Главное о выборах президента «Барселоны». До них осталась всего пара дней

В воскресенье, 15 марта, «Барселона» проведёт домашний матч с «Севильей». Игра явно имеет значение для чемпионской гонки, но это не главное событие для каталонского клуба в этот день. У «Барселоны» пройдут выборы президента. Действующий руководитель уже покинул свой пост. Жоан Лапорта обязан был уйти в отставку согласно регламенту, чтобы начать предвыборную кампанию. Его первый период во главе клуба был с 2003 по 2010 год, а второй начался в 2021-м.

Жоан Лапорта Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Баллотироваться в президенты «Барселоны» на новый пятилетний срок может любой желающий, если ему есть 18 лет и у него есть членство в клубе не менее года. Однако чтобы зарегистрировать себя в качестве кандидата необходимо было собрать минимум 2337 подписей членов клуба (сосьос) до 2 марта. Столько предоставили три человека. Правда, затем начался процесс подтверждения подписей, и один из кандидатов слетел. Не хватило лишь 90 подписей. Получилось так:

Жоан Лапорта (сосьос №9601)

Предоставил подписей: 8170.

Подтверждено подписей: 7226.

Виктор Фонт (сосьос №55 406)

Предоставил подписей: 5144.

Подтверждено подписей: 4440.

Марк Сириа (сосьос №80 941)

Предоставил подписей: 2845.

Подтверждено подписей: 2247.

Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Марк Сириа Фото: Getty Images

С 6 по 13 марта предусмотрена неделя для предвыборных агитаций. 14 марта – день на обдумывание. 15 марта проходят выборы. Голосовать онлайн нельзя – только личная явка с 9:00 до 21:00 по местному времени. Предусмотрено пять избирательных участков. Один – в Барселоне (стадион «Камп Ноу») и четыре в других локациях: Жирона, Льейда, Таррагона и Андорра.

В голосовании смогут принять участие 114 504 человека. Отмечается, что можно приходить на любой из участков, а выборы будут тайными и бесплатными. Испанские СМИ называют Лапорту явным фаворитом, хотя на этот раз, представляя свою кандидатуру, он собрал на 2399 подписей меньше, чем в прошлый раз. Интересно, что всего три месяца назад Лапорта говорил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2026-м.

Жоан Лапорта президент «Барселоны» «Я не буду как Путин или Мадуро. Президенты могут занимать свой пост два срока подряд, не больше. Я мог бы баллотироваться снова, но я не планирую этого делать. Это было бы неуместно».

Впечатляет, насколько оперативно передумал Лапорта. Обычно предвыборная гонка заполнена обещаниями кандидатов по трансферам в ближайшее окно. Однако в этом случае именно такая активность практически отсутствует. Разве что купить Кейна у «Баварии» предлагал один из кандидатов Вилажоана, но он не набрал 2337 подписей (лишь 1621) и досрочно выбыл из президентской гонки.

Уже традиционно выборы президента для «Барселоны» сводятся к фигуре Месси, хотя он почти пять лет как покинул команду. Бывший тренер каталонцев Хави заявил, что аргентинец мог вернуться в «Барселону» после ЧМ-2022, сделка уже была согласована, однако трансфер заблокировал Лапорта. Это особенно чувствительная информация на фоне того, что президент «Барсы» выиграл прошлые выборы, обещая как раз сохранить Месси. Правда, Ла Лига опровергла слова Хави, заявив, что не согласовывала каким-либо образом трансфер аргентинца.

Жоан Лапорта и Лионель Месси Фото: Joaquin Corchero / Europa Press Sports via Getty Images

Хави не скрывает, что поддерживает Фонта, а тот повторяет, что ждёт высказываний от Месси, чтобы «избиратели не голосовали по надуманным соображениям». После этих новостей Лапорта напомнил, что планирует установить памятник Месси у стадиона, когда завершится реконструкция. Если Фонт предлагает глобальные перестановки в структуре клуба (особенно в трансферном отделе) и призывает больше вкладываться в академию, то Лапорта даже не предоставляет какую-либо концепцию. Похоже, для победы на выборах ему это просто не потребуется.