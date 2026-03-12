Сафонов на «Парк де Пренс» пропустил дважды, а один из его сейвов стал предголевым пасом.

Как же Хвича вышел со скамейки! «ПСЖ» забил пять – «Челси» в ЛЧ спасёт только чудо! Видео

Встречи «ПСЖ» и «Челси» – уже классика Лиги чемпионов. Ещё и на последнем клубном чемпионате мира-2025 они зарубились в финале (лондонцы одержали победу со счётом 3:0). Новый сезон сериала происходит в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/2026. Первая встреча команд в Париже не подкачала и снова подарила классный сюжет.

Луис Энрике наконец-то получил в распоряжение почти всех футболистов. Из основной обоймы сейчас травмирован только Фабиан Руис. В остальном же у испанца был выбор. Он предсказуемо выпустил в старте Матвея Сафонова, а вот Хвича Кварацхелия неожиданно остался в запасе. Тройку атаки вместе с Усманом Дембеле сформировали Брэдли Баркола и Дезире Дуэ. У «Челси» же место в ворота занял Филип Йоргенсен (всего третий матч в нынешней ЛЧ). Также Коул Палмер появился на правом фланге атаки, а место «десятки» отошло Энцо Фернандесу.

На старте встречи команды действовали грубовато, часто скатываясь к мелким фолам. Но для «Челси» это был способ сбить начальное давление «ПСЖ». Однако этот трюк не сильно помог. Уже на 10-й минуте хозяева расставились в позиционном нападении. В концовке атаки Жоау Невеш скинул мяч в центр штрафной на Баркола. Француз принял животом, а вторым касанием с лёта вколотил мяч прямо под перекладину. Эстетически приятный гол! А на «Парк де Пренс» наверняка услышали звон каркаса – 1:0.

Брэдли Баркола Фото: Justin Setterfield/Getty Images

После быстрого пропущенного мяча «Челси» не расклеился. Команда изначально не планировала парковать «автобус». А теперь пришлось идти за ответным мячом. Но сначала англичане чуть не получили второй гол. На 15-й минуте Дембеле пробрался в штрафную «Челси» и пальнул в ближнюю девятку. Йоргенсен с трудом перевёл мяч в перекладину и спас гостей от проблем. А уже затем Педру Нету убежал к воротам «ПСЖ», прострелил во вратарскую, а мяч от ноги Вильяма Пачо полетел в створ. Сафонов же среагировал на рикошет и отвёл угрозу.

Однако на 28-й минуте российский вратарь «ПСЖ» уже не спас. Нуну Мендеш потерял в своей штрафной Мало Гюсто, на которого пошла передача. Француз принял кросс и с убойной позиции расстрелял Сафонова. Матвей почти сделал сейв, но мяч от его руки предательски залетел в створ. Обидно.

Затем наступил небольшой период затишья. А на 39-й минуте его прервал «Челси»: лондонцы вывели на ударную позицию Коула Палмера, но его удар отразил Сафонов. Как оказалось, этот сейв стал предголевым пасом! «ПСЖ» после спасения от Матвея убежал в контратаку: Дембеле включил турборежим, оказался у чужих ворот и раскачал Уэсли Фофана, после чего пробил точно в дальний гол. Шикарный гол от лучшего игрока мира 2025 года!

После перерыва игра немного успокоилась. Около 15 минут прошли без моментов. «ПСЖ» устраивала ситуация, однако счёт не нравился «Челси». И тут команде подвернулся хороший момент. Педру Нету перехватил мяч и на скорости помчался в чужую штрафную, скинув мяч на ход Энцо. Аргентинец же метров с 10 в касание поразил ворота Сафонова. Матвей спасти команду вряд ли бы смог – 2:2.

И снова тишина. После веселья первого тайма от «ПСЖ» и «Челси» пошли «игры разума». Луис Энрике усилил атаку заменами: со скамейки появились Кварацхелия и Ли Кан Ин. А тренер гостей Лиам Росеньор оставлял на поле первоначальный состав. Спорное решение, учитывая нарастающее давление от Парижа.

Также у болельщиков «Челси» будут вопросы к Росеньору и по ситуации с выходом Йоргенсена. Потому что датский вратарь «привёз» просто глупейший мяч на 74-й минуте! Филип заигрался у своей штрафной и отдал неудачный пас, который перехватил Баркола. Мяч отскочил к Хвиче, грузин покатил на Витинью, а тот совершил элегантную закидушку и снова вывел «ПСЖ» вперёд.

На этом шоу на «Парк де Пренс» не закончилось. Понервничать домашних болельщиков на 80-й минуте заставил Жоао Педро. Бразилец в третий раз сравнял счёт! Но к счастью для «ПСЖ», судья Алехандро Эрнандес зафиксировал офсайд в эпизоде. А повтор только подтвердил правильность решения арбитра.

Зато Хвича показал, как надо забивать «чисто» и красиво! На 86-й минуте грузин получил пас в левом полуфланге, после чего в фирменном стиле сместился чуть ближе к центру и нанёс обводящий удар в дальний угол. Точно! Ещё один красивый гол сегодня ночью на «Парк де Пренс». И, что важнее, сильно приближающий «ПСЖ» к выходу в четвертьфинал.

ПЕДРУ НЕТУ ТОЛКНУЛ БОЛБОЯ, «ПСЖ» ЗАСТУПИЛСЯ ЗА МАЛЬЧИКА Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Уже на 90-й минуте хозяева забили ещё, но мяч Ли Кан Ина сразу же не засчитали из-за офсайда. А позже вспыхнули эмоции: игроки «ПСЖ» и «Челси» массово потолкались за пределами поля. Причина – некрасивый поступок Педру Нету. Португалец толкнул бол-боя, который не сразу отдал ему мяч для вбрасывания аута. Мальчик упал, а «ПСЖ» прибежал вступаться за мальчика.

Думаете, на этом всё? Нет! Уже на 90+4-й минуте Хвича оформил дубль и установил окончательный счёт. Парижане убежали в быструю атаку, а Хакими покатил в штрафную на Кварацхелию. Грузин в касание замкнул – 5:2! Не зря Энрике «мариновал» одного из лидеров со старта на скамейке, после чего злой Хвича вышел и забил дважды.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В Англию «ПСЖ» едет с преимуществом в три мяча. Комфортная ситуация. «Челси» же предстоит совершить чудо, чтобы оказаться в четвертьфинале.