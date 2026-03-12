Вальверде гениально сокрушил «Сити»! Хет-трик за 22 минуты – «Реал» уже в 1/4 финала ЛЧ?

Очередную, ставшую уже классикой разборку «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов можно было бы анонсировать как дуэль Мбаппе с Холандом. Но нет, Килиан травмирован. Как и Милитао, Алаба, Каррерас, Камавинга, Беллингем и Родриго. Да и в целом мадридцы в последнее время были явно не на ходу, что делало англичан фаворитами даже в гостевом матче. Этот статус они вообще не подтвердили! Вот прямо совсем!

У «Реала» в старте из-за кадрового недостатка вышли Менди, 18-летний Питарч и Браим. Как раз последний залез во «вне игры» под перекидку Винисиуса, чего не заметил боковой арбитр, и заставил Доннарумму потрудиться на ближнем углу. «Сити» тем не менее поначалу атаковал активнее. Особенно доставалось Тренту: его то и дело накручивал Доку, после чего бельгиец неизменно отправлял мяч в штрафную. Не хватало замыкания. Уже к 17-й минуте у Жереми набралось три удачных попытки дриблинга из четырёх.

А на 20-й минуте случилось внезапное. Куртуа далеко выбил на правый фланг, после чего Вальверде качественным рывком оставил не у дел О'Райли, пробросил мимо выбежавшего Доннаруммы и поразил пустые ворота. Так просто и эффективно поймали на высокой линии обороны! У Тибо, кстати, уже второй ассист в этом розыгрыше ЛЧ. Раньше такого среди его коллег никто не добивался. Добрый вечер, вратарь-диспетчер.

Вальверде отрабатывал за всех выбывших и успевал вообще везде. Например, на позиции центрфорварда. На 27-й минуте это принесло ему дубль! Винисиус хитро отдал мимо троих на левый край штрафной через небольшой рикошет от Диаша, а Феде ворвался туда, опередил Гехи и пальнул низом в дальний угол. «Золотой мяч» этому господину! И это он только разогнался.

Футболисты «Сити» приуныли, перестав создавать мадридцам угрозу. И под конец первого тайма получили ещё одну пробоину! Одурачив Диаша, Браим аккуратно закинул в штрафную, а Вальверде элегантно перекинул опускающийся мяч через голову Гехи и с лёта ткнул мимо Доннаруммы. Хет-трик Феде за 22 минуты!

Словом «великий» порой любят разбрасываться. Но как ещё описать перфоманс уругвайского универсала? Как сейчас частенько вспоминают о гениальности Роналдо в четвертьфинале ЛЧ-2002/2003, когда тот угостил трёшкой «Манчестер Юнайтед», точно так же через десятилетия будут ностальгировать и по выдающейся игре Вальверде с «Сити». Перед прошедшим вечером Феде набил в ЛЧ 3 гола за 75 матчей. И вот такой прорыв.

Федерико Вальверде Фото: Angel Martinez/Getty Images

Забивать, впрочем, стремился не только уругваец. Браим пронёсся через полполя, издевательски усадил финтом Гехи и пальнул в дальний угол. Доннарумма справился, а добить Винисиусу помешал Диаш. Куртуа тоже не скучал и не позволил отличиться Семеньо.

Гюлер в контратаке шикарной закидушкой отправлял Вини один на один с Доннаруммой. Итальянец задел ногу бразильца и потом сам же исправился, потащив от него пенальти. 0:4, скорее всего, стали бы окончательным приговором. Также нельзя не отметить точечный подкат Рюдигера: немец не дал Холанду занести в пустые ворота с прострела Семеньо. Пусть Антуан, как оказалось, и залез в офсайд.

Ещё в раздевалке наверняка пару не самых приятных слов от Куртуа услышит Питарч. Получив передачу от Тибо, Тьяго заигрался и, попав под прессинг О'Райли, допустил тычок Нико с близкого расстояния – молниеносная вратарская реакция аннулировала приближение камбэка. А молодого воспитанника тут же заменили.

Даже с учётом «привоза» Питарча «Сити» наработал всего на 0,56 ожидаемого гола. Прежде оборона «Реала» трещала по швам даже с аутсайдерами Ла Лиги, а тут сдержалась под натиском Холанда, Семеньо, Доку и других звёзд. Как быть по-настоящему эффективным, всем им продемонстрировал Вальверде.

В футболе не раз отыгрывали и не такое отставание. Но если мадридцы упустят преимущество через неделю, это будет преступлением перед Феде.