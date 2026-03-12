«Будё-Глимт», что ты творишь?! Вынесли «Спортинг» и одной ногой в четвертьфинале ЛЧ!

У «Будё-Глимт» не заканчивается волшебство в Лиге чемпионов. Команда Хьетиля Кнутсена выиграла пятый матч подряд (после побед над «Манчестер Сити», «Атлетико» и двух в стыках над «Интером) и приблизилась к четвертьфиналу. На сей раз жертвой норвежцев стал «Спортинг».

В начале матча «Будё-Глимт» запер «Спортинг» на его половине поля суровым прессингом. Впрочем, это продолжалось недолго, через несколько минут португальцы сумели забрать мяч и перевести игру поближе к штрафной хозяев. Именно команда Руя Боржеса создала первый момент с ударом – после розыгрыша углового. Но в том эпизоде норвежцам не потребовался сейв российского голкипера Хайкина. Тем не менее и отрезок с доминированием «Спортинга» не продлился долго. Скандинавы пригляделись к сопернику, прочувствовали его и перехватили инициативу.

Конечно, преимуществом «Будё-Глимт» как обычно был его искусственный газон. Но главное, что футбол у команды Кнутсена – натуральный. За счёт продуманной, поставленной игры всего с двумя легионерами в основе норвежцы удивляют топов разных европейских лиг. Хозяева отлично двигались, сохраняли компактность, тонко комбинировали и шаг за шагом приближались к голу. В середине тайма они нанесли первый в матче удар в створ, когда за счёт коллективных действий прорвали левый полуфланг обороны «Спортинга» и вывели Эвьена один на один. Вот только хавбек, завершая атаку, принял слишком простое решение – пробил прямо в голкипера Руя Силву.

Интересно, что этот эпизод продолжился контрвыпадом португальцев, который завершился сейвом Хайкина. Наконец-то и Никита смог себя показать. Больше похвастаться «Спортингу» было нечем. А вот «Будё-Глимт» на исходе получаса заработал пенальти. Судья Кружляк зафиксировал не самый очевидный фол грека Ваяннидиса на Фете, однако VAR поддержал словака. Пенальти реализовал сам же пострадавший. Фет ударил вправо от себя, Руй Силва прыгнул вправо от себя – и вратарь с мячом не встретились.

Более того, перед перерывом «Будё-Глимт» забил второй гол. Невозможно утверждать, что незаслуженный. Здорово играла команда Кнутсена. Украшением этой атаки, как и в моменте с заработанным пенальти, стал пас центрфорварда Хёга. Датчанин открылся возле штрафной, но покатил назад на Хёуге, а тот снова сделал проникающий пас. Простая и тем не менее неожиданная комбинация. Хозяевам помог рикошет от защитника – на Бломберга. Вингер оказался на убойной позиции у угла вратарской и покатил под дальнюю штангу.

Фредрик Андре Бьёркан Фото: Martin Ole Wold/Getty Images

В дебюте второго тайма «Спортинг» забрал мяч и территорию, поддавливал, создавал напряжение в штрафной Хайкина. Португальцам ничего не оставалось, кроме как раскрываться и наступать крупными силами. «Будё-Глимт» терпел в обороне. Зато как только команда Кнутсена провела первую серьёзную позиционную атаку через 10 минут после перерыва, едва не забила третий гол. Точнее, это мог быть автогол. Защитник Инасиу срезал мяч в собственные ворота и выдохнул, когда понял, что не попал. Тут «Спортингу» повезло.

В таком ключе игра шла и дальше. Темп её вполне устраивал норвежцев, которые то отдавали мяч, то забирали и заставляли португальцев побегать за ним. На исходе часа матча Эвьен проявил несвойственную игрокам «Будё-Глимт» жадность и запорол атаку пять в два. Хуже того, организовал контрвыпад на свои ворота, не завершившийся голом только благодаря сейву Хайкина. А в середине тайма хозяева всё же забили третий. Началось всё с длинного перевода из центра поля на левый фланг, после чего Хёуге пролез в штрафную и покатил на Хёга – центрфорвард мастерски сыграл на опережение.

Этот гол эмоционально сломал португальцев. В концовке «Будё-Глимт» мог превратить крупную победу в настоящий разгром, сделав счёт 4:0. Хёуге загубил хороший шанс – не попал в дальний угол. Разве что в компенсированное время в штрафной Хайкина возник пожар, но российский голкипер снова выручил хозяев. По ударам получилась почти ничья (10:9, в створ – 5:2), тем не менее по xG норвежцы значительно превзошли соперника (2,46 против 0,51). «Спортингу» остаётся надеяться на чудо. Ответный матч в Лиссабоне пройдёт 17 марта.