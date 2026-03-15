Главный проект Серии А. «Комо» Фабрегаса рвётся в ЛЧ и подаёт пример всей Италии

Сеск Фабрегас всегда знал толк в эстетике. В бытность футболистом он творил красоту на поле, а ещё отлично выбирал города для жизни. Лондон, Барселона, Монако — красиво жить не запретишь! Теперь Сеск — тренер. Однако тяга к эстетике никуда не делась. Испанец снова отлично выбрал город — уже несколько лет он трудится в райском Комо. И его команда играет под стать городу, который представляет, — изящно и элегантно.

Вообще, кажется, что футбол — это последнее, о чём хочется думать в Комо. Озеро, горы, чистый воздух, красивые люди и приятный, расслабленный вайб — до футбола ли тут? Команда в этом городе существует с 1907 года, но звёзд с неба не хватала никогда.

В последние годы ситуация меняется. В конце 2010-х в «Комо» зашли серьёзные инвесторы из Индонезии, и клуб начал двигаться вверх. Сначала из Серии С поднялись в Серию В, а дальше, уже с Сеском, добрались до высшего дивизиона (впервые с сезона-2002/2003), закрепились там и теперь метят в еврокубки.

Прямо сейчас итальянский футбол переживает не лучшее время. Сборная рискует в третий раз подряд не выйти на чемпионат мира. Серия А уже давно не самая богатая лига мира. Если в 1990-е это был сильнейший европейский чемпионат, то в последние годы Италия вместе с другими лигами с завистью смотрит на АПЛ, и пока у неё нет шансов даже приблизиться к ней.

С инфраструктурой — беда. Безденежье, помноженное на чудовищную бюрократию, привело к тому, что в Италии почти нет новых стадионов. В частности — у больших команд. Единственное исключение — «Ювентус». И, возможно, «Аталанта» — если её считать большой командой. В целом по стране ситуация со стадионами очень печальная. Дошло до того, что у Италии могут отобрать Евро-2032. В УЕФА сомневаются, что итальянцы смогут подготовить инфраструктуру к турниру.

На этом фоне «Комо» — настоящий глоток свежего воздуха. Это потенция итальянского футбола! У клуба есть амбиции, деньги и люди, которые грамотно ими распоряжаются. «Комо» развивается не спеша, шаг за шагом. И, судя по действиям руководителей, останавливаться они не намерены.

В этом сезоне у «Комо» есть реальные шансы пробиться в Лигу чемпионов. Италия вряд ли получит дополнительное место в ЛЧ. Соответственно, квалифицироваться в главный евротурнир получится только в случае попадания в топ-4. Конкуренция очень серьёзная — помимо «Комо», в гонке участвуют «Рома» и «Ювентус». Плюс есть вероятность, что в борьбу за топ-4 включится ещё и «Аталанта», она не так уж и далеко.

Тем не менее даже на фоне таких серьёзных и матёрых оппонентов «Комо» точно не выглядит аутсайдером. Да, у команды Сеска — да и у самого Сеска-тренера — ранее не было опыта борьбы за ЛЧ. Но всё когда-то бывает в первый раз. Кроме того, «Комо» и Сеск уже не один год показывают, что они очень быстро учатся и адаптируются к новым условиям. Всего два года назад они выступали в Серии В. Тогда вряд ли кто-то мог представить, что в 2026-м они будут бороться за Лигу чемпионов. А сейчас это реальность и абсолютно логичный итог работы команды и клуба.

«Комо» поверил в молодого тренера и надеется на молодых футболистов. По меркам Серии А, клуб тратит очень солидные деньги. Далеко не все могут себе такое позволить. Перед началом прошлого сезона вложили в трансферы € 50 млн, перед началом нынешнего — € 110 млн. Сейчас средний возраст состава — 26,2 года. Возраст не совсем юный, но при этом совсем не ветеранский. «Комо» регулярно подписывает молодых игроков и вкладывается в потенциал.

Нико Пас, Хакобо Рамон, Максимо Перроне, Хесус Родригес, Мартин Батурина — они задают тон игре «Комо». При этом самым старшим из них — Перроне и Батурине — всего 23 года. Эти футболисты многое могут сейчас и, по плану «Комо», должны мочь ещё больше в будущем.

Правда, свяжут ли они своё будущее с «Комо» — большой вопрос. С одной стороны, «Комо» уже сейчас старается вести себя как большой клуб. Они заявляют об амбициях, подтверждают их результатом и всем видом показывают, что не настроены быть фермой — не желают готовить кадры на перепродажу. Летом 2025-го Сеска Фабрегаса очень хотели видеть и «Байер», оставленный Хаби Алонсо, и «Интер», потерявший Симоне Индзаги. Однако боссы «Комо» убедили Сеска остаться и сразу дали понять: это наш тренер, и мы никому его не отдадим.

С другой стороны, «Комо» важно не попасть под горячую руку финансового фэйр-плей. Тратит клуб много, а вот больших продаж пока не было. Самый дорогой трансфер на выход — Габриэл Стрефезза в «Олимпиакос» за € 8 млн летом 2025-го. В этом смысле «Комо» очень важно пробиться в еврокубки. В идеале — в Лигу чемпионов. Это важно не только для престижа, но и для того, чтобы получить дополнительные доходы. Ибо если их не будет, вероятно, придётся сокращать расходы, чтобы не попасть под санкции УЕФА.

Если ещё на секунду вернуться к кризису итальянского футбола — характерно, что в «Комо» очень мало итальянских футболистов. То есть клуб, который готов вкладываться в потенциал, не видит его на местном рынке и вынужден смотреть за рубеж — на Испанию, Нидерланды, Южную Америку и другие регионы. В этом сезоне за «Комо» сыграли лишь трое итальянцев: 32-летний Эдоардо Гольданига, 29-летний Альберто Черри и 18-летний Лоренцо Бонсиньори. Суммарно они провели на поле всего 109 минут.

«Комо» — интернациональный проект. Там нет скреп в духе «всё лучшее — только итальянское» и «никто не посмеет учить нас играть в футбол, мы и так всё знаем». Много где в Италии это по-прежнему есть, и это сильно тормозит прогресс. А у «Комо» нет этих ограничений, так что ещё и поэтому клуб выглядит так свежо и так быстро развивается.

Также «Комо» не зацикливается на возрасте игроков. Акцент на молодёжь, безусловно, есть. Но в клубе понимают, что для развития молодёжи важно, чтобы были и опытные мастера. Звёздочки середины поля — Пас, Перроне и Батурина — прогрессируют рядом с Максансом Какере. Ему 26 лет, его нельзя назвать большой звёздой. Но тем не менее это сложившийся футболист, который пришёл в «Комо», имея за плечами почти 200 матчей в составе «Лиона».

Какере — точно не самый яркий игрок «Комо». Но он даёт стабильность. Он — важнейшая часть хребта команды. Какере не всегда выходит в старте. Сеск выбирает сочетания в центре поля в зависимости от соперника. Однако француза ни в коем случае нельзя недооценивать. Он резко усилил команду, когда пришёл по ходу прошлого сезона. И сейчас он тоже важен. Рядом с такими, как Какере, молодые футболисты прогрессируют быстрее.

То же самое касается и Альваро Мораты, и Серхи Роберто, и Мергима Войводы с Марк-Оливером Кемпфом. Последние двое никогда не играли за большие команды и никогда не были на слуху у широкой аудитории. Они и в «Комо» не главные суперстар и не будут ими. Тем не менее Войвода и Кемпф к своим 30 с небольшим прошли очень-очень многое. Они знают, что такое мужской футбол. Они привыкли никому не давать спуску — ни соперникам, ни партнёрам по команде. Для ментального прогресса молодых, для дисциплины такие, как Кемпф и Войвода, очень нужны.

Кадровая политика «Комо» хороша, у селекционеров отличный вкус на игроков. Но есть футболисты, которые либо не в полной мере оправдывают вложенные средства, либо не оправдывают совсем. Самый яркий пример — Николас Кюн. Летом 2025-го его купили у «Селтика» за € 19 млн (второй по дороговизне трансфер в истории «Комо»). Кюн классно показал себя в Лиге чемпионов, забивал в Шотландии. Однако в «Комо» немец пока отыграл всего 758 минут и забил лишь один мяч. Забивать и без него есть кому. Но всё же от футболиста, за которого заплатили такие деньги, да ещё и от футболиста уже не юного (26 лет) явно ожидали большего.

У Мартина Батурины с голами всё гораздо лучше — он забил уже пять. Но раскачивался хорват, купленный за € 18 млн, достаточно долго — по сути, весь первый круг. Это объяснимо: переезд из чемпионата Хорватии в Серию А — серьёзный скачок. Но даже с учётом этого в первой части сезона Батурина часто выглядел инородно. Тем удивительнее, что в 2026-м он заиграл гораздо ярче, поймал «химию» с Нико Пасом и другими партнёрами и начал штамповать результативные действия. Если так пойдёт и дальше, вопросы к этому трансферу отпадут.

Конечно, про Нико Паса нельзя не сказать отдельно. Это настоящий бриллиант «Комо» и Серии А, один из лучших игроков сезона. Он растёт не по дням, а по часам. Сеск прекрасно с ним работает и использует его талант во всю мощь — насколько это возможно сейчас. Всё указывает на то, что ещё чуть-чуть — и Пас сможет выйти на уровень главных мировых звёзд. Но где он это сделает — вопрос.

У «Реала» есть опция обратного выкупа Паса менее чем за € 10 млн. Мадридцы — мастера таких buy-back сделок. Такая же опция, кстати, есть и в контракте Хакобо Рамона — центрального защитника, который стремительно прогрессирует в «Комо». «Реал» может взять этих двоих себе. Или может забрать их за копейки, чтобы потом задорого продать куда-то ещё.

В любом случае «Комо» в слабой позиции. Во-первых, если эти игроки уйдут, это будет большая потеря. Особенно, конечно, Пас. Во-вторых, «Комо» не получит за них много денег — «Реал» постарался. Впрочем, если бы «Комо» на это не согласился, он бы вовсе не получил Паса и Рамона. В конце концов, на момент их перехода вряд ли кто-то на 100% был уверен, что они так выстрелят. В первую очередь это касается Паса, который поразил всех.

Как бы там ни было, «Комо» — это не команда одного игрока. И, как кажется, не команда одного тренера. Сеск, безусловно, очень важен. Он — лицо проекта, с ним связаны все последние успехи. Но боссы «Комо» производят впечатление очень здравомыслящих людей, которые не будут заводить всё на какую-то одну фигуру. Самое важное — проект. Люди могут меняться, однако не должна меняться суть.

Пока же Сеск на месте, Нико Пас с Хакобо Рамоном тоже никуда не делись. И прямо сейчас они в полуфинале Кубка Италии и рубятся за Лигу чемпионов. Параллельно с этим клуб ведёт подготовку к масштабной реконструкции и увеличению вместимости стадиона. Возможно, боссы «Комо» рассчитывали, что команда доберётся до еврокубков, как раз когда стадион уже обновят. Однако есть вероятность, что гимн ЛЧ на Комо — если там разрешат играть — прозвучит уже в следующем сезоне.