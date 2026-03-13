Матч жизни в РПЛ остался за Евсеевым! При нём у Махачкалы идеальная статистика дома

«Оренбург» по делу не набрал очков в Каспийске. А судья отменил два пенальти.

Пусть это и вкусовщина, среди аутсайдеров Мир РПЛ качеством игры перед 21-м туром выделялся «Оренбург» Ильдара Ахметзянова. Правда, касается это в основном матчей на его домашней синтетике: в гостях оренбуржцы за весь чемпионат отбирали очки лишь у «Акрона» ещё при Владимире Слишковиче (2:1) и в середине октября – у «Крыльев» (1:1). В Каспийске махачкалинское «Динамо» не пополнило список.

Ахметзянов вообще не поменял победный состав встречи с «Зенитом». Хотя было бы странно, поступи он иначе. Вадим Евсеев же выпустил в центре обороны вместе с Шумаховым Табидзе, а не Аларкона. Стало понятно: теперь никто не схватит мяч в собственной штрафной после ввода его вратарём. Правда, позднее вмешалась травма, но об этом дальше.

Сначала напрягали не Табидзе и Шумахова, а Паласиоса на противоположной половине: Агаларов выиграл борьбу у колумбийца и после заброса из глубины, и после подачи с фланга от Аззи. Но в первом случае пробил выше цели, а во втором — попал прямо в Овсянникова.

У «Оренбурга» впереди мало что клеилось. А вот закидушки на Агаларова вполне работали и частенько несли угрозу. Ещё Пуэбла затолкал Джавада прямо перед собственной штрафной. Тот стандарт на 29-й минуте и стал голевым! Джапо пальнул в Ведерникова, а тот же Джавад сориентировался при отскоке и добил.

Про опасные моменты многого не напишешь. Зато чего хватало, так это единоборств и повреждений. На газоне долго лежали Агаларов, Мубарик, Паласиос и Шумахов. Последнего под конец первого тайма пришлось менять Аларкону. Сразу после травмы Идара Муфи включил Марадону и забил рукой вслед за подачей с углового. Гол справедливо не засчитали.

Ещё Джапо классно накрутил Кейроса с Муфи и прицеливался в ближний угол, а Мрезиг выиграл верх вслед за подачей Джавада со стандарта. На перерыв команды ушли при заслуженном преимуществе махачкалинцев. 10:1 по ударам, о чём вообще речь?

Для Агаларова, судя по всему, стыки тоже не прошли бесследно: вместо него на второй тайм вышел Мастури. «Динамо» по инерции продолжило давить: Мубарик сразу же сочно зарядил издали.

Затем «Оренбург» всё-таки перехватил инициативу и едва не заработал пенальти. С помощью VAR выяснилось: Табидзе сфолил на Муфи до штрафной, хоть марокканец и упал внутри неё. Едва не состоялся ответный гол со стандарта: Томпсон перекинул стенку, но не пробил Волка, а Кейрос не подстроился под добивание.

Просмотр на возможный пенальти

Дальше тем не менее к забитому мячу было ближе снова «Динамо». Зинович удобно катил Джаваду — иранец смазал попытку. Аларкону не хватило сантиметров, чтобы при угловом на дальней штанге воспользоваться отскоком от соперника. Выход Рыбчинского и Гузины ничего не изменил.

А там и новый пенальти отменили. Только уже в ворота «Оренбурга». Джавад рухнул от контакта с вышедшим на замену Кантеро. Повтор показал: фола не было.

Второй просмотр на возможный пенальти

Волк выронил мяч и помог оренбуржцам. Однако тут же исправился и отразил последовавший удар. Как и чуть позже, когда Рыбчинский проверил его в ближнем углу. Проявил себя и Овсянников, потащив выстрел Мрезига низом в дальний угол. Финальный навал «Оренбургу» успеха не принёс.

Махачкалинцы опередили оренбуржцев в таблице и покинули зону стыковых матчей, заодно опередив и «Крылья Советов». У Евсеева две победы в Каспийске. Пока что его обещание перестроить «Динамо» на атакующую колею работает, пусть сегодня всё и решил единственный гол.