«Спартак» снова не выиграет в Петербурге, а ЦСКА утонет в кризисе? Интриги тура РПЛ

В МИР Российской Премьер-Лиге началась решающая треть сезона! Впереди – 21-й тур. С каждым матчем цена побед/ошибок возрастает всё сильнее. А предстоящие встречи могут серьёзно повлиять на судьбу медалей. На выходных нас ждёт «класико» «Зенит» — «Спартак», а также суперматч «Балтика» – ЦСКА в Калининграде.

Чего ждать от предстоящего тура? Кто его пропустит из-за травм или дисквалификаций? А кто «висит» на карточках? Рассказываем!

Сегодня, 13 марта, тур откроется в Каспийске. Махачкалинское «Динамо» под руководством Вадима Евсеева обыграло дома «Рубин» (2:1), а затем уступило «Крыльям Советов» (0:2). «Оренбург» же разобрался с обоими соперниками после рестарта: с «Акроном» (2:0) и «Зенитом» (2:1). Однако при этом и у махачкалинцев, и у оренбуржцев по 18 очков после 20 туров. Обе команды располагаются в зоне стыков.

Поэтому предстоящий очный матч – один из ключевых весной. Есть шанс не только набрать важнейшие очки, но и откинуть назад прямого конкурента. В пользу «Динамо» – фактор домашнего поля, за «Оренбург» – нынешняя игровая форма. А с учётом того, что после рестарта сезона в матчах команд забивается минимум два мяча, стоит ожидать веселья и сейчас.

Вадим Евсеев Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Также командам важно следить за предупреждениями. Под угрозой дисквалификации у «Динамо» сразу шестеро: Мохамед Аззи, Абдулпаша Джабраилов, Хазем Мастури, Темиркан Сундуков, Джемал Табидзе и Мохаммад Джавад Хоссейннежад. У «Оренбурга» же в случае получения жёлтой карточки следующий матч пропустят Ираклий Квеквескири, Гедеон Гузина, Алексей Татаев и Анри Чичинадзе.

В субботу первыми на поле выйдут «Сочи» и «Краснодар». Южное дерби – последняя возможность для команды Игоря Осинькина вернуться в борьбу за выживание. Сочинцы после 20 туров занимают последнее, 16-е место. Отставание от спасительной 14-й строчки – девять очков. Ситуация и так катастрофическая. Но если «Сочи» не победит и сейчас, то можно готовиться к путешествиям по городам Первой лиги.

Конечно, «Краснодар» – явный фаворит. Действующий чемпион России занимает первое место и сейчас. А после обидного поражения в матче с «Рубином» (1:2) злая команда Мурада Мусаева планирует исправиться перед болельщиками. Да и в случае осечки «быков» могут обойти «Зенит» и «Локомотив». Поэтому на «Фиште» чемпионов устроит только уверенная победа.

«Сочи» обыграл «Краснодар» всего дважды за всё время в РПЛ, последний раз – в мае 2021 года. После этого краснодарцы не уступают на протяжении семи встреч. Сейчас команде Мусаева необходимо продлить серию. Тем более в распоряжении тренера есть почти все футболисты. Исключение – давно травмированный правый защитник Сергей Петров. У «Сочи» же ко встрече готовы все. Зато под риском пропуска следующего матча сразу трое (из-за перебора карточек): Дмитрий Васильев, Антон Зиньковский и Артём Макарчук. У «Краснодара» получать предупреждения нельзя Диего Косте, Джону Кордобе, Кевину Ленини и Эдуарду Сперцяну. Сразу три лидера находятся на грани дисквалификации (впереди – домашний матч с «Пари НН»).

Далее нас ждёт главный матч 21-го тура! «Зенит» начал 2026 год неуверенно: с трудом обыграл дома «Балтику» (1:0), а затем уступил в гостях «Оренбургу» (1:2). Впрочем, «Спартак» при двух победах в матчах с «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3) изрядно потрепал нервы болельщикам. При Хуане Карлосе Карседо команда много забивает, но при этом допускает глупые ошибки в защите. Звёздная атака «Зенита» способна воспользоваться этим. А без надёжной игры сзади победить на «Газпром Арене» трудно.

Тем более красно-белые не побеждают в Санкт-Петербурге аж с мая 2012-го. Почти 14 лет! Тогда команды рубились ещё на «Петровском», а тренировали их Лучано Спаллетти и Валерий Карпин. После этого «Спартак» несколько раз был близок к выездной победе, но серия до сих пор жива.

Наиль Умяров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас клубы решают разные задачи. Петербуржцы борются за золото РПЛ, всего на одно очко отставая от «Краснодара». «Спартак» же занимает лишь шестое место, а объективная задача на финиш – подобраться к топ-3. Впрочем, в российском аналоге «класико» турнирная ситуация отходит на второй план. «Зенит» и «Спартак» хотят обыграть друг друга при любом положении в таблице. Москвичи мечтают прервать свою безвыигрышную серию в Санкт-Петербурге и помешать сопернику в чемпионской гонке. «Зенит» же планирует не только набрать три очка, но и оставить «Спартак» на шестом месте.

Предстоящий матч пропустят сразу три защитника. У хозяев травмирован Ванья Дркушич (получил повреждение в Фонбет Кубке России с «Балтикой»), а у гостей из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Александр Джику. Также «Спартаку» не поможет Срджан Бабич, восстанавливающийся после разрыва «крестов». А что по риску дисквалификаций? «Зенит» может потерять на следующий тур в случае предупреждений Вильмара Барриоса и Густаво Мантуана (в 22-м туре сине-бело-голубые играют с московским «Динамо»), «Спартак» – Наиля Умярова и Маркиньоса (предстоит матч с «Оренбургом»).

В Ростове-на-Дону нас ожидает ответ на важный вопрос весны: «Динамо» – яркая вспышка или результат классной работы Ролана Гусева? Москвичи после рестарта сезона разгромили в РПЛ «Крылья Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а в Кубке – «Спартак» (5:2). Поразительный контраст после провальной осени с Валерием Карпиным. За медали бело-голубые уже вряд ли поборются, но и без этого сейчас болельщики получают удовольствие от игры команды.

«Ростов» же после поражения в матче с «Краснодаром» (1:2) и ничьей с «Балтикой» (1:1) расположился всего в пяти очках от зоны прямого вылета. По игре команда Джонатана Альбы не должна биться за выживание. Однако небольшой отрыв от 15-й строчки пугает. В ближайших турах задача-минимум для ростовчан – нарастить преимущество перед зоной стыков/вылета. Получится ли начать реализацию плана во встрече с дерзким «Динамо»?

Ролан Гусев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед предстоящим матчем у хозяев нет кадровых потерь. А гостям в Ростове-на-Дону не помогут Бактиёр Зайнутдинов и Луис Чавес (оба травмированы ещё с прошлого года). Также под вопросом участие нападающего Ивана Сергеева. Последнее: кто находится под угрозой пропуска следующего тура? По три жёлтых карточки есть у Александра Кутицкого, Николаса Маричаля, Рубенса и Ивана Сергеева – у «Динамо», а также у Егора Голенкова, Андрея Ланговича, Виктора Мелёхина, Алексея Миронова и Рустама Ятимова – у «Ростова». Солидная компания! Игрокам бело-голубых вдвойне важно не получить дисквалификации, чтобы не пропустить следующую встречу с «Зенитом» (ростовчане отправятся в гости к «Ахмату»).

Закроется суббота ещё одним грандиозным матчем. «Балтика» и ЦСКА делят четвёртое-пятое места после 20 туров. Москвичи опережают команду Андрея Талалаева по дополнительными показателям. Однако в случае победы «Балтика» обойдёт армейцев сразу на три очка (как и наоборот).

Команда Фабио Челестини ужасно начала 2026 год в РПЛ: уступила «Ахмату» (0:1) и московскому «Динамо» (1:4). Непозволительная история для претендента на золото. ЦСКА уже на семь очков отстал от «Краснодара», и новая осечка наверняка лишит москвичей последних шансов на трофей. «Балтика» же в 19-м туре обидно уступила в гостях «Зениту» (0:1), а после – сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), пропустив на 90+3-й минуте. По результатам у калининградцев случилась просадка, однако по игре всё не так плохо.

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важно, что на предстоящий матч на скамейку «Балтики» вернётся отбывший дисквалификацию Андрей Талалаев. Вместе с домашней публикой это точно даст эмоциональный буст калининградцам. А вспоминая, как обидно в первом круге «Балтика» уступила ЦСКА в Москве (0:1, пропустила на 90+5-й минуте), у неё есть двойная мотивация взять реванш.

У калининградцев предстоящий матч из-за перебора жёлтых карточек пропустит Иван Беликов, а из-за травм – Элдар Чивич и Чинонсо Оффор. ЦСКА же не поможет нападающий Лусиано Гонду (получил красную карточку во встрече с московским «Динамо»). Под угрозой дисквалификации Кирилл Глебов, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Кевин Андраде, Илья Петров и Сергей Варатынов (все – «Балтика»).

«Акрон» и «Ахмат» – встреча Артёма Дзюбы и Станислава Черчесова! В первом круге грозненцы дома разгромили соперника со счётом 3:0. Теперь же тольяттинцы попытаются взять реванш и прервать серию из четырёх поражений на «Солидарность Арене». «Ахмат» же в 2026 году набрал уже четыре очка в РПЛ: победил ЦСКА (1:0) и сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

Команда Станислава Черчесова занимает девятое место. Отставание от идущего седьмым московского «Динамо» – одно очко. Конечно, «Ахмат» хочет закончить сезон в топ-8. «Акрон» же сейчас располагается на 11-й строчке, однако зона вылета в четырёх очках, зона стыков – в трёх. Ситуация неприятная, но во второй половине таблицы всё так плотно, что в случае победы «Акрон» приблизится к «Ахмату» на расстояние в два очка. И точно оторвётся от команд ниже.

Ко встрече в Самаре у Заура Тедеева и Станислава Черчесова готовы все футболисты. С тремя жёлтыми карточками сидят Ифет Джаковац, Йомар Роча, Хетаг Хосонов (все – «Акрон»), Мануэл Келиану, Усман Ндонг и Максим Сидоров (все – «Ахмат»). Грозненцы в 22-м туре примут «Ростов», а тольяттинцы поедут в гости к «Локомотиву».

Волжское дерби с утроенной мотивацией ждут «Пари НН» и «Крылья Советов». Оба клуба бьются за выживание. Нижегородцы одержали три победы в последних четырёх турах, но всё равно идут 15-ми. «Крылья» же после успеха во встрече с махачкалинским «Динамо» (2:0) поднялись на 12-ю строчку, однако опережают «Пари НН» всего на три очка. В случае победы в 21-м туре команда Алексея Шпилевского догонит самарцев.

Любопытно, что за всё время в РПЛ ни в одном из сезонов «Пари НН» или «Крылья» не обыгрывали соперника дважды. Приятная тенденция для нижегородцев, учитывая, что в первом круге они уступили в гостях (0:2). Если верить статистике, теперь «Пари НН» ждёт минимум ничья. Впрочем, она вряд ли устроит хозяев. Только победа позволит команде покинуть зону прямого вылета и выбраться хотя в стыки.

Во встрече в Нижнем Новгороде «Крыльям» точно не помогут Вадим Раков (травмирован с осени) и Алексей Сутормин (в 2026-м ещё не играл из-за повреждения руки). У «Пари НН» на поле точно не выйдет Александр Эктов (пропускает весь сезон), также под вопросом участие Олакунле Олусегуна (получил повреждение во встрече с «Сочи»). Под риском дисквалификации у нижегородцев находятся Никита Каккоев, Свен Карич, Даниил Лесовой и Максим Шнапцев, у «Крыльев» – Михайло Баньяц, Сергей Божин, Роман Евгеньев, Химми Марин, Амар Рахманович и Владимир Хубулов.

Закроют 21-й тур в Казани «Рубин» и «Локомотив». В предыдущем матче москвичи упустили возможность выйти на первое место, потеряв очки дома с «Ахматом» (2:2). А её «Локо» подарил как раз «Рубин», победивший «Краснодар» (2:1). Теперь же казанцы не планируют делать новых подарков. Команда Франка Артиги борется за итоговое седьмое место: испанцу на финише сезона важно показать, что руководство не ошиблось с его назначением.

«Локомотив» после 20 туров занимает третье место, отставая от «Краснодара» на два очка, а от «Зенита» – на одно. Ситуация неплохая, но нужно побеждать. Не факт, что на этот раз конкуренты дружно уступят и дадут новый шанс забраться на первую строчку. Важно как минимум не отстать от них.

«Локомотив» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Любопытно: в последних трёх очных встречах между «Локо» и «Рубином» неизменно фиксировался счёт 1:0. Дважды победили москвичи, один раз – казанцы. А в Татарстане «Локомотив» не выигрывал аж с августа 2020 года. Переломит ли команда Михаила Галактионова не лучшую тенденцию? Учитывая сухой характер последних встреч, в предстоящем матче на «Ак Барс Арене» критичен каждый забитый мяч. Ждём прагматичный и напряжённый футбол.

Тем более у «Рубина» до сих пор из-за травмы недоступен Мирлинд Даку. Без лидера расшатывать обороны топ-клубов РПЛ непросто. Также игру у казанцев пропустят Антон Швец (давно травмирован) и Угочукву Иву (недоступен из-за повреждения колена с конца ноября 2025-го). У «Локо» на поле не выйдет Сергей Пиняев: 21-летний вингер получил травму во встрече Кубка с тульским «Арсеналом». Под риском дисквалификации из-за перебора карточек: Николай Комличенко, Максим Ненахов и Егор Погостнов (все – «Локомотив»), а также Игор Вуячич, Дмитрий Кабутов, Константин Нижегородов, Илья Рожков, Велдин Ходжа и Дардан Шабанхаджай (все – «Рубин»).