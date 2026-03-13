Соболев или Дуран? Кто должен выйти в основе «Зенита» на «Спартак»

Перед матчем между «Зенитом» и «Спартаком» главный вопрос, связанной с составом петербургской командой, пожалуй, касается линии атаки. Кого Сергей Семак поставит на позицию центрфорварда, чтобы вскрыть непрочную оборону гостей? На первый взгляд, ответ очевиден. Из нападающих этой весной тренера радует только Александр Соболев. Но на самом деле не всё так просто.

Действительно, зимний новичок Джон Дуран, начинавший вторую часть сезона как основной форвард, пока не оправдывает надежд. У него нет ни голов, ни голевых передач. Арендованный у «Аль-Насра» колумбиец провёл без результативных действий 60 минут в матче 19-го тура РПЛ с «Балтикой», потом ещё час с небольшим в кубковой встрече с тем же соперником в Калининграде и около 10 минут в Оренбурге, где вышел на замену спасать гостей (но так и не спас).

Собственно, на этом список нападающих «Зенита» исчерпывается. После ухода в зимнее окно Лусиано Гонду в ЦСКА и Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро» их осталось всего двое. Однако у Семака есть ещё опция сыграть со штатным вингером Луисом Энрике в роли «ложной девятки», как тренер сине-бело-голубых делал в некоторых матчах первой части сезона. Бразилец в отличие от Дурана, уже совершил одно результативное действие в 2026-м – забил победный гол в ворота «Балтики» в Санкт-Петербурге. И, в общем-то, полностью отметать вариант с его появлением на острие атаки нельзя.

Джон Дуран Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Тем не менее именно Соболев выглядит самым «голодным» из всех реальных и виртуальных нападающих «Зенита». Он сыграл приблизительно полчаса в матче РПЛ с «Балтикой», затем – почти полтайма в кубковой встрече в Калининграде – и забил победный мяч уже через пять минут после выхода на замену. Исполнил эпизод на высшем уровне. И раскрутил голевую атаку, открывшись под выброс мяча из аута и сделав скидку, и сам же завершил её ударом на технику. Забив тот гол, Соболев показал тренерскому штабу жест, который все помнят.

Александр Соболев нападающий «Зенита» «Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так».

Семаку это вряд ли понравилось, тем не менее он услышал нападающего. С «Оренбургом» Александр вышел в основе, отличился уже на 12-й минуте и доиграл до финального свистка. В концовке – в паре с Дураном. Но в 4-4-2 от Семака в матче со «Спартаком» верится с трудом, по крайней мере, не с первых минут.

Когда ожидается, что соперник «Зенита» сыграет с низкой обороной и будет много борьбы в штрафной, ставка на габаритного Соболева вполне объяснима. Вероятно, именно по этой причине Александр попал в основу в Оренбурге — а не из-за гола «Балтике» (забитый мяч просто подтвердил, что центрфорвард хорошо готов) и уже тем более не из-за своего жеста. В Калининграде Соболев поразил объёмом выполненной работы. Очевидно, наберётся не так много матчей, когда он совершал столько рывков без мяча за игровой отрезок в 20 минут. Александр доигрывал каждый эпизод, лез в любую борьбу, хотел помогать и в атаке, и в обороне.

Следствие перформанса Соболева в Калининграде и Оренбурге – сейчас многие отдают предпочтение ему, а не Дурану. Например, Владислав Радимов.

Владислав Радимов экс-тренер «Зенита» «Соболева сейчас нещадно критикуют, технические проблемы у него, конечно, существуют, это факт. Но он вышел в трёх матчах весны — и дважды забил. Так что как к нападающему по большому счёту вопросов к нему быть не должно. Зато должны быть вопросы к тому же Дурану, который ещё ничего не забил. А Соболева за этот отрезок надо похвалить».

Чтобы лучше понять вклад нападающих «Зенита» в командные действия по итогам трёх матчей, взглянем на их различные статистические показатели. Каждый – в среднем за 90 минут игры. Разумеется, Соболев с Дураном сыграли ещё слишком мало, так что об объективности данных говорить пока невозможно, но в целом цифры подтверждают: россиянин пока полезнее колумбийца.

В среднем за 90 минут Соболев Дуран Удары 2,2 1,3 Удары в створ 1,1 1,3 xG (ожидаемые голы) 0,38 0,20 ТТД 66,9 40,6 % удачных ТТД 61 56 Передачи под удар 1,1 0,6 Точные передачи 18,6 12,7 % точных передач 66 69 Получено передач 30,9 20,9 Потери мяча 12,4 7,0 Возвраты мяча 20,8 8,2 Единоборства внизу 11,2 5,1 % выигранных единоборств внизу 45 50 Единоборства вверху 16,9 10,8 % выигранных единоборств вверху 67 35 Заработанные фолы 2,8 1,9

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Однако нужно учитывать, что «Спартак» не та команда, которая приедет в Санкт-Петербург с целью глубоко обороняться. Красно-белые постараются отвечать атакой на атаку, а значит, «Зенит» получит возможность находить свободное пространство. При Семаке игроки любят катать мяч у своих ворот, выманивая соперника на прессинг, чтобы затем атаковать через свободные зоны на скорости. Насколько эффективно это работает – другой вопрос. Зато любому понятно, что небыстрый Соболев не очень-то подходит для такой игры.

Другое дело – Дуран. Рывки из глубины – хлеб колумбийца. Джон немало забил за «Астон Виллу» в подобных ситуациях. Да, судя по первым матчам за сине-бело-голубых, физически он готов не здорово, но с каждой неделей должен в этом плане прибавлять. Поэтому выход колумбийца (если он не валяет дурака на тренировках) в стартовом составе на «Спартак» кажется более вероятным, чем появление Соболева. И Луис Энрике для атак на скорости лучшая кандидатура для Семака, нежели Александр. «Столб» понадобится «Зениту» в концовке матча в случае неудачного развития игры. Для навала свежий Соболев точно ценнее утомлённого.

Настрой на «Спартак» у Соболева как у экс-игрока красно-белых, несомненно, серьёзнее, чем у Дурана. Джона, в отличие от других легионеров «Зенита», непросто мотивировать даже повышенными премиальными, поскольку для колумбийца это всё равно небольшие деньги на фоне гигантской зарплаты, которую он получает от «Аль-Насра». Тем не менее в «Фенербахче» Дуран собирался на матчи с принципиальными соперниками. Забил победный гол «Бешикташу», потом спас свою команду от поражения в дерби с «Галатасараем». После чего показал провокационный жест, из-за которого чемпионы Турции пожаловались на Джона в прокуратуру. Большие игры мотивируют больших игроков, а индивидуальное мастерство у колумбийца (при всём уважении к Соболеву) всё-таки выше.

Семак предпочитает ставить скоростных игроков во встречах со «Спартаком» ещё с последнего для Артёма Дзюбы в «Зените» сезона-2021/2022. Тогда воспитанник московского клуба в обоих матчах оставался на скамейке и выходил только на замену, а сине-бело-голубые и без него (с Сердаром Азмуном в основе) вынесли красно-белых на «Газпром Арене» со счётом 7:1. После ухода Дзюбы со «Спартаком» в чемпионате играл, как правило, быстрый Кассьерра. Соболев, несмотря на спартаковское прошлое, не был включён в основу ни в марте 2025-го, ни в августе на старте нового сезона. Вот и теперь командную скорость тренер может предпочесть куражу одного футболиста.

В материале использована цитата из интервью для «РБ Спорт».