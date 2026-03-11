Топ-события четверга: Лига Европы, «Филадельфия» — «Вашингтон» в НХЛ, лыжи и НБА

Лучший спорт 12 марта: матчи «Астон Виллы», «Штутгарта» и «Ромы», «Денвер» — «Хьюстон» и Кубок мира по биатлону!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 марта в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Александр Овечкин голевое молчание?

Легендарный российский нападающий в последнее время словно пребывает в состоянии депрессии. Обмен Джона Карлсона фактически ознаменовал отказ руководства «Вашингтона» от реальной борьбы за плей-офф и намекнул на окончательное завершение эпохи Александра Овечкина. Практически сразу 40-летний россиянин на днях дал интервью, в котором впервые намекнул, что может закончить карьеру в НХЛ по окончании нынешнего сезона. В последних трёх матчах на счету россиянина ноль очков. Сможет ли Ови прервать эту чёрную полосу?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 12 марта 2026, четверг. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич выправит ситуацию?

У «Денвера» в последнее время слишком много поражений — клуб уступил в шести из 10 недавних встреч в чемпионате. Такого отрезка у «Наггетс» не было в этом сезоне. А сейчас как никогда необходимо побеждать, потому что борьба за места в плей-офф на Западе очень высока. Удастся ли Йокичу и компании одолеть более стабильный «Хьюстон» с Дюрантом во главе?

🏒 12:30: «Адмирал» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 марта 2026, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в уже фактически контрольном матче?

Игровой день в КХЛ в четверг состоит из единственного матча, в котором встретятся команды, которые уже не решают никаких турнирных задач. «Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на попадание в плей-офф и уже доигрывают сезон. Но делают это с достоинством. Тот же казахстанский клуб на днях нанёс поражение «Амуру», тем самым значительно сократив шансы хабаровчан на их попадание в кубковую восьмёрку. Кто победит в единственном матче игрового дня КХЛ?

🎯 17:15: Биатлон, Кубок мира, этап 8, спринт, 10 км, мужчины

Интрига: Перро продолжает путь к триумфу?

Французский биатлонист имеет все шансы выиграть не только «Большой хрустальный глобус», но ещё и победить в малом тотале спринтерских гонок. Как раз предпоследняя гонка в этом зачёте состоится в эстонском Отепя. Там для итогового успеха Эрику Перро нужно обязательно быть выше главного соперника — шведа Себастиана Самуэльссона. Скорее всего так и будет, ведь представитель Франции поставил перед собой цель забрать все трофеи в этом году.

🎿 19:55: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 10, спринты, 1,2 км, женщины и мужчины

Интрига: кто выиграет в битве олимпийских чемпионок?

В норвежском Драммене пройдёт городской спринт классическим стилем. Ноль шансов, что кто-то помешает Йоханнесу Клебо одержать 112-ю победу в карьере. А вот у женщин интрига: олимпийская чемпионка — 2026 Линн Сван против олимпийской чемпионки — 2022 Йонны Сундлинг. Их противостояние было жарким в Валь-ди-Фьемме, продолжилось в Лахти, и вот теперь Драммен. Но на классике в борьбу двух мегашведок может ввязаться и норвежка Кристине Шистад.

⚽️ 20:45: «Болонья» — «Рома», Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Интрига: кто из итальянских клубов ответит за позор остальных?

Чисто итальянское противостояние в плей-офф. Именно кому-то из этой пары придётся отвечать за провал остальных представителей Серии А в еврокубках. В 1/8 финала Лиги чемпионов пробилась лишь «Аталанта». Чтобы «сгореть» там «Баварии» 1:6. Футбольная честь Италии посрамлена, и только победа в Лиге Европы её пусть и не полностью, но обелит. Джан Пьеро Гасперини уже добывал данный трофей. Случится ли дубль два?

Император Рима готов к возвращению Франческо Тотти войдёт в состав тренерского штаба «Ромы» — Скира

⚽️ 20:45: «Лилль» — «Астон Вилла», Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Интрига: на этот раз Жиру пробьёт Мартинеса?

39-летний Оливье Жиру по-прежнему в порядке. Суперветеран забил три гола в четырёх последних матчах Лиги Европы, пригвоздив «Фрайбург» и «Црвену Звезду». А в противостоянии с «Астон Виллой» у него особые счёты. Ворота бирмингемцев защищает Эмилиано Мартинес. Тот самый, против которого он играл в финале ЧМ-2022. Жиру тогда ушёл без гола, Франция – осталась без титула. Настала пора реванша?

Неужели летом Эмери покинет «Астон Виллу»? Унаи Эмери может покинуть «Астон Виллу» по окончании сезона — Football Insider

⚽️🎦 20:45: «Штутгарт» — «Порту», Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: португальцы продолжат неудачный гостевой тренд?

«Порту» – один из фаворитов Лиги Европы и лидер португальского чемпионата. Однако с евровыездами у команды не всё здорово: за последние пять лет обыграли в гостях лишь «Зальцбург» и тель-авивский «Маккаби». В этом сезоне «драконы» не испугали пльзеньскую «Викторию» (1:1), «Утрехт» (1:1) и «Ноттингем Форест» (0:2). Пополнит ли список «Штутгарт», который традиционно силён на родной арене? Четыре победы в пяти последних матчах тому подтверждение.

⚽️ 23:00: «Сельта» — «Лион», Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Интрига: падение лионцев продолжится?

У «Лиона» всё сказочно. Было до недавних времён. 13-матчевая победная серия сменилась четырёхматчевой безвыигрышной. «Страсбург» (1:3) и «Марсель» (2:3) в Лиге 1 забили по три и взяли своё. «Ланс» в Кубке Франции вёл до 90+4-й минуты и всё равно оказался успешен в серии пенальти. Ещё и «Париж» настроение лионцам подпортил (1:1). «Сельта» тоже не подарок. Получится ли у команды Паулу Фонсеки встать на путь исправления? Или её дела только усугубятся?