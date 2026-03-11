«Атлетико» забил пять «Тоттенхэму», «Бавария» — ещё больше. Вечер унижений в ЛЧ

Вратаря лондонцев заменили после трёх ужасных голов, его успокаивала вся команда. «Аталанте» было ещё хуже, а «Барса» и «Ливерпуль» удивили.

Лига чемпионов вернулась! Первые четыре матча 1/8 финала — уже часть истории. Два разгрома и две встречи, в которых фавориты остались без побед.

«Ливерпуль» снова неудачно слетал в Стамбул

В сентябре 2025 года «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» (0:1) в Стамбуле на общем этапе ЛЧ. Через 5,5 месяца английский клуб снова приехал в гости к турецкому — на этот раз соперники зарубились в 1/8 финала. И снова те же самые цифры на табло. Хозяева забили уже на седьмой минуте. Виктор Осимхен отправил мяч на дальнюю штангу, а там Марио Лемина открыл счёт. На этом голы закончились, хотя моменты были и у тех, и других.

После перерыва обе команды забили по разу, но эти голы отменили. Осимхен отправил мяч в ворота после ошибки Ибраима Конате, однако перед этим Барыш Алпер Йылмаз залез во «вне игры». Позднее судьи отменили гол «Ливерпуля», поскольку разглядели на повторе игру рукой в атаке. А ещё Экетике не реализовал выход один на один. Результат оставляет шансы обеим командам на проход в четвертьфинал. Но «Галатасараю» наверняка придётся нелегко на «Энфилде».

Драма Кински в Мадриде — пропустил три и был заменён на 17-й минуте

Гульельмо Викарио — основной вратарь «Тоттенхэма» в течение длительного времени. Но главный тренер команды Игор Тудор сделал неожиданный ход. Он оставил Викарио в запасе на матч в Мадриде и выпустил в стартовом составе Антонина Кински. Решение себя не оправдало. Чех не играл в основе с октября 2025 года — тогда он вышел в основе на матч 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

В Мадриде гости устроились на 0:3 к 15-й минуте. Два из трёх голов — следствие ошибок Кински. Сначала чех поскользнулся и подарил мяч сопернику. «Атлетико» не простил — Маркоса Льоренте вывели на ударную позицию, а тот попал в нижний угол. Чуть позже Микки ван де Вен тоже плюхнулся на газон и позволил Антуану Гризманну войти в штрафную «Тоттенхэма». Француз сделал всё четко — выждал паузу и покатил мяч под опорную ногу Кински. Два мяча потому что люди просто падали на ровном месте – и это в 1/8 финала ЛЧ. Немыслимо. Но это не всё.

«Атлетико» празднует гол Фото: Europa Press via Getty Images

Чуть ли не сразу после этого Антонин ошибся ещё раз. Чех вывел Хулиана Альвареса (если что, они играют в разных командах) на пустые ворота — аргентинец спокойно закатил мяч в сетку. Что делает Тудор после такой катастрофы? Снимает с игры Кински и выпускает Викарио. Чешский вратарь сразу после этого ушёл в раздевалку. Тяжёлый удар по ментальной составляющей Антонина.

Болельщики в социальных сетях сравнили Кински с бывшим вратарём «Ливерпуля» Лорисом Кариусом. Они обратили внимание на сходство причёсок. Из-за ошибок Кариуса «Ливерпуль» проиграл финал Лиги чемпионов в 2018 году. А вот футболисты «Тоттенхэма» поддержали чешского голкипера. В перерыве того утешали Жоау Пальинья, Конор Галлахер и Доминик Соланке. По ходу встречи Кински в социальных сетях поддержал вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа.

А вот как ситуацию описал Игорь Тудор после игры: «За 15 лет своей карьеры я никогда так не поступал (менял вратаря так рано – прим. «Чемпионата»). Но это было необходимо – чтобы защитить парня, чтобы защитить всю команду. Невероятная ситуация, просто нет слов. Знаете, выбор перед игрой выпустить Кински был правильным. Конкретно в этот момент, в котором мы оказались, в ситуации Викарио, на которого оказывается нереальное давление. Кински – очень хороший вратарь. Конечно, сейчас легко говорить, что это была ошибка. Но мне так не казалось. Я сказал Антонину, что он отличный вратарь. Отличный парень. Но да, к сожалению, эти ошибки случились в в большом матче. На старте игры для нас это было слишком. Когда мы так хрупки – мы становимся слабыми. Но даже во втором тайме мы почти сделали 4:2 – Ришарлисон имел отличный момент. Но вместо этого мы получили пятый. Что касается того, что было после матча – в раздевалке Кински извинился перед командой. И команда была вместе с ним. Как и я. После мы поговорили, я объяснил ему замену. И Кински понял, почему я его заменил».

«Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала ЛЧ Фото: Angel Martinez/Getty Images

Пять минут — столько продержался Викарио. Робен Ле Норман запихал мяч за линию ворот, но гости очень быстро ответили. Педро Порро пробил Яна Облака, после «Тоттенхэм» перехватил инициативу и создал пару моментов. После перерыва веселье продолжилось. Альварес оформил дубль, после чего «привёз» Облак. Гости подарок оценили — Доминик Соланке сократил отставание в счёте до трёх голов.

Концовку омрачило жуткое столкновение головами двух игроков «Тоттенхэма» — Кристиана Ромеро и Пальиньи. Португалец долго не поднимался с газона, и у него вскочила шишка. Ромеро продолжил игру, но потом присел на газон. Он покинул поле буквально за несколько мгновений до финального свистка.

«Бавария» разнесла «Аталанту» с теннисным счётом

«Аталанта» снова встретилась с немецким клубом. В прошлом раунде плей-офф бергамаски организовали камбэк и отыграли 0:2 по итогам первого матча с «Боруссией» из Дортмунда. Но нынешняя «Бавария» — куда более серьёзный соперник. Результат первого матча всё прояснил — мюнхенский клуб можно поздравлять с выходом в четвертьфинал.

У «Аталанты» не было никаких шансов в матче с «Баварией» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Бавария» вышла на матч без Гарри Кейна и вообще не почувствовала отсутствие англичанина. 0:3 в первом тайме — серьёзный удар для «Аталанты». Никола Залевски отвернулся от своего игрока в момент розыгрыша углового «Баварии». Гости сделали всё очень быстро, поляк упустил соперника, а Йосип Станишич замкнул прострел Сержа Гнабри. До перерыва хозяев огорчили Майкл Олисе и Гнабри, после — Николас Джексон, ещё раз Олисе и Джамал Мусиала.

Отдельно отметим выход Альфонсо Дэвиса. Канадец вышел на поле в перерыве и провёл первый матч за две недели. На 64-й минуте Дэвис отдал голевой пас на Олисе, а на 71-й покинул поле из-за травмы. Да что же это такое? Кстати, «Аталанта» отыграла один мяч в концовке — отличился бывший спартаковец Марио Пашалич. 6:0 — «баранка» на теннисном сленге, 6:1 — «багет». На этом с хлебобулочными изделиями заканчиваем.

«Барса» спаслась в Англии благодаря пенальти

Матч с участием «Ньюкасла» и «Барселоны» катился к нулевой ничьей. Несмотря на мощное давление хозяев. Но концовка вышла событийной. Жоэлинтон отправил мяч в ворота гостей, но сделал это из офсайда. В момент попадания Харви Барнса в штангу бразилец находился в офсайде. «Ньюкасл» всё-таки забил на 86-й минуте. На этот раз Барнс реализовал свой момент, хотя ему повезло. Мяч оказался в воротах через рикошет от подборка голкипера Жоана Гарсии.

«Ньюкасл» был очень близок к победе, но уже в добавленное время Малик Тшау заехал по ноге Дани Ольмо. И дело было в штрафной площади «Ньюкасла». Ламин Ямаль легко переиграл вратаря с пенальти — это произошло на 90+6-й минуте. «Барса» не проиграла, хотя «Ньюкасл» смотрелся довольно прилично.