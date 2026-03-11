Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Байер – Арсенал – 1:1, обзор матча 1/8 Лиги чемпионов, голы: Андрих, Хаверц, статистика, 11 марта 2026

«Арсенал» чудом отскочил! «Байер» едва не прибил гегемона ЛЧ его же приёмом
Георгий Илющенко
Отчёт «Байер» – «Арсенал» – 1:1
Лондонцы спаслись лишь благодаря пенальти на 89-й минуте.

Пара «Байера» и «Арсенала» перед стартом 1/8 финала Лиги чемпионов казалась чуть ли не самой предсказуемой. С одной стороны шестая команда Бундеслиги с одной победой в пяти предыдущих матчах и переполненным лазаретом – меньше чем за два месяца туда попали сразу семь игроков. С другой – лидер АПЛ и доминатор общего этапа ЛЧ в практически лучшем составе – не хватает только Мерино и Эдегора.

Что же по факту? Леверкузенцы совсем чуть-чуть не додержали победный перевес! Ожидаемого избиения в стиле «Баварии» с «Аталантой» (6:1) не случилось и близко.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Андрих – 46'     1:1 Хаверц – 89'    

Начало получилось осторожным. За тем исключением, что Андрих уже к пятой минуте дважды сфолил на Дьёкереше, заработал жёлтую и как бы намекнул Касперу Юльманну, кого нужно заменить первым. Тренер не прислушался и оказался прав, но об этом дальше. «Арсенал» занимался спокойным раскатом, к 19-й минуте даже ни разу не пробив в сторону ворот.

Быстрые выпады «Байера» угрозу сначала тоже не несли. Разве что Райс однажды подстраховал Габриэла и не дал Кофане выбежать на дуэль с Райей. Бразилец позже и сам проявил себя, мужественно приняв корпусом пушку Куансы и ненадолго оказавшись в нокдауне.

Габриэл Магальяйнс

Габриэл Магальяйнс

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Стоило леверкузенцам предоставить «Арсеналу» свободу, как тут же их чуть не наказали. Эзе хитроумно пропустил пас с правого края, и Дьёкереш вывел Мартинелли к воротам. Пару секунд спустя громко звякнула перекладина. А других опасных моментов в первом тайме и не было. Вероятно, из-за отсутствия угловых у лондонцев. Судья даже раньше положенного отправил команды на перерыв, не став дожидаться окончания двух добавленных минут.

«Байер» провёл отдых с максимальной пользой. Стоило матчу возобновиться, как Терье тут же ткнул головой под перекладину с подачи Гримальдо. Райя в красивом прыжке спас. Но не после углового, когда на дальней штанге притаился Андрих! Хищники при стандартах неожиданно стали жертвами.

«Угловые под запретом» – табличка с такой шуточной надписью красовалась до стартового свистка в соцсетях «Байера». Как же получилось иронично. Празднуя гол, Юльманн подошёл к тренеру «Арсенала» по стандартам Николя Жоверу и что-то сказал. Предположим, что «Спасибо за ценные уроки».

Игроки «Байера»

Игроки «Байера»

Фото: Pau Barrena/Getty Images

«Арсенал» оказался в положении отстающего – крайне редкая ситуация. Навесы – хоть со штрафных, хоть с угловых (они всё-таки появились), хоть с игры – не спасали. Отметить можно только удар головой Тимбера выше цели с закидушки Мартинелли.

«Байер» вжимался к воротам и всё равно стойко держался, совсем не рассыпаясь под бешеным давлением. Пока на 86-й минуте не сработала замена Саки на Мадуэке. Нони вбежал в штрафную на дриблинге и оказался сбит подкатом Тилльмана. Явно приукрасив падение. Любимец «БайАрены» Хаверц не подкачал с легковесного пенальти и не стал праздновать. На том и закончили.

Расклад сил в противостоянии едва ли поменялся: «Арсенал» как был фаворитом, так им и остался. И всё же «Байер», с каким бы счётом ни закончилась ответная встреча, заслужил тонну уважения. Чудо было близко.

