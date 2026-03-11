Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 12 марта 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Лига Европы, «Филадельфия» — «Вашингтон» в НХЛ, лыжи и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 марта 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 12 марта: матчи «Астон Виллы», «Штутгарта» и «Ромы», «Денвер» — «Хьюстон» и Кубок мира по биатлону!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 марта в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Александр Овечкин голевое молчание?

Легендарный российский нападающий в последнее время словно пребывает в состоянии депрессии. Обмен Джона Карлсона фактически ознаменовал отказ руководства «Вашингтона» от реальной борьбы за плей-офф и намекнул на окончательное завершение эпохи Александра Овечкина. Практически сразу 40-летний россиянин на днях дал интервью, в котором впервые намекнул, что может закончить карьеру в НХЛ по окончании нынешнего сезона. В последних трёх матчах на счету россиянина ноль очков. Сможет ли Ови прервать эту чёрную полосу?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Неужели карьера Ови в НХЛ и правда подходит к концу?
Овечкин заговорил о завершении карьеры! А как же 1000 голов в НХЛ? А «Динамо»?
Овечкин заговорил о завершении карьеры! А как же 1000 голов в НХЛ? А «Динамо»?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич выправит ситуацию?

У «Денвера» в последнее время слишком много поражений — клуб уступил в шести из 10 недавних встреч в чемпионате. Такого отрезка у «Наггетс» не было в этом сезоне. А сейчас как никогда необходимо побеждать, потому что борьба за места в плей-офф на Западе очень высока. Удастся ли Йокичу и компании одолеть более стабильный «Хьюстон» с Дюрантом во главе?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Легендарное достижение Адебайо!
Просто нет слов! Бэм Адебайо набрал 83 очка за матч! Это второй результат в истории НБА
Видео
Просто нет слов! Бэм Адебайо набрал 83 очка за матч! Это второй результат в истории НБА

🏒 12:30: «Адмирал» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в уже фактически контрольном матче?

Игровой день в КХЛ в четверг состоит из единственного матча, в котором встретятся команды, которые уже не решают никаких турнирных задач. «Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на попадание в плей-офф и уже доигрывают сезон. Но делают это с достоинством. Тот же казахстанский клуб на днях нанёс поражение «Амуру», тем самым значительно сократив шансы хабаровчан на их попадание в кубковую восьмёрку. Кто победит в единственном матче игрового дня КХЛ?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что происходит на финише регулярного чемпионата КХЛ? Турнирные расклады внутри кубковых восьмёрок
Потрясающий хаос на Западе и развязка битвы за ПО на Востоке. Интриги финиша регулярки КХЛ
Потрясающий хаос на Западе и развязка битвы за ПО на Востоке. Интриги финиша регулярки КХЛ

🎯 17:15: Биатлон, Кубок мира, этап 8, спринт, 10 км, мужчины

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Мужчины. 10 км Спринт
12 марта 2026, четверг. 17:15 МСК
Не началось

Интрига: Перро продолжает путь к триумфу?

Французский биатлонист имеет все шансы выиграть не только «Большой хрустальный глобус», но ещё и победить в малом тотале спринтерских гонок. Как раз предпоследняя гонка в этом зачёте состоится в эстонском Отепя. Там для итогового успеха Эрику Перро нужно обязательно быть выше главного соперника — шведа Себастиана Самуэльссона. Скорее всего так и будет, ведь представитель Франции поставил перед собой цель забрать все трофеи в этом году.

Статистика Кубка мира по биатлону
Эрик хочет войти в историю:
Эрик Перро хочет выиграть на Кубке мира все трофеи! Хоть кому-то в истории это удавалось?
Эрик Перро хочет выиграть на Кубке мира все трофеи! Хоть кому-то в истории это удавалось?

🎿 19:55: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 10, спринты, 1,2 км, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
12 марта 2026, четверг. 19:55 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
12 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Не началось

Интрига: кто выиграет в битве олимпийских чемпионок?

В норвежском Драммене пройдёт городской спринт классическим стилем. Ноль шансов, что кто-то помешает Йоханнесу Клебо одержать 112-ю победу в карьере. А вот у женщин интрига: олимпийская чемпионка — 2026 Линн Сван против олимпийской чемпионки — 2022 Йонны Сундлинг. Их противостояние было жарким в Валь-ди-Фьемме, продолжилось в Лахти, и вот теперь Драммен. Но на классике в борьбу двух мегашведок может ввязаться и норвежка Кристине Шистад.

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Как прошли спринты в Лахти:
Клебо продолжает крушить соперников. Интересно, ему это когда-нибудь надоест?
Клебо продолжает крушить соперников. Интересно, ему это когда-нибудь надоест?

⚽️ 20:45: «Болонья» — «Рома», Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из итальянских клубов ответит за позор остальных?

Чисто итальянское противостояние в плей-офф. Именно кому-то из этой пары придётся отвечать за провал остальных представителей Серии А в еврокубках. В 1/8 финала Лиги чемпионов пробилась лишь «Аталанта». Чтобы «сгореть» там «Баварии» 1:6. Футбольная честь Италии посрамлена, и только победа в Лиге Европы её пусть и не полностью, но обелит. Джан Пьеро Гасперини уже добывал данный трофей. Случится ли дубль два?

Статистика Лиги Европы
Император Рима готов к возвращению
Франческо Тотти войдёт в состав тренерского штаба «Ромы» — Скира

⚽️ 20:45: «Лилль» — «Астон Вилла», Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: на этот раз Жиру пробьёт Мартинеса?
39-летний Оливье Жиру по-прежнему в порядке. Суперветеран забил три гола в четырёх последних матчах Лиги Европы, пригвоздив «Фрайбург» и «Црвену Звезду». А в противостоянии с «Астон Виллой» у него особые счёты. Ворота бирмингемцев защищает Эмилиано Мартинес. Тот самый, против которого он играл в финале ЧМ-2022. Жиру тогда ушёл без гола, Франция – осталась без титула. Настала пора реванша?

Статистика Лиги Европы
Неужели летом Эмери покинет «Астон Виллу»?
Унаи Эмери может покинуть «Астон Виллу» по окончании сезона — Football Insider

⚽️🎦 20:45: «Штутгарт» — «Порту», Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: португальцы продолжат неудачный гостевой тренд?

«Порту» – один из фаворитов Лиги Европы и лидер португальского чемпионата. Однако с евровыездами у команды не всё здорово: за последние пять лет обыграли в гостях лишь «Зальцбург» и тель-авивский «Маккаби». В этом сезоне «драконы» не испугали пльзеньскую «Викторию» (1:1), «Утрехт» (1:1) и «Ноттингем Форест» (0:2). Пополнит ли список «Штутгарт», который традиционно силён на родной арене? Четыре победы в пяти последних матчах тому подтверждение.

Статистика Лиги Европы
Красота!
«Штутгарт» организовал концерт для фанатов с гимном и клубными песнями. Видео
Истории
«Штутгарт» организовал концерт для фанатов с гимном и клубными песнями. Видео

⚽️ 23:00: «Сельта» — «Лион», Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: падение лионцев продолжится?

У «Лиона» всё сказочно. Было до недавних времён. 13-матчевая победная серия сменилась четырёхматчевой безвыигрышной. «Страсбург» (1:3) и «Марсель» (2:3) в Лиге 1 забили по три и взяли своё. «Ланс» в Кубке Франции вёл до 90+4-й минуты и всё равно оказался успешен в серии пенальти. Ещё и «Париж» настроение лионцам подпортил (1:1). «Сельта» тоже не подарок. Получится ли у команды Паулу Фонсеки встать на путь исправления? Или её дела только усугубятся?

Статистика Лиги Европы
К слову, о Лиге 1. Головин недавно забил «ПСЖ», но ещё раньше вошёл в топ ассистентов
Головин — среди лучших ассистентов во Франции! Реально ли первое место и кто конкуренты?
Головин — среди лучших ассистентов во Франции! Реально ли первое место и кто конкуренты?
Комментарии
Новости. Футбол
