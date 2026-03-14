Супергеройский день в РПЛ! Играют «Спартак» и «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар»! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 марта, состоятся четыре матча 21-го тура Мир РПЛ. «Сочи» примет «Краснодар», в Санкт-Петербурге «Зенит» зарубится со «Спартаком», московское «Динамо» приедет в гости к «Ростову», а ЦСКА – к «Балтике».

Ещё несколько лет назад встреча «Сочи» и «Краснодара» – это борьба за верхние строчки в любом из случаев. Сейчас же баланс сил в паре сильно смещён в пользу чемпиона. Только за последние пять встреч во всех турнирах краснодарцы забили сочинцам 17 голов. Что интересно, андердог практически всегда тоже забивал гол-другой. А значит, ярко и событийно может быть и в этот раз.

Вывеска, не требующая дополнительной рекламы. «Спартак» ещё ни разу в РПЛ не побеждал «Зенит» на «Газпром Арене» – вот вам и главная интрига. В остальном у команд сейчас абсолютно разные сезонные задачи: для красно-белых важно найти синергию с новым главным тренером Хуаном Карседо, а для сине-бело-голубых – не выпасть из гонки за титул.

«Динамо» Ролана Гусева – ярчайшая команда весны в РПЛ. Много забивают, мало пропускают, радуют разнообразием. Словно и не было в команде Валерия Карпина. «Ростов» же весь сезон пытается найти определение своему турнирному пути: он или середняк, или борец за выживание. Ответить на этот вопрос Джонатану Альбе вряд ли удастся до конца мая. Один из аргументов за ту или иную версию точно появится после встречи с москвичами.

Слишком много хорошего футбола в один день! У «Балтики» и ЦСКА сейчас одинаковое количество очков – а следовательно, и задачи у них схожие. Армейцы плохо стартовали после зимней паузы, калининградцы же – получше. Если учитывать монолитность игровой модели Андрея Талалаева и фактор домашнего поля, назвать команду Фабио Челестини 100-процентным фаворитом матча язык не повернётся.