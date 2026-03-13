Топ-события субботы: «Зенит» — «Спартак», «Авто» против ЦСКА, Формула-1 и биатлон

Яркое 14 марта: Панарин и Овечкин в НХЛ, «Байер» — «Бавария», «Интер» — «Аталанта», лыжные гонки, битва «Уорриорз» и «Миннесоты», АПЛ и РПЛ!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернётся ли команда Панарина в зону плей-офф?

«Лос-Анджелес» продолжает чередовать победы и поражения, усложняя задачу по выходу в плей-офф. Сейчас «короли» на одно очко отстают от топ-8, при этом сыграв на один матч больше, чем идущий восьмым «Сан-Хосе». Необходимо побеждать, чтобы остаться в гонке за плей-офф. При этом в соперниках будут «островитяне», которым также нужны очки, чтобы остаться в топ-8 на Востоке. Это будет серьёзная битва.

🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: оторвётся ли Макдэвид от Кучерова ещё сильнее?

«Ойлерз» заползли в зону плей-офф и даже смогли немного оторваться от преследователей. Сыграв на два матча больше, «нефтяники» набрали на пять очков больше соперников с девятого и 10-го мест. При этом Коннор Макдэвид продолжает гонку с Никитой Кучеровым и Натаном Маккинноном за звание лучшего бомбардира сезона. На счету капитана «Эдмонтона» 110 (36+74) очков, у лидера «Колорадо» — 108 (44+64), а у российского нападающего «Тампы» — 106 (34+72). Гонка выходит на финишную прямую, и у каждого есть шансы выиграть оную.

🎾 4:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Элина Свитолина (Украина, 9), Индиан-Уэллс, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рыбакина до очередного финала с Соболенко?

С концовки прошлого года Елена Рыбакина просто неудержима. Она завоевала два крупных титула — на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде-2025 и Australian Open — 2026. Причём в обоих случаях теннисистка из Казахстана обыграла в финале Арину Соболенко. Теперь уже точно известно, что после «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена впервые в карьере взлетит на второе место в рейтинге WTA. Близка она и к очередной разборке за титул с Соболенко. Но для начала надо одолеть в полуфинале калифорнийского супертурнира Элину Свитолину. Теннисистки ранее уже играли шесть раз, и счёт личных встреч пока равный — 3-3. Причём последний их поединок в рамках «тысячника» в Мадриде-2025 остался за Свитолиной. Победительница нового матча далее сразится за титул Индиан-Уэллса-2026 с кем-то из пары Арина Соболенко — Линда Носкова.

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто закончит неудачную серию?

Что «Голден Стэйт», что «Миннесота» проиграли по три матча кряду в НБА. Если «воины» без Стефена Карри не могут на равных играть с более грозными составами, то у «волков» все здоровы, включая главную звезду Энтони Эдвардса. Муравей должен повести за собой своих парней. Удастся ли?

🏎 6:00: Формула-1, этап 2, Гран-при Китая, спринт

Интрига: как пройдёт старт №2 и каким окажется отрыв «Мерседеса»?

Продолжаем адаптироваться к новым правилам Формулы-1 – и в этом нам поможет спринтерская гонка в Шанхае. Мы во второй раз увидим боевой старт болидов Ф-1 нового поколения и оценим, насколько велико преимущество «Феррари» в этом компоненте. Хэмилтон стартует четвёртым, Леклер – шестым. Как высоко они окажутся по итогам первого круга? Ну и второй вопрос – каким будет преимущество «Мерседеса» в гоночном режиме? В спринт-квалификации отрыв составил больше шести десятых, но в Мельбурне в день гонки «Феррари» держалась существенно ближе.

🏎 10:00: Формула-1, этап 2, Гран-при Китая, квалификация

Интрига: прибавит ли «Ред Булл»?

Главным разочарованием первого дня этапа в Шанхае стала форма «Ред Булл». Если в Мельбурне «быки» могли побороться за звание третьей, если не второй силы пелотона, то в Китае Хаджар и даже Ферстаппен обретались в спринт-квалификации на уровне середняков и еле-еле пробились в первую десятку. В чём дело? Может, просто ошиблись с настройками? Или проблема глубже? Основная квалификация должна лучше показать уровень «Ред Булл», равно как и всех его оппонентов.

🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, Тюмень, спринты, 10 км, мужчины и 7,5 км, женщины

Интрига: защитит ли Халили свой чемпионский титул?

На чемпионате России – 2025 победу в спринте одержал белорус Дмитрий Лазовский, но титул достался россиянину Кариму Халили. В этом году наши соседи пропускают турнир, а вот Карим находится в шикарной форме. У подмосковного биатлониста 11 попаданий на подиум подряд. С такой медальной серией Халили просто обязан защитить свой титул!

У женщин чемпионкой страны в 2025-м стала Полина Плюснина. Ей вряд ли удастся повторить успех на фоне не лучшей формы, так что нас будет ждать красивая борьба за победу.

⚽️ 10:30: «Чжэцзян» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 2-й тур

Интрига: команда Слуцкого стартует с двух побед подряд?

Команда Леонида Слуцкого прекрасно стартовала в новом сезоне. В 1-м туре чемпионата Китая «Шанхай» одолел «Далянь Инбо» (5:3). Махтар Гейе и Рафаэл Ратан забили по два мяча. Правда, есть один нюанс. Перед стартом сезона местная федерация футбола сняла с «Шанхая» 10 очков из-за скандала с договорными матчами. Так что пока что команда занимает всего лишь 14-е место в таблице из 16 клубов. «Чжэцзян» победил в 1-м туре, но ни разу не обыграл «Шанхай» в четырёх прошлых встречах в чемпионате (одна ничья, три поражения).

🎦 🎿 12:00: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 11, масс-старты, 50 км, мужчины и женщины

Интрига: сможет ли Коростелёв взять золото в отсутствие Клебо?

Королевский марафон в Хольменколлене станет последней гонкой для Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва в текущем розыгрыше Кубка мира — на финал сезона в Лейк-Плэсид российские лыжники не поедут. На этот старт обычно приезжают все сильнейшие. У женщин действительно стартует практически вся элита, и у Непряевой нет шансов на медаль.

А вот у мужчин не будет главного претендента на победу — Йоханнеса Клебо, который пропустит домашний этап из-за сотрясения мозга. В его отсутствие, наверное, повышаются шансы Савелия Коростелёва. Но гонка коньком, а Коростелёв, впервые в карьере забравшийся в топ-3 на этапе Кубка мира в Лахти, больше любит и умеет бегать классикой. Впрочем, и в отсутствие Клебо мощных соперников более чем достаточно.

Интересно, что женщины побегут вместе с мужчинами — через 45 минут после их старта. Так что на круге в 8,3 км будет много спортсменов. Но тем интереснее.

⚽️ 13:45: «Сочи» — «Краснодар», РПЛ, 21-й тур

Интрига: «Краснодар» реабилитируется за поражение в Казани?

«Краснодар» непросто стартовал на весеннем отрезке. Команда Мурада Мусаева одолела «Ростов» (2:1) в 19-м туре РПЛ, после чего проиграла два раза подряд. Сначала она не справилась с ЦСКА (1:3) в Кубке России, а затем уступила «Рубину» (1:2) в чемпионате страны. Несмотря на это, «Краснодар» сохранил первое место в таблице. Правда, «Зенит» отстаёт всего на одно очко. «Сочи» проиграл два раза после рестарта и заметно приблизился к тому, чтобы досрочно вылететь в Первую лигу. «Краснодар» пять раз одолел соседа по региону в пяти предыдущих матчах.

🏒 15:00: «Автомобилист» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервут ли москвичи победную серию екатеринбуржцев?

«Автомобилист» под конец регулярки разогнался. Уральская команда одержала семь побед подряд и закрепилась на четвёртом месте на Востоке. ЦСКА, однако, также пришёл в себя, выиграл три последних матча и продолжил сражаться за более выгодный посев. Сейчас москвичи четвёртые на Западе, но отрыв от «Торпедо» всего два очка. Так что ЦСКА ещё не решил турнирных задач и наверняка будет более мотивирован.

🎯 15:30: Биатлон, Кубок мира, этап 8, гонки преследования, 12,5 км, мужчины и 10 км, женщины

Интрига: медальная серия Легрейда продолжится?

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд уже девять гонок кряду оказывается на подиуме. В феврале и марте 2026 года он вновь почувствовал себя в кондициях прошлого сезона и является фаворитом в каждом из стартов. Пасьют в Отепя не исключение! Здесь норвежец уйдёт под №1, и у него есть все шансы взять 10-ю награду за последние недели.

В женской гонке преследования, которая также состоится в субботу, в статусе лидера побежит француженка Жулия Симон. Ей нужно приложить усилия, чтобы отбить атаки Лизы Виттоцци и Лу Жанмонно так и не добывших золото спринта.

⚽️ 16:00: «Зенит» — «Спартак», РПЛ, 21-й тур

Интрига: топ-клубы РПЛ снова не порадуют большим количеством голов?

Гостевые матчи с «Зенитом» — сплошное мучение для «Спартака». Красно-белые не обыгрывали сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге с 2012 года. С другой стороны, три предыдущие встречи соперников в городе на Неве завершились без голов. Неужели нас снова ждёт «низовой» матч? «Спартак» одержал две победы в двух матчах РПЛ под руководством Хуана Карлоса Карседо. Впрочем, столичный клуб «сгорел» в кубковом дерби с «Динамо» (2:5). А вот «Зенит» забивает весной исключительно по одному мячу. В двух случаях это привело к победе, в одном — к поражению при двух нереализованных пенальти.

⚽️ 17:00: «Интер» Милан — «Аталанта», Серия А, 29-й тур

Интрига: «Интер» обыграет «Аталанту» в 10-й раз подряд?

Пока всё идёт к тому, что «Интер» станет чемпионом Италии. За 10 туров до финиша чёрно-синий клуб опережает ближайшего преследователя на семь очков. Впрочем, в прошлом туре «Интер» как раз проиграл в дерби команде, которая занимает второе место. «Аталанта» не побеждает на протяжении четырёх встреч во всех турнирах. На этой неделе бергамаски пропустили шесть мячей в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:6). «Интер» — очень неудобный соперник для «Аталанты». Она проиграла ему девять раз подряд.

⚽️ 17:30: «Байер» — «Бавария», Бундеслига, 26-й тур

Интрига: тормознёт ли «Байер» лучшую команду Бундеслиги?

Мало кто сомневается, что «Бавария» снова станет чемпионом Германии. Отрыв в 11 очков за девять туров до финиша выглядит как похороны интриги. «Бавария» забила уже 92 мяча в турнире — космические цифры! «Байер» пока занимает шестое место в Бундеслиге. Команда четыре раза сыграла вничью в пяти прошлых встречах во всех турнирах. Мюнхенский клуб одолел соперника три раза подряд. Будет ли четвёртая победа?

⚽️ 18:15: «Ростов» — «Динамо» Москва, РПЛ, 21-й тур

Интрига: «Динамо» продлит победную серию?

«Динамо» Ролана Гусева приятно удивляет на старте весеннего отрезка. Три победы в трёх матчах во всех турнирах, 13 забитых мячей. А вот «Ростов» пока ни разу не выиграл после рестарта. В прошлом туре команда Джонатана Альбы едва не уступила в третий раз подряд, однако ушла от поражения благодаря голу Роналдо в добавленное время. «Ростов» дважды справился с «Динамо» в четырёх предыдущих домашних встречах. Но добьётся ли он успеха на этот раз?

⚽️ 20:30: «Балтика» — ЦСКА, РПЛ, 21-й тур

Интрига: ЦСКА снова останется без победы?

Обе команды начали весенний отрезок явно не так, как хотели. «Балтика» не одержала ни одной победы в трёх матчах во всех турнирах. Правда, в двух случаях соперником команды Андрея Талалаева был «Зенит». ЦСКА дважды проиграл в двух матчах РПЛ и отстал от первой тройки на пять очков. В первом круге армейцы дожали «Балтику» (1:0) в самой концовке благодаря голу Игоря Дивева. Теперь защитник выступает за «Зенит». У «Балтики» по-прежнему самая надёжная оборона чемпионата — девять пропущенных мячей.

⚽️ 20:30: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 30-й тур

Интрига: прервёт ли «Челси» неудачную серию в матчах с «Ньюкаслом»?

«Челси» вернулся в Лондон после того, как потерпел сокрушительное поражение в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:5). Сейчас команда Лиама Росеньора находится на пятое месте в таблице АПЛ. До четвёртой строчки — три очка. В последних пяти встречах во всех турнирах столичный клуб одержал всего одну победу в основное время. «Ньюкасл» на этой неделе едва не обыграл «Барселону» (1:1) в Лиге чемпионов, но в АПЛ команда находится только на 12-м месте. «Челси» ни разу не обыграл соперника в трёх предыдущих матчах (одна ничья, два поражения).

⚽️ 20:30: «Арсенал» — «Эвертон», АПЛ, 30-й тур

Интрига: «Арсенал» сделает ещё один шаг к чемпионскому титулу?

«Арсенал» по-прежнему возглавляет таблицу чемпионата Англии. «Ман Сити» отстаёт на семь очков, но у команды Хосепа Гвардиолы есть одна игра в запасе. Лондонский клуб не проигрывает во всех турнирах на протяжении 1,5 месяца — с 25 января. «Эвертон» одержал две победы подряд в АПЛ и поднялся на восьмое место в таблице. Встречи с «Арсеналом» даются ему нелегко — ни одной победы в шести прошлых матчах.

🏒 22:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервёт ли Овечкин свою сухую серию?

«Вашингтон» одержал две победы в последних трёх встречах и немного подправил свою ситуацию. «Столичные», однако, до сих пор отстают от зоны плей-офф на пять очков и нуждаются в успешных результатах. В матче с «Бостоном» — в особенности, поскольку именно «мишки» занимают последнее место в топ-8 Востока. Эта встреча станет решающей для «Кэпиталз». Так что самое время для Александра Овечкина, не забивающего уже пять матчей подряд, наконец прервать сухую серию. Он это умеет.

⚽️ 23:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити», АПЛ, 30-й тур

Интрига: «Сити» легко обыграет удобного соперника?

В прошлом туре АПЛ «Манчестер Сити» неожиданно потерял очки во встрече с «Ноттингем Форест» (2:2). Этот результат очень порадовал «Арсенал», который оторвался в таблице уже на семь очков. Да, у «Сити» есть один матч в запасе, но судьба чемпионского титула пока в руках соперника. На этой неделе команда Хосепа Гвардиолы приблизилась к вылету из Лиги чемпионов. В первой встрече 1/8 финала «Сити» проиграл в Мадриде «Реалу» (0:3). «Вест Хэм» находится в зоне вылета, хотя уступает «Ноттингем Форест» только по дополнительным показателям. В семи предыдущих встречах с «Сити» лондонская команда проиграла семь раз.

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Эльче», Примера, 28-й тур

Интрига: «Реал» сократит отставание от «Барселоны»?

«Реал» подходит к матчу в отличном настроении. На этой неделе мадридская команда прихлопнула «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала. А ещё ранее «Реал» с большим трудом одолел «Сельту» (2:1) в Примере, забив второй мяч в добавленное время. Пока что команда Альваро Арбелоа отстаёт от «Барселоны» на четыре очка. «Эльче» решает совсем другие задачи — команда находится совсем рядом с зоной вылета. «Реал» ни разу не проигрывал этому сопернику, но в первом круге команды поделили очки (2:2).