более прагматичный вариант «Барсы».

После перерыва ситуация не изменилась. «Ньюкасл» действовал активнее в нападении, создавая больше моментов. К примеру, это отразилось в статистике ударов – 11:4. Любопытно, что оба тренера не вмешивались в игру заменами. Первые перестановки у «Ньюкасла» случились на 67-й минуте, у «Барсы» – на 70-й.

Чуть позже у болельщиков на трибунах появился повод для радости. На 75-й минуте Жоэлинтон отправил мяч в ворота «Барсы», оказавшись на добивании после обводящего удара Харви Барнса в дальнюю штангу. Но радость продлилась всего пару секунд – боковой арбитр зафиксировал офсайд.

«Ньюкасл» не останавливался. Не с такими фанатами! И на 86-й минуте «Ньюкасл» забил свой мяч! Вышедший на замену Джейкоб Мёрфи навесил с правого фланга на одинокого Харви Барнса. Англичанина потерял Рональд Араухо, возвращавшийся пешком в свою зону. А форварду оставалось только попасть в створ – 1:0.

Игроки «Ньюкасла» Фото: Stu Forster/Getty Images

Времени на камбэк у «Барсы» почти не оставалось. Судья Гуида добавил всего четыре минуты. И уже на пятой компенсированной Дани Ольмо заработал пенальти! Как же глупо снёс Малик Тшау испанца в своей штрафной. 11-метровый уверенно реализовал Ламин Ямаль. Итог – 1:1.

После финального свистка над «Сент-Джеймс Парк» повисла тишина. Ничья, конечно, не устроила «Ньюкасл». С домашней победой поездка в Каталонию получилась бы намного более комфортной. А «Барса» воспользовалась подарком.