Месть «Барсы» и встречи топов из ЛЧ в Англии. Главные игры выходных

У вас намечаются крутые выходные. Почему? Ответ подскажет футбольное расписание. Нужно только узнать, какой из матчей вы ждёте больше всего, и расставить их в порядке рейтинга.
«Барселона» — «Севилья»: воскресенье, 15 марта, 18:15
Интрига: отомстит ли «Барса» за разгромное поражение в первом круге?
К 28-у туру Ла Лиги у «Барселоны» четыре поражения. И только одно – разгромное. Нанесла его 5 октября «Севилья». Каталонцы вполне могли отыграться с 0:2, но потом Роберт Левандовски не реализовал пенальти, и разозлённые севильцы в ответ забили ещё дважды (4:1). Настала пора мести? Или «Барсе» будет непросто? Всё-таки тяжёлый выезд к «Ньюкаслу» не прошёл бесследно (1:1). Да и «Севилья» не проигрывает вот уже в пяти матчах чемпионата. Пусть и четыре из них стали ничейными.
«Челси» — «Ньюкасл»: суббота, 14 марта, 20:30
Интрига: лондонцам победа нужнее, но скажется ли это?
Один клуб сражается за попадание в Лигу чемпион на следующий сезон и с треском провалился в 1/8 финала нынешнего. Другой уже не претендует в АПЛ на что-либо серьёзное, зато у него есть шансы на проход дальше в ЛЧ, Не сказать, что «Челси» был плох на выезде у «ПСЖ», но лондонцы вчистую отдали концовку и «сгорели» 2:5. А вот «Ньюкасл» потрепал нервы «Барселоне» и упустил победу лишь на 90+6-й минуте (1:1). Предстоящий матч важен для одних и не то чтобы нужен другим. Тем не менее «Челси» не обыгрывал «Ньюкасл» в трёх их последних встречах, причём дважды уступив.
«Лацио» — «Милан»: воскресенье, 15 марта, 22:45
Интрига: миланцы докажут претензии на чемпионство?
«Милан» хлопнул «Интер» в дерби (1:0), причём во второй раз за сезон, и сократил отставание от него до семиочкового. Но команда Кристиана Киву едва ли позволит себе ещё много ошибок, всё-таки середняков и аутсайдеров она щёлкает как орешки. Футболистам Массимилиано Аллегри необходим максимум в оставшихся турах. Попотеть придётся уже в игре с «Лацио». Как, например, было в декабрьской 1/8 финала Кубка Италии, когда Маурицио Сарри по-капитански порадовал голом Маттиа Дзакканьи (1:0).
«Байер» — «Бавария»: суббота, 14 марта, 17:30
Интрига: леверкузенцы огорошат ещё одного фаворита?
От «Байера» ждали разгромного поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов. Всё-таки команда Каспера Юльманна опустилась на шестую строчку в Бундеслиге и принимала лидера АПЛ «Арсенал». Вместо этого леверкузенцы наказали лондонцев их же оружием, забив с углового, и вели в счёте вплоть до концовки, где сопернику помог довольно сомнительный пенальти (1:1). Может, получится удивить ещё одного фаворита? «Бавария» оторвалась в чемпионате на 11 очков и может врубать автопилот, тогда как «Байеру» результат жизненно необходим.
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: воскресенье, 15 марта, 17:00
Интрига: разборка внутри топ-4 АПЛ
«Манчестер Юнайтед» всё-таки проиграл при Майкле Кэррике. Ещё и пропустив два гола в большинстве от «Ньюкасла», в том числе на 90-й минуте (1:2). Нужна реабилитация, а соперник для неё как раз подходящий: и по статусу, и по загруженности, и по нынешнему состоянию. «Астон Вилла» в четверг сражалась с «Лиллем» в Лиге Европы, да и в АПЛ победила лишь дважды за девять последних туров. Взяв три очка, «МЮ» и оправдается за недавний крах, и оторвётся от преследователя. Но это же «МЮ», тут можно ожидать всякое.
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: воскресенье, 15 марта, 19:30
Интрига: мерсисайдцы приблизят вылет лондонцев?
«Тоттенхэм» в 2026 году активно прощупывает дно. 11 последних туров АПЛ не принесли ему ни одной победы. Да и ничьих на данной дистанции набралось всего лишь четыре. Это вообще как? Ответить смогли бы многочисленные травмированные игроки «шпор». Но кто будет их слушать, если команда опустится в Чемпионшип? Такая вероятность действительно существует: от зоны вылета остался отрыв в жалкое одно очко. Назначение Игора Тудора вообще не помогло. Скорее, наоборот. Приблизит ли «Ливерпуль» вылет «Тоттенхэма»?
«Интер» — «Аталанта»: суббота, 14 марта, 17:00
Интрига: прервётся ли чудовищная серия бергамасков?
«Аталанта» – давно не сладкая булочка для итальянских грандов. Тем не менее встречи с «Интером» несут для неё сплошные страдания. Последний раз бергамаски побеждали в них аж в 2018 году. Тогда за миланцев ещё играл Мауро Икарди. А с ноября 2022-го «Аталанте» не светит даже ничья: девять поражений с катастрофической общей разностью мячей 22:5. Настала ли пора «Интеру» оступиться? Он уже сделал это в дерби с «Миланом» (0:1), обострив чемпионскую гонку.
«Арсенал» — «Эвертон»: суббота, 14 марта, 20:30
Интрига: непростое испытание для лидеров АПЛ
«Арсенал» в последнее время с трудом взламывает чужие обороны. «Байеру» в Лиге чемпионов забили лишь на последних минутах, и то за счёт спорного пенальти (1:1). «Брайтон» подловили на вратарской ошибке и потом успешно занимались сдерживанием (1:0). А меньше «Эвертона» Дэвида Мойеса в АПЛ пропускают только сами «канониры» плюс «Манчестер Сити». Команда Микеля Артеты огорчила «ирисок» в трёх предыдущих личках всего два раза. Сложности наверняка возникнут и теперь. Тем более на фоне давления в чемпионской гонке.
«Комо» — «Рома»: воскресенье, 15 марта, 18:15
Интрига: важнейший матч в борьбе за попадание в ЛЧ
«Комо», «Рома», «Ювентус» и «Аталанта» – список соискателей на четвёртое место в Лиге чемпионов от Италии весьма обширен. Миланские гранды оторвались, да и «Наполи» тоже создал задел. Значит, придётся решать всё между собой. И как раз первые два соискателя вот-вот встретятся друг с другом. «Комо» в отличной форме: три победы в трёх предыдущих турах. «Рома» же и перевес над «Ювентусом» упустила (с 3:1 на 3:3), и «Дженоа» Даниэле Де Росси три очка отдала (1:2). К тому же потратила силы на противостояние с «Болоньей» в Лиге Европы. Скажется ли это на результате?
«Штутгарт» — «Лейпциг»: воскресенье, 15 марта, 21:30
Интрига: разборка двух претендентов на место в ЛЧ
С чемпионской гонкой в Германии давно всё понятно. Зато борьба за место в Лиге чемпионов на будущий сезон там ожесточённая: «Хоффенхайм», «Штутгарт», «Лейпциг» и «Байер» решают, кто составит компанию «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Почему бы не укрепить позиции в личной встрече? Веселье гарантировано: в последних семи таких команды на двоих организовали аж 32 гола. В ноябре успешнее оказался «Лейпциг» (3:1). Однако «Штутгарт» в последнее время теряет очки через тур, и сейчас очередь побеждать. Кстати, у обеих команд по 47 очков, «Штутгарт» идёт четвёртым, а не пятым, лишь по дополнительным показателям.
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: суббота, 14 марта, 23:00
Интрига: злой «Сити» после разгрома в Мадриде…
…и потерянных трёх очках в матче с «Ноттингем Форест». «Манчестер Сити» дал аутсайдеру дважды отыграться, но вот в третий раз выйти вперёд уже не смог (2:2). «Ньюкасл» в Кубке Англии удалось одолеть с активной ротацией (3:1). А потом основа как следует огребла от полуживого «Реала» без Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и многих других (0:3). Хет-трик Федерико Вальверде если не приговорил шансы англичан на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, то точно уменьшил их до предела. «Вест Хэму» не позавидуешь: на игру с ними у фаворита будет запредельный настрой.
«Реал» Мадрид — «Эльче»: суббота, 14 марта, 23:00
Интрига: сохранится ли чемпионская интрига в Ла Лиге?
«Реал» с переполненным лазаретом героически разгромил «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (3:0). Альваро Арбелоа и его футболисты, особенно Федерико Вальверде, заслуживают тонну уважения. Но не стоит забывать, что в Ла Лиге мадридцы многое растеряли: недавние поражения от «Осасуны» (1:2) и «Хетафе» (0:1) сделали возможным четырёхочковое отставание от «Барселоны». Ещё и манёвров для ротации перед выездом в Манчестер у «Реала», если учитывать обилие травм и дисквалификаций, не слишком-то много. Выбыли аж 10 человек. А ошибаться в чемпионате больше нельзя.