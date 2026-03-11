Помните первого воспитанника «Краснодара»? Его статистика в Первой лиге — восторг!

Жигулёва отвергли поляки и «Спартак», но он возродил карьеру и теперь сияет. Наш ответ Бруну Фернандешу!

Кто сказал, что в 30 лет карьера футболиста уже заканчивается? Илья Жигулёв доказывает, что никогда не поздно открыть второе дыхание, даже если первый раз вдохнуть как следует не получилось.

Жигулёв был первым воспитанником академии «Краснодара», которому предложили контракт с основной командой. Прошёл через большие ожидания, травмы, забвение и чемпионат Польши. Сейчас Жигулёв тащит на себе «Черноморец» – команду с самой тяжёлой судьбой (если не считать «Торпедо») в Первой лиге. Каким был путь талантливого распасовщика и какую роль в этом сыграл Евгений Башкиров?

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех

Один из творцов победы «Тосно» в Кубке

Фанаты «Краснодара» хорошо помнят Жигулёва. В 21 год он дебютировал за основу в Кубке России, потом – в РПЛ и даже вышел в старте на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:2). Закрепиться так и не удалось – 23 матча за первую команду за два с половиной сезона. Игорь Шалимов доверял Жигулёву – хорошо знал его по «Краснодару-2». Впрочем, выиграть конкуренцию у Шарля Каборе, Юрия Газинского и Маурисио Перейры было нереально. Жигулёв попросился в аренду.

Илья Жигулёв в «Тосно» Фото: ФК «Тосно»

Сначала уехал в «Тосно» – за полгода выиграл Кубок России, вылетел из РПЛ и увидел самоликвидацию клуба. Дмитрий Парфёнов сделал Илью системообразующим игроком. Именно Жигулёв помог выбить «Спартак» Массимо Карреры из Кубка – отдал голевую на Вагиза Галиулина. «Тосно» сравнял счёт и оказался точнее в серии пенальти.

В финале против курского «Авангарда» (2:1) Жигулёв тоже отметился голевой передачей. Когда Парфёнов перебрался в «Урал», Илья сразу же попросился в Екатеринбург. Мурад Мусаев пообещал, что Жигулёв получит игровое время в «Краснодаре», однако хавбек уже принял решение. Увы, вместо взлёта парень получил скомканный из-за травм сезон. Сыграл всего пять матчей в РПЛ, а ещё один финал Кубка России посмотрел со скамейки запасных («Урал» проиграл «Локомотиву» – 0:1).

После такого года об основе «Краснодара» пришлось забыть. Зато был вариант с «двойкой», которая тогда ещё играла в Первой лиге. Капитанская повязка в ковидный сезон, 1+4 по «гол+пас» в 24 матчах – неплохие вводные перед очередным шансом в РПЛ. Жигулёв уехал в аренду в «Ротор» – был основным (26 матчей), но команда бесславно вылетела обратно в Первую лигу.

Польша, просмотр в «Спартаке» и разрыв «крестов»

Очередное возвращение в «Краснодар» поставило Жигулёва перед выбором – либо бегать за «двойку» (к тому времени Илье уже исполнилось 25), либо уйти. Полузащитник мечтал о Европе. В итоге уехал в Польшу. «Заглембе» из Любина заплатил за Жигулёва € 300 тыс.

Быстро освоиться в команде помог Башкиров. Главный интеллектуал российского футбола быстро нашёл общий язык с новым партнёром. Ведь Жигулёв тоже не из глупых – между прочим, на первую большую зарплату в «Краснодаре» взял не машину, а квартиру в ипотеку.

По стечению обстоятельств вместе парни сыграли всего два матча – Башкиров вылетел из-за серьёзной травмы и больше на поле не появлялся. Жигулёв накопил 15 матчей и снова почувствовал вкус футбола. В феврале 2022-го история закончилась.

Илья Жигулев полузащитник «Черноморца» – в интервью Sport24 «У меня оставался ещё год контракта с «Заглембе», поэтому мы долго договаривались о разрыве. Расстались в итоге нормально: мне выплатили компенсацию, мы пожали руки и я уехал. Кстати, с деньгами там вообще получилась интересная ситуация. Первые три зарплаты мне приходили на «Сбербанк», где у меня был открыт иностранный счёт. Потом мне сказали, что из-за этого могут быть проблемы, и я сделал карту их местного банка. После 24 февраля курс сильно скакнул, и я на все евро, которые лежали на «Сбере», купил рубли. Тогда один евро стоил 129 рублей, так что вышел в плюс я прилично».

В «Краснодаре» Жигулёва уже никто не ждал. В клубе ломали голову из-за отъезда легионеров. Летом 2022-го Илья поехал на просмотр в московский «Спартак» – за него «топил» спортивный директор Лука Каттани. Гильермо Абаскаль тоже высоко оценил работу Жигулёва на тренировках. Контракт уже был на подходе – игроку даже сделали фото для клубного сайта.

В итоге Каттани внезапно ушёл. Абаскаль «спрятался» и не стал настаивать на подписании полузащитника. Жигулёв отправился в Нижний Новгород – снова бороться за выживание.

При Михаиле Галактионове воспитанник «Краснодара» сыграл всего 106 минут в РПЛ. Всё изменилось с приходом Сергея Юрана – Жигулёв часто появлялся на поле и помог команде в стыковых матчах с «Родиной».

Илья Жигулёв в «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

На зимних сборах в сезоне-2023/2024 Юран наигрывал Жигулёва в основном составе. За считаные дни до возобновления РПЛ Илья порвал крестообразные связки и вылетел на полгода. Летом остался без клуба – в апреле 2024-го Юрана уволили, поэтому «Пари НН» не продлил контракт с футболистом.

Ренессанс в Первой лиге

Обычно все отверженные и забытые отправляются в «КАМАЗ». Так поступил и Жигулёв, став частью банды Ильдара Ахметзянова и согласившись на небольшую зарплату. Весной 2025-го сыграл девять матчей и постепенно набрал форму.

Летом Жигулёв подписал контракт с «Черноморцем». Был вариант с «Уфой», но в Новороссийске предложили достойную зарплату. Правда, сам клуб оказался в сложном положении – РФС закрыл «Черноморцу» путь в стыковые матчи. Команду покинули почти все лидеры и главный тренер Олег Василенко. Инвестор Сергей Шишкарёв резко сократил финансирование.

Жигулёв должен был стать новым лидером «Черноморца», который за лето собрали практически с нуля. Начало сезона получилось ужасным – команда свалилась в зону вылета, а главный тренер Сергей Первушин выпускал Илью максимум на тайм (со скамейки). Ситуацию изменил Вадим Евсеев – при нём Жигулёв получил главную роль в полузащите плюс забрал себе стандарты – штрафные и угловые.

Первый прорыв случился в домашнем матче с «Чайкой» (4:1) – сначала Жигулёв заработал пенальти, потом отдал две голевые со стандартов. Спустя пару недель забил в ворота «КАМАЗа» (1:0) и принёс команде три очка. Отмечать гол не стал – всё-таки в Набережных Челнах ему дали шанс после, возможно, самого тяжёлого отрезка в карьере.

При Евсееве «Черноморец» ожил и поднялся на 13-ю строчку. Команда сильно прибавила в качестве футбола – тут вспоминаем легендарную табличку Вадима Валентиновича. С момента его прихода больше очков в Первой лиге набрали только «Родина» (25) и «Факел» (26).

Жигулёв сыграл огромную роль в этом подъёме – связывал линии полузащиты и атаки, раздавал проникающие передачи и пахал в обороне (в «Черноморце» больше выигранных единоборств в первой части сезона было только у Ильи Кирша).

Зимний исход лидеров поставил «Черноморец» на край пропасти

Во время перерыва команда из Новороссийска потеряла не только Евсеева. Лучший бомбардир Саид Алиев (восемь голов) ушёл в «Ротор». В том же направлении проследовал вингер Илья Родионов. Кирш вернулся в «Зенит», откуда его перебросили в аренду в «Пари НН». Новым тренером стал Денис Попов.

Казалось, что «Черноморец» свалится в борьбу за выживание. В 22-м туре команда без особых шансов уступила «Торпедо» (0:2) на своём стадионе. Но уже неделю спустя «Черноморец» внезапно восстал из пепла. Арендованный у московского «Динамо» 20-летний Александр Хубулов отгрузил три мяча в ворота «СКА-Хабаровск» (3:0).

Все три гола сделал Жигулёв. Такие разрезающие передачи – его фирменный почерк.

Второй гол Хубулова – практически точная копия первого. Ещё один пас Жигулёва, который убрал всю оборону.

На 62-й минуте Жигулёв заработал пенальти. Хубулов не промахнулся. В списке лучших ассистентов Первой лиги Илья сейчас занимает первое место (семь голевых). Transfermarkt, который учитывает ассисты по «немецкой» системе, насчитал Жигулёву 1+9 по «гол+пас». Собственно, добавились два заработанных пенальти. Это самый результативный сезон в карьере 30-летнего полузащитника.

Жигулёв идёт в топ-3 Первой лиги по созданным голевым моментам (21). Больше только у Мартина Секулича из «Урала» (24) и Артёма Максименко из «Родины» (28). Важная деталь – у «Черноморца» гораздо меньше возможностей в атаке, чем у «Родины» с «Уралом». Особенно после ухода Алиева и Родионова. Но Жигулёв тащит даже без них.

Никто не знает, что будет дальше с «Черноморцем». Шишкарёв в недавнем интервью «Матч ТВ» сказал: «Пока нет желания возвращаться в футбол. Куда угодно я возвращаться не буду, у меня две любви — «Спартак» и «Черноморец», где‑то ещё я работать не буду. Сейчас нужно немного поправить экономику в своей компании и поменять политическую реальность в Краснодарском крае. Ещё раз выводить команду в РПЛ, чтобы какие‑то бюрократы не давали стадион из своих соображений… Это глупо и некрасиво. У меня нет времени на это».

На этом фоне можно было раствориться, как футболисты «Тоттенхэма», которые откровенно потеряли интерес к происходящему в клубе. Но игроки «Черноморца» сражаются – тот же Жигулёв на зимних сборах психовал и тратил эмоции на неудачные действия партнёров и странные решения судей (для Турции это норма). Такие неравнодушные люди нужны любой команде.

Жигулёв, выросший в посёлке с символичным названием Черноморский, никогда не гнался за славой или звёздами. Он просто хотел играть в футбол. Сейчас у него это получается так, что восхищаются даже нейтральные болельщики. Настоящее украшение Первой лиги.