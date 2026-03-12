В российской молодёжке – сразу 18 игроков из ФНЛ. Кто они такие?

РФС объявил расширенный состав молодёжной сборной России на предстоящий сбор, который пройдёт с 23 по 31 марта. Команда проведёт два товарищеских матчах – соперники пока не известны. Всего в список попали 39 футболистов. Из них 10 представляют Лигу Pari. Ещё восемь играют в LEON-Второй лиге. Отличный повод подсветить талантливую молодёжь, которая набирается опыта в андеграунде.

Матвей Бардачёв – «Урал», 19 лет

Матвей Бардачёв Фото: РФС

На счету центрдефа «Урала» уже девять матчей за российскую молодёжку – в сентябре 2025-го забил Саудовской Аравии U23 (3:1). Родился в Краснодаре, прошёл через академию «Зенита». Работал с основой – даже забивал на сборах. С лета 2025-го выступает за «Урал» на правах аренды. Уже играл в Екатеринбурге в первой части сезона-2024/2025, но контракт прервали из-за жуткой истории – у Бардачёва внезапно случился паралич лица.

Игрок вернулся в Санкт-Петербург – на восстановление ушло примерно полгода. «Урал» сразу же оформил повторную аренду. В этом сезоне Матвей сыграл 18 матчей в чемпионате и забил четыре гола – шикарная результативность. «Шмели» бьются за путёвку в РПЛ, а «Зенит» внимательно следит за развитием футболиста.

Никита Морозов – «Урал», 20 лет

Один из главных героев последнего тура Первой лиги. Спас Василия Березуцкого от второго поражения подряд – вышел на замену с «Ротором» (1:1) и положил красивый гол на 90+4-й минуте.

Родился в Гатчине. Там и начал заниматься футболом. Прошёл через разные школы – «Ижорец», «Алмаз-Антей», «Ленинградец». Мощно выступал в ЮФЛ «Северо-Запад», в 2022-м был признан лучшим игроком первенства. В 16 лет подписал первый профессиональный контракт с «Ленинградцем». Забил в первом же матче – результативно выскочил на замену с «Химками» Андрея Талалаева (1:3).

Летом 2024-го перешёл в «Урал». Играл мало, в начале 2026-го екатеринбуржцы хотели скинуть Никиту в аренду. Но в итоге Морозов вернулся и зацепился за шанс. Умный атакующий хавбек, которому постоянно чего-то не хватает для прорыва.

Виталий Бондарев – «Урал», 18 лет

Виталий Бондарев Фото: РФС

Амплуа – центральный полузащитник. Довольно быстро спрогрессировал от ЮФЛ и МФЛ до основы «Урала». Первые шансы получил ещё при Олеге Шатове в сезоне-2024/2025. При Мирославе Ромащенко окончательно закрепился в основной обойме.

Устойчив под давлением, хорошо видит поле. Быстро принимает решения – как, например, в матче с «Соколом» (2:0) в ноябре 2025-го. Протащил мяч до чужой штрафной и без раскачки бахнул в дальний угол.

При Березуцком угодил в запас. Будет мотивация проявить себя в молодёжной сборной.

Артём Крутовских – «Чайка», 18 лет

Артём Крутовских Фото: ФК «Чайка»

Летом 2025-го «Чайка» из Песчанокопского стала личной колонией агента Павла Андреева. Он перевёз сюда целую группу футболистов из «Спартака-2» и «Сатурна». Рулить этим пионеротрядом поставили Дмитрия Комбарова. Пока получается не очень – последнее место в Первой лиге. Хотя после зимних трансферов ещё есть надежда на спасение – на прошлых выходных «Чайка» победила «Сокол» (1:0).

Крутовских – высокий (194 см) и пластичный центральный защитник, который до сих пор принадлежит «Спартаку». Когда здоров – всегда играет в основе. Уже накопил большой опыт на взрослом уровне. Неплохой центрдеф уровня второй половины таблицы Первой лиги. Интересно посмотреть на его развитие рядом с Егором Гузиевым, которого «Чайка» зимой арендовала у «Спартака».

Глеб Пополитов – «Чайка», 18 лет

Уроженец Липецка пару лет провёл в академии «Краснодара», а потом обосновался в «Строителе» из Каменска-Шахтинского. Прорвался в «Спартак-2», а затем удивил игрой за «Чайку» на старте сезона-2025/2026 – забил два гола в девяти матчах и постоянно генерировал опасность на правом фланге. ЦСКА не устоял и подписал контракт с юным вингером.

Пополитов уже дебютировал за ЦСКА в РПЛ. Зимой отправился в аренду в «Чайку» – в знакомых условиях забил в двух весенних турах подряд. Наверное, один из самых перспективных футболистов 2007 года рождения в России.

Иван Бобёр – «Нефтехимик», 20 лет

Иван Бобёр Фото: РФС

Помните, был такой Антон Бобёр из «Крыльев Советов»? Это его сын. Иван прошёл через академии «Крыльев» и «Чертаново». С сентября 2025-го выступает за «Нефтехимик». Команде из Нижнекамска нужен был «лимитчик», но Бобёр быстро доказал делом, что достоин места в старте не из-за возраста.

На счету Бобра – 2+3 по системе «гол+пас» в 13 матчах сезона. Также Иван помог «Нефтехимику» добраться до 1/8 Фонбет Кубка России – там нижнекамцы уступили «Ростову» (1:3). Любит смещаться в центр с левого фланга атаки. Хороший пример эффективности – гол в ворота «Чайки» (4:1), которую «Нефтехимик» ломал в большинстве целый тайм. 20-летний футболист взял на себя инициативу и открыл счёт в матче.

Игорь Русяев – «Челябинск», 19 лет

Левый защитник, воспитанник «Чертаново». Этой зимой перешёл в «Челябинск». Пока что сидит под великолепным Яном Гудковым, но шансы будут. В «Чертаново» Русяев был хорош – в 2025-м оформил 1+5 по системе «гол+пас» в 19 матчах чемпионата. Есть уникальный навык – очень далеко и точно бросает мяч из аута. Кстати, родился в Каменске-Шахтинском. Будет что обсудить с Пополитовым.

Тимофей Комиссаров – «Челябинск», 19 лет

Ещё один воспитанник «Чертаново» из «Челябинска». Скорее всего, надолго там не задержится. Любит атаковать через левый фланг, обладает поставленным ударом. Можно заценить его гол в матче с «Соколом» (3:1).

Зимой Комиссаровым интересовались «Балтика» и «Акрон». У него хорошая техника, солидные для атакующего игрока габариты (рост 184 см), он постоянно нацелен на ворота.

Даниил Плотников – «Арсенал», 19 лет

Даниил Плотников Фото: РФС

Уже был на сборах молодёжной команды в 2025-м. Сыграл два матча с Беларусью U21. Родился в Нарьян-Маре, занимался тхэквондо. Попал в школу «Зенита», однако в итоге оказался в московском «Спартаке». Там и прошёл через все команды – даже бегал с основой на сборах.

В 2025-м выступал за дзержинский «Химик» на правах аренды. Оформил 5+3 в 22 матчах. Команда едва не вышла в «Серебро» – на финише уступила первое место «Амкару». Этой зимой Плотников был на сборах с «Балтикой» Талалаева. Контракт не подписал, но нашёл место в тульском «Арсенале». Универсальный игрок, который может закрыть оба фланга (как в атаке, так и в обороне).

Михаил Умников – «Волга» Ульяновск, 20 лет

Тот случай, когда фамилия реально подходит. Умников – умный футболист, который накопил уже 22 матча за «Волгу» в этом сезоне и оформил две голевые передачи. Действует в опорной зоне. С «Торпедо» (2:0) осенью играл даже в центре обороны.

Родился в Перми. Прошёл через академию «Краснодара», играл в «двойке». В начале 2025-го уехал в Ульяновск в аренду. «Волга» с удовольствием продлила её на новый сезон.

Кирилл Кистенёв – «Велес», 19 лет

Переходим к дивизиону «Золото» Второй лиги. Кистенёв принадлежит «Краснодару», выступает за «Велес» с лета 2025-го. Помог команде стать победителем первого этапа «Золота».

Кистенёв сыграл 11 матчей и оформил 2+1 по системе «гол+пас». Неплохо вписался в футбол Алексея Стукалова, хотя в сентябре вылетел аж на семь туров (дисквалификация + травма). Универсальный солдат – был опорным полузащитником, но потом стал фулбеком. Появляется на разных позициях в зависимости от ситуации.

Александр Помалюк – «Волгарь», 18 лет

Александр Помалюк Фото: РФС

Выпускников академии «Чертаново» много не бывает. Летом 2024-го перешёл в московский «Спартак» за € 80 тыс. Крайне мощно выступал на уровне ЮФЛ и МФЛ – например, в сезоне-2023/2024 в ЮФЛ-2 наколотил 16 голов в 12 матчах.

Потихоньку осваивается на взрослом уровне. В прошлом году приехал в родное «Чертаново» в аренду – забил 10 голов в 26 матчах. Сейчас помогает астраханскому «Волгарю» (тоже аренда) – в дебютной игре с «Сибирью» (2:2) оформил 1+1.

Андрей Касаджиков – «Зенит-2», 18 лет

Андрей Касаджиков Фото: РФС

Здесь уже представлен дивизион «Серебро» Второй лиги. Касаджиков – один из самых перспективных футболистов «Зенита-2». Левый вингер. Мощно смотрелся на уровне ЮФЛ и МФЛ. В прошлом году оформил 16+5 по системе «гол+пас» за молодёжную команду «Зенита».

Самое сильное качество – скорость. В матче с «Кубанью» (0:0) дебютировал за «двойку» и постоянно напрягал чужую оборону рывками. Не хватает хладнокровия в завершении атак, в остальном – очень настырный и резкий. А ещё у Андрея есть брат-близнец Алексей.

Кстати, в сборную попал 18-летний Даниил Кондаков, который совсем недавно выступал за «Зенит-2». Но его уже можно рассматривать как футболиста основной команды.

Данил Ладоха – «Родина-2», 20 лет

Один из самых перспективных российских вратарей прошёл академию «Краснодара» – как Матвей Сафонов и Станислав Агкацев. Играл за все юношеские сборные России и ещё в ноябре дебютировал в молодёжной команде у Ивана Шабарова.

С лета 2025 года выступает за «Родину-2». Ладоха с ходу выдал уровень элитных голкиперов – в девяти матчах за «двойку» в «Серебре» и «Золоте» на его счету шесть игр «на ноль» и всего три пропущенных мяча. У него невероятный 91% отраженных ударов и 11 сейвов. В последнем матче с «Ленинградцем» (0:0) на счету Данила очередной «сухарь» и приз лучшему вратарю тура.

Единственное, в чём Ладохе нужно развиваться – в игре ногами. В том же матче с «Ленинградцем» пару раз щедро пульнул в аут.

Егор Плотников – «Машук-КМВ», 18 лет

Второй воспитанник московского «Динамо» в списке из четырёх вратарей (первый – Курбан Расулов). Причём Плотников раньше считался более талантливым – и даже сыграл больше матчей за юношеские сборные России. Но генетика всё расставила по своим местам. Расулов преодолел столь значимую для большинства вратарей планку роста в 190 см, Плотников же вырос «лишь» до 188 см. Разница между голкиперами – 4 см, однако для прогнозирования будущего это ощутимо.

В «Динамо» сделали ставку на Расулова, а Плотникову после нескольких матчей за «двойку» предложили поехать в аренду, тем более белорус Андрей Кудравец тоже нуждается в игровой практике.

По итогу Расулов попал в основное «Динамо», Кудравец – первый вратарь в «двойке», а Плотников помогает «Машуку» Артура Садирова.

Егор Гуренко – «Тюмень», 19 лет

Егор Гуренко Фото: ФК «Тюмень»

Не путать с 31-летним Артёмом Гуренко, который является сыном того самого Гуренко из «Локомотива». Егор родился в Иркутске и попал в академию «Краснодара». Был капитаном молодёжной команды. Профильная роль – разыгрывающий опорник. В начале 2026-го его выкупил «Пари НН» за € 50 тыс.

Сейчас бегает в аренде в «Тюмени», где наблюдает за безнадёжностью местного футбола.

Никита Воронин – «Динамо-2» Махачкала, 18 лет

Включение в расширенный список Воронина – солидный аванс. Был в академии «Зенита». Затем перебрался в «Алмаз-Антей». В прошлом году выиграл Молодёжную лигу «Б».

Фактически Воронин – единственный в расширенном списке молодёжной сборной России представитель второй по статусу лиги МФЛ. Игроком махачкалинского «Динамо» он стал лишь зимой. Зато прошёл сбор у Вадима Евсеева в Турции и теперь присутствует в заявке команды на матчах РПЛ и Кубка России.

Из плюсов – постоянно крутит головой, оценивая ситуацию на поле на 360 градусов, и неплохо действует на подборах. Но сейчас центральному хавбеку предстоит переход на совсем другой уровень. Будем следить.

Георгий Тихомиров – «Динамо-2» Москва, 19 лет

Георгий Тихомиров Фото: ФК «Динамо-2»

Центрдеф входит в группу из восьми футболистов 2006 года рождения, которых впервые позвали в российскую молодёжку. Тоже в какой-то степени аванс. Тихомиров играет на сложной позиции, где неизбежны ошибки – они у молодого парня есть.

В этом сезоне Тихомиров уже «привёз» два гола. Сначала потерял мяч на своей половине поля в игре с «Амкаром» (4:3). А потом высоко поднял руку в матче с кировским «Динамо» (2:2), словно пытался остановить такси в своей штрафной. Правда, вместо машины был мяч. Получился пенальти.

К счастью, Тихомиров потихоньку прибавляет. Хорош в единоборствах и не боится обращаться с мячом. Зимой защитник прошёл сборы с основной командой. Дебютировал на Зимнем Кубке РПЛ не так успешно, как, например, Кирилл Данилов в ЦСКА, но перспективы всё равно есть.