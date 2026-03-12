Скидки
ПСЖ — Челси — 5:2, видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов, видео голов: Баркола, Дембеле, Витинья, Кварацхелия, 11 марта 2026

Как же Хвича вышел со скамейки! «ПСЖ» забил пять – «Челси» в ЛЧ спасёт только чудо! Видео
Никита Паглазов
Отчёт ПСЖ – Челси – 5:2
Комментарии
Сафонов на «Парк де Пренс» пропустил дважды, а один из его сейвов стал предголевым пасом.

Встречи «ПСЖ» и «Челси» – уже классика Лиги чемпионов. Ещё и на последнем клубном чемпионате мира-2025 они зарубились в финале (лондонцы одержали победу со счётом 3:0). Новый сезон сериала происходит в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/2026. Первая встреча команд в Париже не подкачала и снова подарила классный сюжет.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

Луис Энрике наконец-то получил в распоряжение почти всех футболистов. Из основной обоймы сейчас травмирован только Фабиан Руис. В остальном же у испанца был выбор. Он предсказуемо выпустил в старте Матвея Сафонова, а вот Хвича Кварацхелия неожиданно остался в запасе. Тройку атаки вместе с Усманом Дембеле сформировали Брэдли Баркола и Дезире Дуэ. У «Челси» же место в ворота занял Филип Йоргенсен (всего третий матч в нынешней ЛЧ). Также Коул Палмер появился на правом фланге атаки, а место «десятки» отошло Энцо Фернандесу.

На старте встречи команды действовали грубовато, часто скатываясь к мелким фолам. Но для «Челси» это был способ сбить начальное давление «ПСЖ». Однако этот трюк не сильно помог. Уже на 10-й минуте хозяева расставились в позиционном нападении. В концовке атаки Жоау Невеш скинул мяч в центр штрафной на Баркола. Француз принял животом, а вторым касанием с лёта вколотил мяч прямо под перекладину. Эстетически приятный гол! А на «Парк де Пренс» наверняка услышали звон каркаса – 1:0.

Брэдли Баркола

Брэдли Баркола

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

После быстрого пропущенного мяча «Челси» не расклеился. Команда изначально не планировала парковать «автобус». А теперь пришлось идти за ответным мячом. Но сначала англичане чуть не получили второй гол. На 15-й минуте Дембеле пробрался в штрафную «Челси» и пальнул в ближнюю девятку. Йоргенсен с трудом перевёл мяч в перекладину и спас гостей от проблем. А уже затем Педру Нету убежал к воротам «ПСЖ», прострелил во вратарскую, а мяч от ноги Вильяма Пачо полетел в створ. Сафонов же среагировал на рикошет и отвёл угрозу.

Однако на 28-й минуте российский вратарь «ПСЖ» уже не спас. Нуну Мендеш потерял в своей штрафной Мало Гюсто, на которого пошла передача. Француз принял кросс и с убойной позиции расстрелял Сафонова. Матвей почти сделал сейв, но мяч от его руки предательски залетел в створ. Обидно.

Затем наступил небольшой период затишья. А на 39-й минуте его прервал «Челси»: лондонцы вывели на ударную позицию Коула Палмера, но его удар отразил Сафонов. Как оказалось, этот сейв стал предголевым пасом! «ПСЖ» после спасения от Матвея убежал в контратаку: Дембеле включил турборежим, оказался у чужих ворот и раскачал Уэсли Фофана, после чего пробил точно в дальний гол. Шикарный гол от лучшего игрока мира 2025 года!

Усман Дембеле Подробнее

После перерыва игра немного успокоилась. Около 15 минут прошли без моментов. «ПСЖ» устраивала ситуация, однако счёт не нравился «Челси». И тут команде подвернулся хороший момент. Педру Нету перехватил мяч и на скорости помчался в чужую штрафную, скинув мяч на ход Энцо. Аргентинец же метров с 10 в касание поразил ворота Сафонова. Матвей спасти команду вряд ли бы смог – 2:2.

И снова тишина. После веселья первого тайма от «ПСЖ» и «Челси» пошли «игры разума». Луис Энрике усилил атаку заменами: со скамейки появились Кварацхелия и Ли Кан Ин. А тренер гостей Лиам Росеньор оставлял на поле первоначальный состав. Спорное решение, учитывая нарастающее давление от Парижа.

Также у болельщиков «Челси» будут вопросы к Росеньору и по ситуации с выходом Йоргенсена. Потому что датский вратарь «привёз» просто глупейший мяч на 74-й минуте! Филип заигрался у своей штрафной и отдал неудачный пас, который перехватил Баркола. Мяч отскочил к Хвиче, грузин покатил на Витинью, а тот совершил элегантную закидушку и снова вывел «ПСЖ» вперёд.

Сегодня парижане провели хороший матч. Но стабильно в нынешнем сезоне «ПСЖ» так не играет:
На этом шоу на «Парк де Пренс» не закончилось. Понервничать домашних болельщиков на 80-й минуте заставил Жоао Педро. Бразилец в третий раз сравнял счёт! Но к счастью для «ПСЖ», судья Алехандро Эрнандес зафиксировал офсайд в эпизоде. А повтор только подтвердил правильность решения арбитра.

Зато Хвича показал, как надо забивать «чисто» и красиво! На 86-й минуте грузин получил пас в левом полуфланге, после чего в фирменном стиле сместился чуть ближе к центру и нанёс обводящий удар в дальний угол. Точно! Ещё один красивый гол сегодня ночью на «Парк де Пренс». И, что важнее, сильно приближающий «ПСЖ» к выходу в четвертьфинал.

ПЕДРУ НЕТУ ТОЛКНУЛ БОЛБОЯ, «ПСЖ» ЗАСТУПИЛСЯ ЗА МАЛЬЧИКА

ПЕДРУ НЕТУ ТОЛКНУЛ БОЛБОЯ, «ПСЖ» ЗАСТУПИЛСЯ ЗА МАЛЬЧИКА

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Уже на 90-й минуте хозяева забили ещё, но мяч Ли Кан Ина сразу же не засчитали из-за офсайда. А позже вспыхнули эмоции: игроки «ПСЖ» и «Челси» массово потолкались за пределами поля. Причина – некрасивый поступок Педру Нету. Португалец толкнул бол-боя, который не сразу отдал ему мяч для вбрасывания аута. Мальчик упал, а «ПСЖ» прибежал вступаться за мальчика.

Думаете, на этом всё? Нет! Уже на 90+4-й минуте Хвича оформил дубль и установил окончательный счёт. Парижане убежали в быструю атаку, а Хакими покатил в штрафную на Кварацхелию. Грузин в касание замкнул – 5:2! Не зря Энрике «мариновал» одного из лидеров со старта на скамейке, после чего злой Хвича вышел и забил дважды.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В Англию «ПСЖ» едет с преимуществом в три мяча. Комфортная ситуация. «Челси» же предстоит совершить чудо, чтобы оказаться в четвертьфинале.

А вот в чём лондонцы превосходят остальных:
Комментарии
