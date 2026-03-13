Десант в молодёжке, разбирательство с газоном «Шинника» и деньги «Сокола». Главное в ФНЛ

Специально для тех, кто уже отошёл от величайшего хет-трика Александра Хубулова в ворота «СКА-Хабаровск» и хочет поскорее насладиться очередной игрой ставропольского «Динамо» – наш традиционный дайджест главных событий из мира ФНЛ.

«Спартак» разгромил «Красное Знамя»

В Костроме любят экстремальные нагрузки, поэтому вряд ли кого-то удивил товарищеский матч местного «Спартака» в паузе между турами. На прошлых выходных команда устроила увлекательную перестрелку с «Челябинском» (3:3), а спустя несколько дней провела товарищескую встречу с «Красным Знаменем» (чемпионами Третьей лиги сезона-2025).

Костромской «Спартак» разгромил «Красное Знамя» Фото: ФК «Спартак» Кострома

«Спартак» победил 4:1 – голами отметились Александр Чупаёв (дважды), Сергей Бугриёв и Максим Чиканчи. В следующем туре Первой лиги команда сыграет против «Чайки» из Песчанокопского.

Большая группа игроков из ФНЛ – в молодёжной сборной России

Сразу 10 футболистов из Первой лиги попали в расширенный состав молодёжной сборной России по футболу.

Больше всего представителей у «Урала» (Матвей Бардачёв, Виталий Бондарев и Никита Морозов). По два игрока делегировали «Чайка» (Артём Крутовских и Глеб Пополитов) и «Челябинск» (Тимофей Комиссаров и Игорь Русяев).

Ещё три игрока представляют остальные клубы «Лучшей лиги мира»: Даниил Плотников – тульский «Арсенал», Михаил Умников – ульяновскую «Волгу», а Иван Бобёр — «Нефтехимик».

Также в расширенный список попали игроки из LEON-Второй лиги «А» – Данил Ладоха из «Родины-2», Егор Плотников из «Машука-КМВ», Кирилл Кистенёв из «Велеса», Егор Гуренко из «Тюмени» и Александр Помалюк из «Волгаря». Некоторые из вышеперечисленных футболистов принадлежат клубам РПЛ, но набираются опыта в дивизионах рангом ниже. Как и игроки «Зенита-2» (Андрей Касаджиков), московского «Динамо-2» (Георгий Тихомиров), махачкалинского «Динамо-2» (Никита Воронин), которые тоже оказались в списке.

Сборы молодёжной сборной России пройдут в Турции с 26 по 31 марта.

«Соколу» увеличили бюджет

Игроки «Сокола» Фото: ФК «Сокол»

В министерстве спорта Саратовской области прокомментировали ситуацию с финансированием «Сокола». Команда получает средства через грантовую поддержку регионального правительства на конкурсной основе. В ведомстве подчеркнули, что все финансовые обязательства перед клубом выполнены, а общий объём финансирования по сравнению с прошлым годом увеличен.

В 2024-м «Сокол» получил грант в размере 73,6 млн рублей. В 2025 году сумма составила 80 млн рублей. Сейчас команда идёт на предпоследнем месте в Первой лиге, забив меньше всех (10 мячей в 24 матчах).

Скандальное поле «Шинника» проверила комиссия

Матч между «Шинником» и «Уфой» (1:0) вызвал большое количество вопросов насчёт состояния газона в Ярославле. Поле выглядело тяжёлым, футбол превратился в типичный матч лондонского «Арсенала» (кстати, газон тульского «Арсенала» комиссия РФС забраковала).

По информации журналиста Сергея Ильёва, «Шинник» объяснил печальное состояние газона изменением погоды. В день матча пошёл снег – при минусовой температуре очень сложно привести натуральное покрытие в порядок.

Комиссия РФС снова проверила газон и допустила его к следующей игре с «Енисеем». Клубу рекомендовали бережнее относиться к полю в условиях нестабильной погоды.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на своей пресс-конференции 12 марта прокомментировал информацию о строительстве нового стадиона: «Это будет 12-тысячник. По деньгам – гигантские вложения. Я думаю, не менее 16 млрд рублей. Это без офиса, деловой части. Если бы мы шли за федеральным финансированием, то вряд ли вышли бы на этот результат. Соответственно, это будут полностью инвестиции ПСБ на 100%».

«Родина» ищет таланты в Африке

По информации Сергея Ильёва, «Родина» организовала просмотр африканских футболистов в возрасте до 18 лет для своей молодёжной команды, которая выступает в МФЛ. В этой группе есть футболисты из Нигерии, Сенегала и Ганы.

Практика для «Родины» уже знакомая. В прошлом сезоне в МФЛ, например, выступал Жан Давид Ака из Кот-д’Ивуара. Он играл под № 74. Тонкая отсылка.