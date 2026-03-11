Иран отказывается от участия в ЧМ-2026 в США? Все подробности — LIVE

Над предстоящим чемпионатом мира, который должен пройти летом в США, Мексике и Канаде, появились знаки вопроса. У Штатов открытый конфликт с Ираном, и на фоне неспокойной обстановки министр спорта Ирана Ахмад Доньямали выступил со следующим заявлением:

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана – нам навязали две войны в течение восьми или девяти месяцев, в результате чего погибли тысячи наших соотечественников, – у нас определённо нет возможности участвовать [в чемпионате мира] при таких обстоятельствах», — приводит слова Доньямали TV2.

Правда ли Иран не поедет на ЧМ? Следите за развитием событий в нашем онлайне.