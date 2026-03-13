Эмери и «Порту» царят, Николич снёс команду Иосифова и два чудо-гола. Главное в еврокубках

В четверг, 12 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Рассказываем о самых интересных событиях прошедших встреч. Главное внимание – второму по значимости еврокубку.

Что происходило в Лиге Европы: Эмери выиграл во Франции, а Эндрик забил в Испании

«Рома» спаслась в итальянской битве

В рамках Лиги Европы прошёл вынесенный матч Серии А. Это, конечно, ирония – просто жрёбий свёл в 1/8 финала два итальянских клуба. В чемпионате римляне выше, но на поле это не чувствовалось. В первом тайме команда Джан Пьеро Гасперини уступила по ударам (2:5) и ни разу не пробила в створ. Правда, и хозяева не феерили. За 45 минут соперники не наиграли по xG даже на один гол (0,57 против 0,21 в пользу «Болоньи»).

Зато уже в дебюте второго тайма команда Винченцо Итальяно повела. Как же классно сыграл в этой атаке Роу! Подобрал мяч недалеко от чужой штрафной, ушёл от троих и после хитрого финта отдал направо на Бернардески. А Федерико напомнил, насколько он большой мастер: забил обводящим ударом в касание.

«Болонья» против «Ромы» Фото: Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images

Если бы вскоре Побега реализовал выход один на один, «Рома» оказалась бы в очень трудной ситуации. Однако хавбек «Болоньи» простил римлян. А вот команда Гасперини жалости не знала – спаслась за 20 минут до конца. Этот гол во многом сделали Кристанте, забравший подбор, и Мален, который обыграл защитника и покатил фактически на пустые ворота Пеллегрини.

В концовке тот же Мален едва не забил, когда хозяев спасла штанга. «Болонья» ответила попаданием Витика в перекладину. В результате – вполне справедливая ничья.

Команда Эмери дожала «Лилль» после травмы Перрена

В Лилле встретились экс-вингер «Краснодара» Перрен и бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери. Лучший ассистент прошлого чемпионата Франции, вернувшийся на родину в зимнее окно, вышел в стартовом составе. Он был одним из подносчиков мячей для нестареющего Жиру. Но в первом тайме разрушать у игроков обеих команд получалось лучше, чем созидать. «Астон Вилла» вообще не била в створ, заработала всего 0,09 по xG.

Но по истечении часа встречи бирмингемцы превратили в гол свой первый удар в створ. Перед этим Жиру загубил хороший шанс – не забил головой. А вот Буэндия и Уоткинс лучше использовали свои головы. Первый после длинного заброса за спины умудрился выиграть воздух у защитника (при росте 172 см!), а второй решил пробить, едва войдя в штрафную. Уоткинс резко кивнул – и перекинул вышедшего из ворот голкипера. «Лилль», доигрывавший без травмированного Перрена, уже не смог уйти от поражения.

Талант «Порту» Мора добыл португальцам победу

«Штутгарт» мощно начал игру, так что по первым минутам было трудно предположить, что уже через полчаса команда Франческо Фариоли будет выигрывать в два гола. Но «Порту» здорово ловил немцев на ошибках. В середине первого тайма португальцы открыли счёт после того, как перехватили вынесенный голкипером хозяев мяч. «Драконы» в три паса дошли до штрафной немцев, а форвард Моффи забил ударом в нижний угол на средней высоте.

Вскоре отличился и главный талант «Порту» Мора. Вторая голевая атака португальцев началась с ошибки центрального защитника «Штутгарта» Хабота – его поперечный пас в середине поля перехватил Занузи. Затем Зайду зашёл на чужую треть и сделал кросс в штрафную, а Родригу забил красиво. Ударом с лёта от земли.

Впрочем, «Штутгарт» сумел отыграть один гол до перерыва. После очередной атаки немцев «Порту» не сумел далеко вынести мяч – и это плохо закончилось для «драконов». Хозяева выгрызли подбор и разыграли комбинацию накоротке, а Ундав отодвинул звёздного Тьяго Силву в штрафной, словно неопытного дублёра, и точно пробил с разворота.

Во втором тайме «Штутгарт» был близок к камбэку. Лидер «швабов» Штиллер даже забил на 71-й минуте – запихал мяч в сетку после стандарта. Но после вмешательства VAR гол отменили из-за офсайда, в который угодил даже не сам полузащитник, а его партнёр. Обидно. Теперь «Порту» явный фаворит пары перед домашним матчем.

«Панатинаикос» обыграл «Бетис» вдесятером

В этой паре интриговало противостояние двух тренеров-тяжеловесов – Рафа Бенитес против Мануэля Пеллегрини. Прежде они встречались четыре раза (причём трижды в АПЛ), чилиец победил дважды при одном поражении. Его «Бетис» и в матче с «Панатинаикосом» казался фаворитом. В первом тайме севильцы владели мячом 73% времени и нанесли семь ударов, а вот греки почти ничего не создали. Но хотя бы отбились.

Во второй половине команде Бенитеса стало совсем тяжело, когда на исходе часа встречи латераль Зарури заработал удаление. Тем не менее хозяева вырвали победу вдесятером, нанеся всего один удар за тайм. В концовке польский судья Марциняк порадовал уже хозяев, назначив небесспорный 11-метровый и удалив за второе предупреждение Льоренте. Таборда реализовал пенальти – «Панатинаикос» едет в Севилью с неплохими шансами на проход в четвертьфинал.

«Сельта» тоже могла победить в меньшинстве — помешал форвард «Реала»

По тому, как складывался матч «Сельты» с «Лионом» при счёте 0:0, трудно утверждать, что испанцы ощущали себя хозяевами поля. Тем не менее в середине первого тайма команда Клаудио Хиральдеса забила. Причём в эпизоде с длительной атакой «ткачей». Хорошо сыграл голкипер Раду – и «Сельта» улетела в контрвыпад. Сведберг совершил проход по левому флангу и прострелил вдоль ворот, а Руэда, опередив защитника Абнера, вогнал мяч в сетку.

С 55-й минуте «Сельта» думала только о том, как сохранить перевес в один гол. Потому что команда из Виго осталась вдесятером после удаления Иглесиаса за вторую жёлтую карточку. «Лион» сильно давил, очень опасен был Эндрик. Арендованный у «Реала» форвард соорудил «100-процентный» момент для Яремчука, тем не менее Раду совершил потрясающий сейв. В другом эпизоде после удара Канго за хозяев сыграла штанга.

Всего несколько минут не хватило «Сельте», чтобы сохранить победу. В концовке Эндрик всё же вытащил «Лион»: открылся у линии штрафной, получил пас, сместился к полукругу и пробил. Тут и надёжный до того Раду ошибся – пропустил под собой мяч, который полностью пересёк линию перед тем, как румын схватил его.

Бельгийцы «съели» команду Бундеслиги

Матч в Бельгии стартовал с быстрого гола «Фрайбурга» – Манзамби отличился с добивания. Однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Не повезло немцам и в конце первого тайма, когда хозяев спасла от пропущенного мяча штанга. «Генк» же использовал редкий шанс в середине первого тайма. «Фрайбург» «привёз» атаку на свои ворота, неудачно выбросив аут на собственной половине, Эль-Уахди разыграл двоечку с Хейненом в правом полуфланге и неотразимо пробил под перекладину.

Этот гол остался единственным в матче. Во втором тайме «Фрайбург» ничего не показал в атаке – всего два удара и 0,05 по xG. Придётся дожимать бельгийцев через неделю дома.

«Ноттингем Форест» в шаге от вылета после поражения от датчан

Одному из аутсайдеров АПЛ достался крайне неприятный соперник – умеющий удивлять «Мидтьюлланн». Датчане очень солидно сыграли на общем этапе ЛЕ. Однако в Англии поначалу выглядели робко. В первом тайме «Ноттингем Форест» 10 раз пробил по их воротам, тогда как «Мидтьюлланн» ограничился одним-единственным, неточным ударом. Тем не менее на гол команда Витора Перейры не наиграла.

«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» Фото: Ryan Crockett/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Во втором тайме пошёл совсем другой футбол. Играя под сильным дождём, датчане почувствовали себя комфортнее хозяев. Они быстро создали голевой момент – «Ноттингем Форест» уберегла от пропущенного гола после углового перекладина. А за 10 минут до конца «Мидтьюлланн» забил заслуженный гол. Диао подал справа, Чхо Кю Сун выиграл воздух и отправил мяч в сетку ударом головой. «Ноттингем Форест» потерпел болезненное домашнее поражение. Похоже, зря «лесники» занимали место «Кристал Пэлас» в Лиге Европы.

«Брага» провалилась в матче с экс-командой Черчесова

Бывшая команда Станислава Черчесова не теряется в Европе и под руководством экс-форварда сборной Ирландии Робби Кина. Правда, «Ференцварош» в домашнем матче с «Брагой» едва не пропустил первым. Несостоявшийся зенитовец Саласар сделал классный проход, оказался на убойной позиции, но не переиграл голкипера венгров. Хозяева же забили до перерыва. Португальцы прозевали атаку по центру, а Каниховски избежал офсайда, ловко подработал мяч пяткой и точно пробил низом. Голкипер «Браги» Горничек поспешил упасть, впрочем, у него в любом случае было мало шансов на сейв.

Более того, «Ференцварошу» удалось развить преимущество. В середине второго тайма хозяева прорвали левый фланг обороны гостей, Макрецкис на рывке втащил мяч в штрафную португальцев и сделал пас на Жозефа. Француза, как ни удивительно, никто не держал – форвард забил в касание. «Брага» после перерыва не нанесла ни одного удара в створ и теперь находится на грани вылета. Команде Карлоса Висенса нужно выигрывать дома крупно.

В Лиге конференций встретились Иосифов и Николич. А ещё были забиты два чудесных гола

В плей-офф Лиги конференций встретились Никита Иосифов и Марко Николич. В своё время российский полузащитник дебютировал в «Локомотиве» как раз под руководством сербского тренера. Сегодня Иосифов играет за «Целе», а Николич возглавляет АЕК.

Однако настоящей битвы не получилось. «Целе» после ухода Альберта Риеры (его сменил белорус Иван Маевский) теряет свою силу. Уже на третьей минуте экс-форвард «Ференцвароша» Варга забил после углового, а к перерыву АЕК фактически снял все вопросы об исходе дуэли. Греки разрывали хозяев на контратаках: Койта и Гачинович сделали счёт крупным.

Во втором тайме АЕК довёл дело до разгрома. Мукуди добил мяч в сетку после попадания Марина в перекладину. Иосифов провёл на поле все 90 минут, по воротам не бил и пасов под удар не делал. Наш атакующий полузащитник отметился только двумя обводками.

Результаты остальных матчей Лиги конференций

«Самсунспор» – «Райо Вальекано» – 1:3.

Украшением матча в Турции стал третий гол испанцев, который забил Алешандре Журавски. Бразильский форвард сотворил настоящее чудо! Ловко ушёл от соперника по дороге к штрафной за счёт финта Зидана и зарядил издали.

«Лех» – «Шахтёр» – 1:3.

В Польше тоже был забит волшебный гол. Его автором стал хавбек «Шахтёра» Исаке. В концовке при счёте 1:2 бразилец обработал мяч в чужой штрафной головой, сложился и поразил цель ударом через себя. Красота!

«Риека» – «Страсбург» – 1:2.

«АЗ Алкмар» – «Спарта» – 2:1.

«Фиорентина» – «Ракув» – 2:1.

«Сигма» – «Майнц» – 0:0.

«Кристал Пэлас» – АЕК (Ларнака) – 0:0.