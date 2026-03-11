Иран отказывается от участия в ЧМ-2026 в США? Все подробности — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Над предстоящим чемпионатом мира, который должен пройти летом в США, Мексике и Канаде, появились знаки вопроса. У Штатов открытый конфликт с Ираном, и на фоне неспокойной обстановки министр спорта Ирана Ахмад Доньямали выступил со следующим заявлением:
«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана – нам навязали две войны в течение восьми или девяти месяцев, в результате чего погибли тысячи наших соотечественников, – у нас определённо нет возможности участвовать [в чемпионате мира] при таких обстоятельствах», — приводит слова Доньямали TV2.
Правда ли Иран не поедет на ЧМ? Следите за развитием событий в нашем онлайне.
А если не Иран, то кто?
Дисклемейер – пока что это всё просто попытка угадать возможные действия ФИФА по возможному бойкоту Ирана. Не пальцем в небо, конечно, но рядышком.
Скорее всего, ФИФА решит дождаться итогов стыковых матчей. Из Азии через межконтинентальные стыки пробраться на ЧМ ещё может Ирак. Так что у ФИФА есть несколько вариантов:
- Дождаться итогов стыков;
- Отдать место Ираку сейчас, пропустив дальше победителя полуфинала межконтинентальных стыков между Боливией и Суринамом;
- Выбрать азиатскую сборную с самым высоким рейтингом (ОАЭ).
Что будет, если Иран и правда откажется от ЧМ?
Тут на всё воля ФИФА. Тут Ирану важно сообщить о своём решении не менее, чем за 30 дней до старта. Вот если бы отказаться от турнира сборная решила во время ЧМ, то сразу бы получила бан на следующий.
Инфантино заявил, что Трамп с радостью примет сборную Ирана на ЧМ-2026
Это, правда, случилось за несколько часов до слов министра спорта Ирана. Вот его заявление главы ФИФА:
«Мы обсуждали ситуацию с Ираном с президентом Трампом. И во время этого разговора он ещё раз подтвердил, что сборную с радостью примут в США. Нам всем нужно объединиться, и для этого нам всем нужен ЧМ-2026. Ещё раз спасибо Дональду Трампу, который подтвердил – футбол объединяет мир», – написал президент ФИФА.
Официального отказа Ирана от ЧМ-2026 нет
И это самое важное на сейчас. Есть лишь заявление министра спорта Ахмад Доньямали, где он говорит, что «условий для участия в ЧМ не осталось».
Это не официальный отказ от турнира. Формулировка не подразумевает, что существует окончательное решение.