Не перешёл в «Зенит» и «Спартак», а теперь разрывает! У Саласара огненный сезон в «Браге»

Родриго забивает в 2026 году как машина. Сегодня сыграет со своей командой в плей-офф Лиги Европы против «Ференцвароша».

В 1/8 финала Лиги Европы нет матчей с большой афишей, но точно есть за кем следить. Например, в сегодняшней игре между «Ференцварошем» и «Брагой» в Будапеште особого внимания заслуживает фигура Родриго Саласара. Помните этого атакующего полузащитника, который был максимально близок к переходу в «Зенит» и даже приезжал на сборы сине-бело-голубых перед трансфером? Если бы португальский клуб не дал задний ход в последний момент, сейчас уругваец мог бы быть звездой РПЛ. Но Саласар остался в «Браге» и в новом сезоне демонстрирует феноменальную результативность.

«Зенит» договаривался о покупке Родриго в январе 2025-го. Португальские СМИ писали, что сумма сделки составит € 15 млн плюс 5 млн бонусами. Сейчас можно с абсолютной уверенностью сказать – петербургский клуб не переплачивал. На данный момент Transfermarkt оценивает Саласара в € 20 млн. Полузащитник «Браги» – игрок сборной Уругвая, и в своей нынешней форме наверняка попадёт в заявку национальной команды на ЧМ-2026.

Руководители «Зенита» и «Браги» фактически ударили по рукам. Саласар должен был заменить в составе сине-бело-голубых уезжавшего в Катар Клаудиньо. Правда, трансфер Родриго вызывал некоторые сомнения из-за травматизма игрока – даже в тот момент он залечивал мышечное повреждение. Тем не менее Marca в начале февраля сообщила, что полузащитник успешно прошёл медосмотр для петербургского клуба. Саласар прибыл в расположение команды Сергея Семака, а «Зенит» случайно «засветил» новичка на видео с тренировок в ОАЭ. Потом удалил кадр. Но все уже знали: уругваец – будущий игрок «Зенита».

И вдруг – «бомба»! 10 февраля издание O Jogo написало, что «Брага» отменяет сделку, так как её не устроили гарантии оплаты трансфера. Португальцы, согласно источнику, опасались потерять и футболиста, и деньги из-за трудностей при транзакциях из России в Европу. В «Браге» эту новость сразу подтвердили, но тогдашний председатель правления «Зенита» Александр Медведев до последнего боролся за Родриго и поначалу отрицал срыв сделки. Уверял – история с Саласаром не завершена.

Родриго Саласар в «Браге» Фото: NurPhoto via Getty Images

Тем не менее вскоре уругваец вернулся в Португалию. Как рассказал футбольный агент Тимур Лепсая, руководство «Браги», опасаясь вторичных санкций, затребовало у «Зенита» список акционеров. Один из владельцев акций петербургского клуба их не устроил. Поэтому португальцы отказались от продажи. По словам Лепсая, «Зенит» пытался поменять схему оплаты (оформить сделку как самовыкуп футболиста или перевод средств третьей стороной), но ничего не вышло. Даже несмотря на то, что сам Саласар просил боссов «Браги» отпустить его в Санкт-Петербург.

Затем история получила ещё более интересное развитие – уругвайцем заинтересовался «Спартак». В Москву на переговоры с российским клубом прилетал агент Саласара. На фоне этих слухов в Сети появилось видео с анонсом трансфера полузащитника в «Зенит», где Родриго произносит: «Только не в «Спартак», прошу, только не в «Спартак»!» Действительно, красно-белым Саласар не стал. По информации O Jogo, москвичи в итоге отказались от приобретения уругвайца, чтобы избежать конфликта с «Зенитом».

Закончилась эта «Санта-Барбара» с Саласаром в главной роли только после закрытия зимнего окна. Впрочем, летом прошлого года опять появились новости о возможном переходе Родриго, как в «Зенит», так и в «Спартак», но развития они уже не получили. Петербургский клуб, упустив уругвайца, подписал в феврале 2025-го Сашу Зделара из ЦСКА. Это была, мягко говоря, не лучшая альтернатива. Сам Саласар восстановился от травмы и вернулся на поле к середине марта – до конца того сезона сыграл девять матчей в португальской Примейре, в которых заработал 2+1. Причём набрал форму лишь к концу чемпионата. Забил два гола в двух последних турах, в том числе один в дерби с «Бенфикой».

Родриго Саласар полузащитник «Браги» «На трансферном рынке иногда бывают такие ситуации. Это часть футбола. Но я сфокусирован на «Браге» и очень счастлив здесь. Где бы команда ни нуждалась во мне, я готов там играть. На любой атакующей позиции – в том числе на фланге».



Саласар не сломался психологически после срыва трансфера, несмотря на то что хотел уйти из «Браги». Более того, с марта 2025-го он не получил ни одной травмы, хотя до этого выбывал семь раз менее чем за три года. Даже в прошлом сезоне Родриго был достаточно результативен – набрал 8+9 в 30 матчах всех турниров. А в нынешнем в оптимальной форме он просто разрывает. Уругвайцу помог прогрессировать приход на пост главного тренера Карлоса Висенса – бывшего ассистента Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Испанец возглавляет «Брагу» с лета.

Статистика Саласара в сезоне-2025/2026 просто поражает. В 38 матчах Примейры, Лиги Европы и кубковых турниров Родриго забил 21 мяч и сделал шесть голевых передач. Очень сильные цифры для полузащитника. Уругваец, не будучи форвардом, с отрывом лучший бомбардир «Браги» и входит в топ-4 среди ассистентов. Впрочем, в бочке мёда была и ложка дёгтя: в январе в финале Кубка португальской лиги с «Виторией Гимарайнш» Саласар при счёте 1:2 не реализовал 11-метровый на 11-й (!) добавленной минуте второго тайма. В результате команда проиграла трофей. А ведь Родриго более пяти лет не промахивался с «точки» – с ноября 2020-го забил 12 пенальти.

В остальном же у уругвайца сказочный сезон. В чемпионате Португалии он делит третье место по «гол+пас» (14+4 в 23 матчах), уступая только лучшим снайперам лиги – Луису Суаресу из «Спортинга» и Вангелису Павлидису из «Бенфики». Саласар лидирует в «Браге» по ударам (63, в створ – 25), обводкам (44), второй по точным передачам на чужой трети (359) и в тройке лучших по пасам под удар (35). Несколько раз полузащитник отличился с пенальти, но ведь их ещё нужно забить, о чём напоминает история из финала Кубка лиги.

В Лиге Европы Родриго с шестью голами делит третье место в списке бомбардиров (с учётом отборочных раундов). Впереди только Игор Жезус из «Ноттингем Форест» и Петар Станич из «Лудогорца» – по семь мячей. А по итогам общего этапа уругваец также лидирует в команде по ударам (13) и обводкам (7), хотя поучаствовал лишь в шести матчах из восьми, а два тура пропустил из-за дисквалификации после удаления. В тройке по пасам под удар (8) и заработанным фолам (11).

Ещё более поразительный факт: за 38 матчей при Висенсе несостоявшийся зенитовец забил в три с половиной раза больше, чем при других тренерах, под руководством которых он поражал чужие ворота чаще всего. Саласар на самом деле хорош, играя и в центре поля, и на флангах. Интересно, был бы уругваец столь же результативен у Семака в «Зените»?

«Родриго делал разницу в некоторых матчах, но мы говорили с ним, чтобы он был более стабилен, – говорит о прогрессе Саласара испанский тренер. – Он всегда нам нужен. Теперь он играет больше, стабильнее и ещё лучше вовлечён в игру».

В последних 13 матчах разных турниров Саласар наколотил 11 мячей. В 2026 году он один из лучших снайперов среди футболистов из топ-10 лиг Европы. Особенно преуспел в трёх играх в конце февраля и начале марта – 2+1 с «Виторией Гимарайнш», 2+0 с «Насьоналом» и 1+1 с лиссабонским «Спортингом» четыре дня назад. Между тем в феврале Родриго не только порадовал руководство «Браги», но и разозлил. Дал интервью для AS, которое не было согласовано с клубом, в частности, сказал, что «Бенфика» для Португалии – как «Реал». Однако за подобную провинность игрока с такой сумасшедшей статистикой, как у Саласара, вряд ли серьёзно накажут.