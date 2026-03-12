Все помнят 0:5 «Спартака» в Питере. Но у Карседо ещё был триллер с «Зенитом» в плей-офф ЛЕ

Предстоящий матч между «Зенитом» и «Спартаком» подарит новую тренерскую дуэль – Сергей Семак против Хуана Карлоса Карседо. Если Семак уже столько раз играл с красно-белыми, что, возможно, не вспомнит детали некоторых дерби двух столиц, то для испанца это первая встреча с сине-бело-голубыми в качестве главного тренера. Впрочем, и у Карседо уже были матчи с петербургской командой – когда он ассистировал Унаи Эмери.

Единственную игру Карседо-тренера с «Зенитом» хорошо помнят болельщики обоих клубов. В августе 2012-го команда Лучано Спаллетти зарубила победную серию «Спартака» Эмери. Москвичи при испанце стартовали в РПЛ с девяти очков в трёх матчах, а затем приехали в Санкт-Петербург и получили 0:5 на «Петровском». После этого красно-белых стало шатать в чемпионате. До матча с «Зенитом» во втором круге Эмери не дотянул – был отправлен в отставку после 17-го тура.

Вероятно, вам немного труднее будет вспомнить две другие игры штаба Эмери и Карседо с сине-бело-голубыми. Хотя случились они позже по времени – в апреле 2015-го. Тогда «Зенит» и «Севилья» сошлись в четвертьфинале Лиги Европы. Эмери с Карседо взяли личный реванш у петербургской команды. Пусть даже тренировал её уже не Спаллетти, а Андре-Виллаш-Боаш.

Первый матч. 16.04.2015. «Севилья» – «Зенит» – 2:1

«Зенит» и «Севилья» попали в плей-офф той Лиги Европы разными путями. Петербуржцы начинали евросезон в Лиге чемпионов, но заняли только третье место в группе с «Монако», «Байером» и «Бенфикой». В результате отправились в ЛЕ. В 1/16 финала команда Виллаш-Боаша прошла ПСВ (1:0 в гостях и 3:0 дома), а в 1/8 финала одолела «Торино» (2:0 на своём поле и 1:0 на выезде). В общем, «Зенит» с Халком и другими звёздами вполне тянул на одного из фаворитов еврокубка. По крайней мере, в Санкт-Петербурге верили, что могут замахнуться на него.

Эмери тогда ещё никто не называл королём Лиги Европы. Хотя именно «Севилья» была действующим обладателем трофея. В сезоне-2013/2014 Унаи впервые выиграл еврокубок и шёл вместе с Карседо ещё за одной чашкой. Испанцы стартовали сразу с группового этапа, где заняли второе место в квартете с «Фейеноордом», «Риекой» и «Стандардом», а в плей-офф выиграли восемь матчей из девяти. Единственным исключением стала встреча с «Зенитом». В 1/16 финала «Севилья» расправилась с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0 дома и 3:2 в гостях), а в 1/8 финала переиграла «Вильярреал» (3:1 на выезде и 2:1 на своём поле).

Жребий решил – первый матч между «Севильей» и «Зенитом» состоится в Испании. Сине-бело-голубые на тот момент лидировали в РПЛ, опережая за семь туров до финиша своего ближайшего преследователя «Краснодар» на восемь очков. Команда Эмери и Карседо занимала пятое место в Примере, в трёх очках от зоны Лиги чемпионов.

Игроков «Севильи» дополнительно мотивировал тот факт, что с 2015 года победитель Лиги Европы получал путёвку в ЛЧ. А вот Виллаш-Боаш ломал голову над кадровыми проблемами. Португалец не смог выставить на «Рамон Санчес Писхуан» оптимальный состав. Перед матчем «Зенит» потерял сразу четырёх футболистов, включая свою главную звезду – Халка. Помимо бразильца, встречу из-за дисквалификаций пропускали Мигел Данни, Доменико Кришито и Игорь Смольников.

В результате Виллаш-Боаш решил сыграть с явным акцентом на оборону. Выставил пять защитников и двух опорников. Целью португальца в первом матче было не уступить. Хозяев гнали вперёд 30 тысяч болельщиков, а «Зенит» в первые 15 минут нанёс только один удар в сторону… скамейки Эмери и Карседо. Главный тренер «Севильи» отбил мяч в прыжке. Тем не менее в обороне сине-бело-голубые держались хорошо, а на исходе получаса получили ещё один повод закрыться и выкатить на севильское поле «автобус». Петербургская команда внезапно забила! Александр Рязанцев преуспел на добивании после собственного удара, отправив мяч в сетку ворот Серхио Рико почти с нулевого угла.

«Севилья» – «Зенит» – 2:1 Фото: Denis Doyle/Getty Images

Всё складывалось в пользу «Зенита», но, к сожалению, концовку сине-бело-голубые провалили. Виллаш-Боаш вдруг перешёл на игру в четыре защитника – и команда пропустила дважды за последние 20 минут. Сперва Алеш Видаль подал с правого фланга, и Карлос Бакка забил головой. А на самом финише игры Денис Суарес, забрав подбор, поразил ворота Юрия Лодыгина ударом с лёта из-за штрафной. У штаба Эмери и Карседо здорово сработали замены – авторами обоих голов стали «скамеечники».

Между прочим, в штабе Виллаш-Боаша тогда был начинающий тренер Семак. У российско-португальского дуэта запасные игру не усилили. Андре признал после матча:

«Наша игра была простой, система работала, мы создали несколько опасных моментов и забили гол. Проблема в том, что примерно к 60-й минуте нам физически стало сложнее, поэтому были произведены замены. В любом случае мяч в гостях очень важен для нас – с ним мы можем рассчитывать на лучшее в ответной встрече».

Второй матч. 23.04.2015. «Зенит» – «Севилья» – 2:2

В Санкт-Петербурге в состав «Зенита» вернулись Халк, Данни, Кришито и Смольников. Однако Виллаш-Боаш снова считал потери. После матча в Севилье дисквалификации заработали ведущий защитник Эсекьель Гарай и автор гола Рязанцев. А у самой игры был ужасный старт для сине-бело-голубых. Уже через пять минут Луиш Нету неаккуратно сыграл в собственной штрафной – сбил быстроногого вингера Витоло. Бакка реализовал пенальти и в два раза усложнил задачу хозяевам. Теперь требовалось отыгрывать два мяча, а не один.

Игра у «Зенита» не шла. Но команде Виллаш-Боаша внезапно помог голкипер «Севильи» Бету. Как же португалец чудил на «Петровском»! В начале второго тайма после подачи Олега Шатова с левого фланга он выпустил из рук уже пойманный мяч, и эту ошибку подкараулил во вратарской Саломон Рондон. Венесуэлец от души вколотил мяч в сетку. Забив, «Зенит» включился на полную мощь. Но отыгрался только за 20 минут до конца – феноменальный гол сотворил Халк. Один из красивейших в Лиге Европы. Бразилец открылся на границе чужой трети, получил мяч справа фактически на бровке и неожиданно для многих нанёс удар оттуда, откуда обычно не бьют. Он увидел, что Бету потерял ворота. Португалец пустил за шиворот.

«Зенит» – «Севилья» – 2:2 Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Более того, «Зенит» на кураже мог добить «Севилью». В этот отрезок матча будущий победитель ЛЕ с трудом отбивался. Бету всё же собрался и совершил пару сейвов, не дав забить в концовке Халку и Рондону. А на 85-й минуте случилась драматичная развязка. Хозяева увлеклись – и пропустили контрвыпад испанцев. «Севилье» удалась классная комбинация, которую завершил Кевин Гамейро. Форвард принял пас на углу штрафной и отправил мяч в дальний угол. Опять решающий вклад внёс игрок, выпущенный штабом Эмери и Карседо на замену.

«Первый тайм провели плохо, второй – лучше. «Севилья» – отличная команда. Думаю, по сумме двух матчей «Зенит» больше заслуживал выхода в следующий раунд», – заявил после финального свистка расстроенный Виллаш-Боаш. Не факт, что его ассистент Семак был согласен с португальцем. Слишком разные таймы выдали сине-бело-голубые в этих матчах.

А месяц спустя Эмери и его команда поднимали трофей над головой в Варшаве. «Севилья» в ярком финале победила «Днепр» – 3:2.