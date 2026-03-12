10 лучших молодых игроков РПЛ за прошедшие 10 туров. Более половины — из топ-клубов!

«Чемпионат» продолжает следить за молодыми футболистами Мир РПЛ. На протяжении четырёх сезонов мы проводим голосование среди тренеров и капитанов команд чемпионата России – и с его помощью выбираем лучшего молодого игрока сезона. Свои награды ранее получили Гамид Агаларов, Сергей Пиняев, Константин Тюкавин и Алексей Батраков.

Победитель премии определится и в нынешнем сезоне. Главное правило – на момент старта чемпионата футболист не должен быть старше 21 года (если 22 исполнилось по ходу сезона – это окей). Национальность не важна.

Тренеры и капитаны свой выбор сделают после 30-го тура. А пока что мы в редакции выделили 10 самых крутых молодых игроков с 11-го по 20-й тур. До этого уже выходила первая часть материала, в которой мы собрали лучших в стартовых 10 встречах. Ниже – новый рейтинг.

10-е место: Хорди Томпсон, «Оренбург», 21 год

9 матчей, 1 гол, 1 ассист

Хорди Томпсон Фото: РИА Новости

164-сантиметровый чилиец пять из семи результативных действий в сезоне совершил до 8-го тура. За прошедшие 10 встреч Томпсон отметился только голом и ассистом во встрече с «Сочи» (3:1). Однако и без этого Хорди приносит огромную пользу Ильдару Ахметзянову. Томпсон – техничный, юркий игрок с хорошим дриблингом. Он помогает «Оренбургу» расшатывать чужую оборону и готовить голевые моменты. Например, именно Хорди совершил заброс в штрафную «Зенита» в концовке встречи, после чего Болотов забил победный мяч.

Девятое место: Максим Болдырев, «Акрон», 21 год

8 матчей, 2 гола

Максим Болдырев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный хайлайт сезона для Болдырева – встреча 20-го тура РПЛ со «Спартаком». 21-летний футболист оформил дубль, а после второго забитого мяча «Акрон» сравнял счёт (3:3). Однако в конце «Спартак» всё же вырвал победу, поэтому усилия Максима не привели к набранным очкам. Впрочем, индивидуально Болдырев точно занёс матч в актив. Да и в последних пяти турах он вернулся в стартовый состав. Постепенно полузащитник превращается в одного из лидеров «Акрона».

Восьмое место: Матвей Лукин, ЦСКА, 21 год

7 матчей, 1 гол

Матвей Лукин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нынешний сезон – поворотный в карьере Матвея Лукина. 21-летний защитник ворвался в основу ЦСКА. Он провёл уже 14 матчей в РПЛ. А в 13-м туре Лукин принёс москвичам победу во встрече с «Крыльями Советов» (1:0). Весну Матвей начал на скамейке, так и не выйдя на поле в играх с «Ахматом» и московским «Динамо». Но в обеих встречах ЦСКА уступил. Совпадение? Вероятно, уже в следующем туре с «Балтикой» Лукин окажется в старте.

Седьмое место: Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург», 22 года

8 матчей, 2 гола, 1 ассист

Эмирджан Гюрлюк Фото: РИА Новости

В середине сезона Гюрлюк выпал из состава «Оренбурга» из-за травмы. Но затем турок вернулся и в трёх турах отметился полезными действиями. В 14-м туре Эмирджан забил «Сочи» (3:1), в первой встрече РПЛ в 2026 году реализовал пенальти с «Акроном» (2:0), а затем оформил победный ассист с «Зенитом» (2:1). Гюрлюк вместе с Томпсоном – двигатели атаки «Оренбурга». И если кто-то и способен вытащить команду из опасной зоны вылета/стыков, то именно эта парочка.

Шестое место: Дмитрий Пестряков, «Акрон», 19 лет

10 матчей, 3 гола

Дмитрий Пестряков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пестряков – лучший бомбардир «Акрона» в нынешнем сезоне РПЛ. Как и Артём Дзюба, он забил пять мячей, но у 37-летнего форварда два гола – с пенальти. Дмитрий же отличается с игры. Лучший матч сезона (пока что) Пестряков выдал в ноябре 2025-го с «Сочи» (3:2). При счёте 0:2 он запустил камбэк, оформил дубль за две минуты, после чего «Акрон» одержал победу. За полузащитником уже наблюдают топ-клубы РПЛ. Так что не исключено, что в следующем сезоне Дмитрий будет бороться за медали.

Пятое место: Игорь Дмитриев, «Спартак», 21 год

9 матчей, 1 гол, 1 ассист

Игорь Дмитриев Фото: РИА Новости

Дмитриев окончательно сменил роль с вингера на крайнего левого защитника. 21-летний футболист начал на этой позиции сезон при Деяне Станковиче, также выйдя в обороне и в матче с «Акроном». Но в ноябре 2025-го Игорь принёс своими действиями две победы «Спартаку». Сначала он оформил победный ассист на Пабло Солари с «Ахматом» (2:1), а затем забил единственный мяч в дерби ЦСКА. К действиям Дмитриева в обороне всё ещё есть вопросы. Однако новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо в своё время в «Валенсии» переучил с роли вингера на защитника Жорди Альбу. Теперь испанец повторяет трюк с россиянином.

Четвёртое место: Педро, «Зенит», 20 лет

9 матчей, 2 гола, 1 ассист

Педро Фото: РИА Новости

На старте сезона Педро не сверкал. Но в 10-м туре набрал первое результативное действие (ассист с «Оренбургом»), после чего забил ещё дважды и отдал голевой пас в матче с «Акроном» (во втором). А в первой встрече с тольяттинцами его мяч принёс «Зениту» ничью (1:1). Также гол Педро принёс петербуржцам победу над «Локомотивом» (2:0). Важно, что 20-летний бразилец не выпал из состава даже после зимних переходов Джона Дурана и Джона Джона. Сергей Семак верит в Педро – вполне оправданно.

Третье место: Кирилл Глебов, ЦСКА, 20 лет

10 матчей, 2 гола, 1 ассист

Кирилл Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юный полузащитник ЦСКА в нынешнем сезоне пропустил всего два тура. В остальных Глебов неизменно появлялся на поле. А за прошедшие встречи Кирилл дважды помог команде одержать победу. Гол Глебова в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) стал единственным, а во встрече с «Оренбургом» (2:0) он ассистировал на Тамерлана Мусаева. Весной 2026 года 20-летний футболист пока не отметился результативными действиями. А ЦСКА не одержал ни одной победы («Ахмат» – 0:1, «Динамо» Москва – 1:4). Но нет сомнений, что Глебов ещё сильно поможет ЦСКА на финише сезона в борьбе за титул (или медали).

Второе место: Матвей Кисляк, ЦСКА, 20 лет

10 матчей, 1 гол

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кисляк всего за год трансформировался из талантливого юниора в лидера ЦСКА. Без Матвея уже невозможно представить нынешнюю команду. Хотя в первых 10 турах полузащитник был намного результативнее (три гола и четыре ассиста), но и после он был максимально полезен. Да, ЦСКА начал весну с двух поражений в РПЛ от «Ахмата» (0:1) и московского «Динамо» (1:4). Однако до этого больших вопросов к Кисляку не возникало. Следовательно, он обязан быть высоко в нашем рейтинге.

Первое место: Алексей Батраков, «Локомотив», 20 лет

9 матчей, 3 гола, 5 ассистов

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И снова Алексей занял первое место в нашем рейтинге. Игра Батракова – ключевая причина, из-за которой «Локомотив» остаётся в гонке за победу в РПЛ. И если в первых 10 турах Алексей больше забивал сам (восемь голов, два ассиста), то с 11-го по 20-й тур чаще отдавал голевые передачи. Нет смысла дополнительно говорить о важности 20-летнего россиянина для команды Михаила Галактионова. Батраков претендует на звание лучшего футболиста сезона в РПЛ. А если Алексей ещё и дотащит «Локо» до титула, то смело может отправляться на покорение Европы.

***

Отметим, что после первых 10 туров в нашем рейтинге также были Вадим Раков («Крылья Советов»), Владислав Саусь (экс-«Балтика», теперь – «Спартак») и Илья Рожков («Рубин»). Но на этот раз они пролетели мимо списка. Впрочем, если вы считаете, что они запомнились вам сильнее других, то смело жмите на вариант «кто-то другой» в опросе. Также среди не попавших в текст молодых игроков стоит выделить Матеуса Алвеса (ЦСКА), Ивана Беликова («Балтика»), Виктора Мелёхина («Ростов»), Джавада Хоссейннежада («Динамо» Махачкала) и Дмитрия Васильева («Сочи»).

Если у вас не открывается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.