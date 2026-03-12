Клубы АПЛ дружно провалились в Лиге чемпионов. Этот парадокс объясним

С английскими клубами что-то случилось. Только недавно мы говорили о доминации команд АПЛ, об их финансовых возможностях, о рекорде с шестью клубами в 1/8 финала ЛЧ. И тут – бац! Никто из них выиграл. Совсем никто. И сразу три команды («Тоттенхэм», «Сити» и «Челси») уступили с разницей в три мяча, и у них минимальные шансы на выход в 1/4 финала.

Как говорил один уличный философ, поскользнувшийся в салоне сотовой связи: «Что у вас здесь происходит?»

Хулиан Альварес Фото: Jose Breton/Getty Images

По косвенным признакам мы и так понимали, что среди команд АПЛ сейчас нет монстра, который готов разносить соперников. Всё идёт к тому, что новый чемпион Англии наберёт меньше очков, чем любой из предыдущих победителей турнира за 10 лет. Тут, конечно, можно развернуть аргумент, что в Англии настолько сильны середняки. И это во многом правда, но мы видели, как ещё недавно чемпионы набирали по 90+ очков, что едва ли случится на этот раз.

Ещё один аргумент, почему у нас завышенные ожидания от англичан в ЛЧ. Мы говорим о количестве команд, вышедших в 1/8 финала (причём пять – напрямую), но забываем: из-за регламента клубам АПЛ проще, чем остальным. На общем этапе исключены встречи команд из одной страны. Как бы мы ни критиковали английский футбол, всё равно средний уровень команд АПЛ намного выше среднего уровня остальных соперников общего этапа. У всех английских клубов изначально было больше шансов получить из первой корзины «Боруссию», а не какой-то суперклуб. И точно так же клубы АПЛ из четвёртой корзины не могли получить «Ньюкасл» – самый неприятный из возможных вариантов. Так что у англичан изначально были чуть более выгодные условия, чтобы забраться в топ-8.

«Ливерпуль» разгромил «Карабах» Фото: Liverpool FC via Getty Images

Вопрос, который сейчас можно услышать всё чаще: а АПЛ точно сильнейшая лига? На самом деле, за два дня ничего принципиально не изменилось. Пускай в моменте коллективный провал кажется сенсационным, однако так ли всё плохо было по игре? Даже в этих поражениях в три мяча. Если брать «Тоттенхэм», то это действительно мрак. А вот у «Сити» и тем более «Челси» не было ощущения безнадёги. «ПСЖ» не наиграл даже на один ожидаемый гол, а забил пять.

В каком-то смысле это просто совпадение, что клубы АПЛ провалились. Проблемы английских команд вряд ли сильно связаны между собой. Разве что сказывается физическая нагрузка в домашней лиге, но вряд ли это было ключевой причиной неудач. Эти же клубы АПЛ по ходу сезона показывали и другой результат. Например, в соседние дни могли уместиться победа «Челси» над «Барселоной» (3:0) и «Арсенала» – над «Баварией» (3:1). В обоих случаях англичане по игре смотрелись крайне убедительно на фоне топ-соперника. «Бавария» тогда вообще шла без поражений.

Гарри Кейн Фото: Julian Finney/Getty Images

Общепринято измерять силу лиг по еврокубкам. Это не совсем верно, потому что большинство команд чемпионата не играют в международных турнирах и мы сравниваем, скорее, их лучших представителей. Однако даже так Англия остаётся в абсолютном топе. И по рейтингу за пять лет, который определяет базовое представительство стран в еврокубках. И по рейтингу нынешнего сезона отрыв Англии впечатляет:

22,513 – Англия (осталось девять из девяти клубов);

18,031 – Испания (шесть из восьми);

18,000 – Германия (пять из семи);

17,357 – Италия (четыре из семи);

16,600 – Португалия (три из пяти).

Хосеп Гвардиола Фото: Irina R. Hipolito/Getty Images

Вроде такой провал в 1/8 финала ЛЧ должен сказаться на шансах Англии попасть в топ-2 рейтинга сезона (что даёт бонусную путёвку в ЛЧ). Только вот АПЛ всё равно остаётся явным фаворитом – слишком много очков накоплено на общем этапе. Просто для понимания: в рейтинге прошлого сезона третья страна набрала меньше, чем у Англии есть уже сейчас. Итоговый рейтинг выглядел так:

29,464 – Англия;

23,892 – Испания;

21,875 – Италия;

18,421 – Германия;

17,928 – Франция.

Здесь важно отличать средний уровень лиги от фаворитизма на победу в ЛЧ. Есть ощущение, что у «Реала», «Барселоны», «Баварии» и «ПСЖ» больше шансов на трофей. Если мы возьмём победителей ЛЧ за последние 10 или 20 лет, то увидим подтверждение этой тенденции (больше титулов у Испании). С другой стороны, имеет значение количество топ-клубов, а тут Англия явно впереди. Получается в каком-то смысле парадокс: по среднему уровню АПЛ остаётся сильнейшей лигой, даже если английские клубы массово отлетают уже в 1/8 финала ЛЧ.