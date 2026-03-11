Скидки
Чемпионат мира, ЧМ-2026: Иран отказался от участия в турнире на фоне конфликта с США, подробности, что случилось, реакция, онлайн

Иран отказывается от участия в ЧМ-2026 в США? Все подробности — LIVE
«Чемпионат»
Иран отказывается от участия в ЧМ-2026 в США?
Следим за новостями в режиме онлайн.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Над предстоящим чемпионатом мира, который должен пройти летом в США, Мексике и Канаде, появились знаки вопроса. У Штатов открытый конфликт с Ираном, и на фоне неспокойной обстановки министр спорта Ирана Ахмад Доньямали выступил со следующим заявлением:

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана – нам навязали две войны в течение восьми или девяти месяцев, в результате чего погибли тысячи наших соотечественников, – у нас определённо нет возможности участвовать [в чемпионате мира] при таких обстоятельствах», — приводит слова Доньямали TV2.

Правда ли Иран не поедет на ЧМ? Следите за развитием событий в нашем онлайне.

А если не Иран, то кто? Что будет, если Иран и правда откажется от ЧМ? Инфантино заявил, что Трамп с радостью примет сборную Ирана на ЧМ-2026 Официального отказа Ирана от ЧМ-2026 нет
Live Максим Пахомов

А если не Иран, то кто?

Дисклемейер – пока что это всё просто попытка угадать возможные действия ФИФА по возможному бойкоту Ирана. Не пальцем в небо, конечно, но рядышком.

Скорее всего, ФИФА решит дождаться итогов стыковых матчей. Из Азии через межконтинентальные стыки пробраться на ЧМ ещё может Ирак. Так что у ФИФА есть несколько вариантов:

  • Дождаться итогов стыков; 
  • Отдать место Ираку сейчас, пропустив дальше победителя полуфинала межконтинентальных стыков между Боливией и Суринамом;
  • Выбрать азиатскую сборную с самым высоким рейтингом (ОАЭ).
15:48 Максим Пахомов

Что будет, если Иран и правда откажется от ЧМ?

Тут на всё воля ФИФА. Тут Ирану важно сообщить о своём решении не менее, чем за 30 дней до старта. Вот если бы отказаться от турнира сборная решила во время ЧМ, то сразу бы получила бан на следующий.

15:41 Максим Пахомов

Инфантино заявил, что Трамп с радостью примет сборную Ирана на ЧМ-2026

Это, правда, случилось за несколько часов до слов министра спорта Ирана. Вот его заявление главы ФИФА:

«Мы обсуждали ситуацию с Ираном с президентом Трампом. И во время этого разговора он ещё раз подтвердил, что сборную с радостью примут в США. Нам всем нужно объединиться, и для этого нам всем нужен ЧМ-2026. Ещё раз спасибо Дональду Трампу, который подтвердил – футбол объединяет мир», – написал президент ФИФА.

15:34 Максим Пахомов

Официального отказа Ирана от ЧМ-2026 нет

И это самое важное на сейчас. Есть лишь заявление министра спорта Ахмад Доньямали, где он говорит, что «условий для участия в ЧМ не осталось».

Это не официальный отказ от турнира. Формулировка не подразумевает, что существует окончательное решение.

