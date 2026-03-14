«Никогда не сталкивался с таким!» Первый вратарь из Аргентины в российском футболе

За четверть века через два главных дивизиона России по футболу прошло более шести десятков легионеров из Аргентины. Среди них — ни одного вратаря. Первый появился этой зимой, причём по очень неожиданному адресу — Кострома, «Спартак».

Чем Даниэль Саппа привлёк внимание совладельца клуба Дмитрия Хотимского, 31-летний кипер продемонстрировал уже на сборе в Турции — голевым пасом через всё поле и регулярным исполнением штрафных в спаррингах. Что привело его самого в загадочную для любого аргентинца Лигу Pari, Саппа рассказал в экспресс-интервью «Чемпионату».

— Что российским болельщикам нужно знать о вас?

— Главное в карьере до «Спартака» — это победа в Кубке Аргентины с родным клубом «Эстудиантес». В «Спартак» я пришёл с чёткой целью — достигать новых высот, а именно — выйти в РПЛ.

— Как вообще попали в «Спартак»? Не испытывали сомнений?

— Нет, сомнений никогда не было. Когда агент предложил мне вариант со «Спартаком», у меня сразу возникло желание приехать и показать, на что я способен. Всё обдумав, я принял решение.

Даниэль Саппа Фото: ФК «Спартак» Кострома

— И как вам зимний российский футбол?

— Играть в футбол в мороз очень тяжело. Я никогда не сталкивался с такими условиями! Но моя адаптация прошла отлично. Отдельно хочу выразить огромную благодарность команде и персоналу за то, как меня приняли. Можно сказать, уже полностью освоился в России — даже не чувствую холода!

— Пары матчей хватило, чтобы составить первые представления о Лиге Pari?

— Да, уже представляю себе стандарты лиги: тут очень много борьбы, и всегда надо выкладываться на 100%. Я знал, что здесь высокая конкуренция, так что ожидания совпали с реальностью.

— Почти все игроки команды русскоязычные. Как коммуницируете с новыми партнёрами?

— Да, все партнёры русскоговорящие, но мы говорим на языке футбола, поэтому все друг друга отлично понимают. У меня также появился замечательный переводчик, благодаря которому моя жизнь и адаптация стали намного проще и комфортнее. Стараюсь, в свою очередь, изучать язык и культуру России. Вместе с переводчиком проводим уроки русского. Все необходимые подсказки и некоторые базовые фразы на русском я уже выучил!

— Кроме холодов, что-то удивило в России?

— Как раз к холодам я был готов. А удивляют история, красота, города и люди России.

— Даже тренеры других команд говорят, что «Спартак» тренируется больше всех в России. Прочувствовали это?

— Честно говоря, не знаю, как проходят тренировки в других командах, но в «Спартаке» мы занимаемся очень хорошо и с большой интенсивностью. И тренируемся, и играем с максимальной ответственностью и серьёзностью. Уделяем внимание каждой детали и прикладываем максимум усилий для достижения результата.

Даниэль Саппа Фото: ФК «Спартак» Кострома

— Вратарей из Аргентины в российском футболе ещё не было. Чувствуете себя первопроходцем?

— Для меня это большая честь и испытание. Я горжусь тем, что стал частью костромского «Спартака», и верю, что у нас получится сотворить историю!