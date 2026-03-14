Это сезон аномалий! Вне топ-лиг меняются многолетние чемпионы и сыплются гранды

«Аякс» рухнул, в Шотландии — то, чего не было со времён Фергюсона, а в Швейцарии за титулом идёт команда-выходец из местной ФНЛ.

В большинстве топ-чемпионатов прямо диких сенсаций не так уж и много. Выделяется бедственное положение «Тоттенхэма» и «Фиорентины», но они и так на виду у многих. Да и обе команды на титул изначально не претендовали. А что насчёт лиг поскромнее? Там сюрпризов гораздо больше. Хватает как провалов местных грандов, так и неожиданных примеров резкого подъёма.

Польша: «Заглембе» едва не вылетел и теперь лидирует, «Легия» — в зоне вылета…

Игроки «Заглембе» Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

…а разделяют их всего 15 очков! В польской Экстракласе небывалая плотность после 24 туров. В РПЛ, для сравнения, уже за 20 туров между лидирующим «Краснодаром» и 15-м «Пари НН» 26 очков. У поляков такой пропасти нет и близко.

«Заглембе» был хорош в середине нулевых, став чемпионом в 2007-м и дважды добираясь до финала Кубка. Но не в последние годы. В предыдущем сезоне клуб из Любина финишировал 15-м, а после Экстракласы-2018/2019 не поднимался выше восьмой строчки. Теперь же идёт первым с трёхочковым перевесом над «Ягеллонией» (матч в запасе) и «Лехом»! Вполне вероятно, в Польше появится уже четвёртый чемпион за четыре года: прежде титул забирали «Лех», «Ягеллония» и «Ракув». Причём вторая и третья команды делали это впервые в истории!

А вот «Легии» плохо. 15-кратный чемпион Польши после триумфального сезона-2020/2021 сразу сваливался на 10-е место, но потом из топ-5 не выпадал. А сейчас зябнет в зоне вылета. Ещё из примечательного — сразу два противоположных статуса у «Лехии»: она больше всех и забивает, и пропускает. Вот уж точно чьи зрители не скучают.

Шотландия: намечается первое за 41 год чемпионство не «Селтика» или «Рейнджерс»

Игроки «Хартса» Фото: Malcolm Mackenzie/Getty Images

Алекс Фергюсон трижды привёл «Абердин» к золотым медалям и перебрался в «Манчестер Юнайтед». Именно с тех пор в Шотландии узнавали только двух чемпионов — «Селтик» и «Рейнджерс». В прошлом сезоне на первое место выпрыгивал тот же «Абердин». Но на дистанции сенсация сдулась. Зато сейчас всё серьёзно с лидерством «Хартс», прежде ставшего седьмым!

Шотландцы проводят регулярный сезон с 33 турами, а с апреля по май разделяются на две группы и полируют его междусобойчиками в каждой из них. По прошествии 29 туров «Хартс» обставляет «Селтик» на пять очков, «Рейнджерс» — на шесть. При этом «Селтику» они не уступили ни разу за три матча — две победы и одна ничья.

Чтобы ещё больше осознать уникальность происходящего, можно заодно зайти на Transfermarkt и ошалеть от разницы в стоимости состава трёх лидеров Премьершипа: футболисты «Селтика» оценены в € 145,8 млн, «Рейнджерс» — в € 122,45 млн, «Харс» — в скромные € 27,85 млн.

Нидерланды: «Аякс» забыл про победы и плетётся на пятом месте

Игроки «Аякса» Фото: NurPhoto via Getty Images

В Эредивизии-2023/2024 амстердамцы заняли пятое место, аж на девять очков отстав от «АЗ Алкмар» с четвёртой строчки. Зато в следующем сезоне оправились и не стали чемпионами лишь из-за собственной расхлябанности на финише, пропустив ПСВ вперёд на одно очко. Теперь же между грандами колоссальная разница.

Эйндховенцы — абсолютный гегемон с отрывом в 19 очков. Амстердамцы — снова пятые и пропустили вперёд себя не только «Фейеноорд», но и НЕК с «Твенте». Да, между этой четвёркой всего пять очков. Тем не менее у «Аякса» лишь одна победа в шести последних турах. «Гронинген» шёл на серии из шести поражений. Но стоило ему принять «Аякс» — пожалуйста, 3:1. Не смогли те осилить и обитателей низов — «Зволле» (0:0) с «Эксельсиором» (2:2).

Стоит упомянуть и провал амстердамцев в Лиге чемпионов: на общем этапе они заняли всего 32-е место. Неудивительно, что у них настала уже вторая тренерская перестановка за сезон: в ноябре Джона Хейтингу сменил Фред Грим, а уже самого Грима на днях сместил поработавший в течение месяца в молодёжке клуба Оскар Гарсия. Испанец приводил к золоту тель-авивский «Маккаби» и «Ред Булл Зальцбург». Может, и здесь покажет себя?

Швейцария: «Тун» только выбрался из местной ФНЛ и тут же стал недосягаемым

Игроки «Туна» Фото: fcthun.ch

В России болельщики по делу восхищаются «Балтикой». Но если калининградцы, выбравшись из Первой лиги, идут пятыми, то «Тун» с аналогичными вводными прочно закрепился на первой строчке! Выиграв на пятый год местную ФНЛ, клуб из кантона Берн после 29 туров везёт «Санкт-Галлену» аж 14 очков! На золото выскочки изначально давали сумасшедший коэффициент 251!

В Швейцарии такая же система проведения чемпионата, как и в Шотландии. В личных встречах с главными конкурентами у «Туна» нет преимущества, а вот остальных он щёлкает не напрягаясь. 11 побед и одна ничья за последние 12 туров — «Бавария», ты ли это? Название «Суперлига» швейцарский чемпионат получил с сезона-2003/2004. С тех пор лучшими становились только «Базель», «Янг Бойз» и «Цюрих». Сейчас они занимают четвёртое, шестое и 10-е места соответственно.

И вновь – об оценочной рыночной стоимости. «Тун» по этому показателю предпоследний! € 15,88 млн против € 70,48 млн у «Янг Бойз», € 59,15 млн у «Базеля» и € 46,18 млн – у «Лугано»! Как вам такой разрыв? Есть популярная фраза «в футбол играют не деньги». Банальная? Безусловно. Но здесь она подходит как нельзя лучше.

Азербайджан: «Карабах» рискует пролететь мимо титула впервые за пять лет

Игроки «Карабаха» Фото: Lee Parker — CameraSport via Getty Images

Название «Карабах» прошедшей осенью набирали в поисковиках болельщики по всему миру. Клуб как следует пошумел в Лиге чемпионов: обыграл «Бенфику», «Копенгаген» и «Айнтрахт», цеплял боевые 2:2 с «Челси», вышел в плей-офф. Но параллельно успехам на евроарене случился спад в родном чемпионате. Всё-таки борьба на два фронта выматывает.

«Карабах» за предыдущие 12 сезонов лишь однажды упускал золото: в сезоне-2020/2021 оно отошло «Нефтчи». Вполне возможно, теперь трон займёт «Сабах» — клуб 2017 года рождения, который раньше тренировали Мурад Мусаев и Василий Березуцкий. Бакинцы под руководством Валдаса Дамбраускаса проиграли всего один раз за 23 матча. И нет, не «Карабаху», а «Имишли» ещё во 2-м туре.

В первом круге «Сабаху» удалось победить «Карабах» (2:1), во втором тот отыгрался с 0:3, однако всё равно не взял реванш (3:3). У гегемона есть матч в запасе, только он всё равно уступает семь очков. «Сабах» — действующий обладатель Кубка Азербайджана (спасибо Березуцкому). Но чемпионом пока не становился. Именно что пока.

Дания: «Копенгаген» не пролез даже в топ-5

Игроки «Копенгагена» Фото: fck.dk

Джордан Ларссон и Виктор Классон грустят: их «Копенгаген» в прошлом сезоне оформил «золотой» дубль, а в этом — пусть и дошёл до кубкового финала, но в чемпионате уже точно не займёт место выше седьмого! Просто в Дании уже прошло разделение на чемпионскую и сражающуюся за выживание группы. Команда, бравшая золото трижды за последние четыре года, неожиданно занырнула во вторую! 29 очков за 22 тура — совсем плохо.

Лидер — тоже сенсационный. «Орхус» сезоном ранее замкнул шестёрку, а сейчас опережает на четыре очка «Мидтьюлланн». Остальные отстали слишком сильно, так что именно эта пара разыграет трофей. Вообще, «Орхус» — титулованный клуб с пятью чемпионствами. Однако последнее добыто аж 40 лет назад. За последние 30 клуб только дважды пробивался в топ-3. Правда, случалось это не так давно: в 2020-м и 2023-м.

И вновь обратимся к Transfermarkt: по денежной оценке состава «Орхус» с его € 28,45 млн — только пятый. Лидеры списка, но не чемпионата — «Мидтьюлланн» (€ 99,05 млн) и «Копенгаген» (€ 73,95 млн). С первым «Орхус» скатал две ничьих, второго — дважды обыграл.

Болгария: у «Лудогорца» срывается 15-е чемпионство кряду

Игроки «Лудогорца» Фото: SNS Group via Getty Images

В Болгарии уже успело подрасти до средней школы поколение, заставшее чемпионство исключительно «Лудогорца». Клуб из Разграда за три года на рубеже 2000-х и 2010-х поднялся из третьего по силе дивизиона в высший и с тех пор никому не отдавал золото. Пока не вернулся править 26-кратный чемпион «Левски».

После 25 туров клуб из Софии опережает гегемона на девять очков. Не помешало даже поражение в личной встрече! В последний раз «Левски» становился лучшим в 2009 году. Получается 17-летний перерыв — даже болельщики «Спартака» ждали меньше.

Румыния: у ФКСБ, он же «Стяуа», антирекорд за 16-летие

Игроки ФКСБ Фото: NurPhoto via Getty Images

В Румынии нет и в ближайшем будущем точно не будет более титулованного клуба, чем «Стяуа» (или ФКСБ): 28 чемпионств против 18 у бухарестского «Динамо». Только в этом году победитель двух предыдущих сезонов — в гарантированном пролёте! Получилось в стиле «Копенгагена»: турнир разделился, и ФКСБ нашёл себя во второй группе. Потому что 46 очков за 30 матчей регулярного розыгрыша для большего не хватило.

У румын интересный подход к финальной части сезона: очки, набранные по ходу регулярки, делят на два. Поэтому преимущество «Университати» из Крайовы сократилось, и на триумф претендуют все клубы лидирующей шестёрки. Только самого могущественного клуба страны там нет. Такого падения у него не случалось с сезона-2008/2009.

Также возможна сенсация в Венгрии, где чемпион предыдущих семи лет (в том числе дважды со Станиславом Черчесовым) «Ференцварош» к 26-му туру делит лидерство с «Дьёром». Ещё в данном контексте стоит вспомнить и про турниры с системой «весна-осень». Они завершились несколько месяцев назад: в Норвегии «Викинг» добыл первое золото за 34 года, а в Швеции «Мьельбю» из крошечной деревни вообще рванул из третьего дивизиона до дебютного чемпионства за семь лет.