Гонка между «Арсеналом» и «Сити» и правда завершена? Расклады на финиш сезона АПЛ

Командам ещё предстоит очный матч в 33-м туре. Но решит ли он что-нибудь?

В английской Премьер-лиге начинается решающий этап сезона. Большинству клубов осталось провести по восемь встреч. А в борьбе за золото остались две команды – «Арсенал» и «Манчестер Сити». Лондонцы после 31 встречи идут первыми с 70 очками, манчестерцы – вторые с 61 очком (при матче в запасе). «Арсенал» с запасом несётся к первому за 22 года золоту АПЛ! Но впереди у команды Микеля Артеты несколько серьёзных проверок. Смотрим на календари двух претендентов и прикидываем шансы на титул.

В 31 встрече чемпионата «Арсенал» одержал 21 победу, семь раз сыграл вничью и потерпел три поражения (дома от «МЮ», а также в гостях – от «Ливерпуля» и «Астон Виллы»). С «Манчестер Сити» лондонцы в 5-м туре обменялись голами на «Эмирейтс» (1:1). У команды Пепа Гвардиолы за 30 игр АПЛ 18 побед, семь ничьих и сразу пять поражений (дома от «Тоттенхэма», а также в гостях от «Брайтона», «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «МЮ»). Разница между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» – девять очков (шесть – по потерянным).

Лондонцам нужно оступиться три раза, чтобы потерять первое место. И всё это при условии, что «Манчестер Сити» одержит победу в своём отложенном матче. По сути, команде Хосепа Гвардиолы для золота АПЛ нужно одержать восемь побед подряд. И ждать минимум три осечки конкурента.

Календарь «Арсенала» на финише АПЛ

«Арсеналу» предстоит провести всего один матч за пределами Лондона! Команда четыре раза примет соперников на «Эмирейтс», дважды выберется на дерби к «Вест Хэму» и «Кристал Пэлас». А единственный межгородской выезд – как раз к «Манчестер Сити» в 33-м туре. Де-факто именно в этой встрече решится если не всё, то очень многое. При сохранении нынешнего разрыва между командами «Арсенал» может либо увеличить расстояние до девяти очков (по потерянным) за пять туров до финиша, либо подарить «Сити» неплохой шанс.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» в первом круге АПЛ сезона-2025/2026 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Из топ-6 «Арсенал» больше не сыграет ни с кем. Да, будут домашний матч с «Ньюкаслом» и непростая встреча с «Фулхэмом». Однако календарь команды Микеля Артеты на финише сезона выглядит удобным.

32-й тур, 11 апреля: «Арсенал» — «Борнмут»

33-й тур, 19 апреля: «Манчестер Сити» — «Арсенал»

34-й тур, 25 апреля: «Арсенал» — «Ньюкасл»

35-й тур, 2 мая: «Арсенал» — «Фулхэм»

36-й тур, 9 мая: «Вест Хэм» — «Арсенал»

37-й тур, 17 мая: «Арсенал» — «Бёрнли»

38-й тур, 24 мая: «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Календарь «Манчестер Сити» на финише АПЛ

У «Манчестер Сити» календарь не такой простой, как у «Арсенала». Из восьми оставшихся матчей дома пройдут только четыре. Команде предстоит выезд в Лондон к «Челси», в Ливерпуль к «Эвертону», а также домашние встречи с «Арсеналом» и «Астон Виллой». Если соотносить расписание претендентов на золото, то «Сити» предстоит совершить мини-чудо для первого места. Хотя очень многое решится в очной встрече 33-го тура на «Этихаде».

31-й тур, 21 марта: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

32-й тур, 12 апреля: «Челси» — «Манчестер Сити»

33-й тур, 19 апреля: «Манчестер Сити» — «Арсенал»

34-й тур, 26 апреля: «Бёрнли» — «Манчестер Сити»

35-й тур, 2 мая: «Эвертон» — «Манчестер Сити»

36-й тур, 9 мая: «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

37-й тур, 17 мая: «Борнмут» — «Манчестер Сити»

38-й тур, 24 мая: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Что думают аналитики?

По данным Opta, вероятность победы «Арсенала» в АПЛ – 97,42%! Веры в «Манчестер Сити» совсем мало – всего 2,58%. Поздравляем Артету с золотом? Аналитики считают, что лондонцы наберут 84,64 xPts (ожидаемые очки), а «Манчестер Сити» – 74,70. Весомая разница. То есть «Арсеналу» хватит пять побед в семи турах.

Радость игроков «Арсенала» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Как другие турниры могут повлиять на гонку?

«Арсенал» и «Сити» (пока) участвуют во всех четырёх турнирах. Именно эти клубы сыграют в финале Кубка английской лиги 22 марта. Победитель получит не только трофей, но и ментальное преимущество. Что порой бывает важнее.

Также команды вышли в 1/4 финала Кубка Англии. Жеребьёвка свела «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» (дома), а «Арсенал» – с «Саутгемптоном» (в гостях). У лондонцев намного более комфортный соперник, на которого можно потратить меньше сил.

А ещё «Сити» и «Арсенал» рубятся в Лиге чемпионов. Правда, для команды Гвардиолы высока вероятность вылета после 1/8 финала. В первой встрече англичане разгромно влетели в гостях мадридскому «Реалу» – 0:3. Теперь на «Этихаде» клубу нужно чудо.

«Арсенал» же спасся в концовке гостевой встречи с «Байером» (1:1). Дома на «Эмирейтс» команде достаточно минимальной победы. Далее – четвертьфинал с победителем пары «Будё-Глимт» – «Спортинг» (норвежцы выиграли в первом матче со счётом 3:0). А «Манчестер Сити» в случае прохода дальше ждёт «Бавария» (в первой встрече в гостях разнесли «Аталанту» – 6:1).

В общем, у команды Гвардиолы не только календарь в АПЛ труднее, но и ситуация в Кубке Англии чуть тяжелее. А вот в случае вылета из Лиги чемпионов «Манчестер Сити» получит дополнительные дни отдыха в сравнении с «Арсеналом».

