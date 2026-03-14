Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
17:30 Мск
Главная Футбол Статьи

Сочи — Краснодар — 1:2, обзор матча 21-го тура РПЛ, видео, голы, Сперцян, Игнатов, 14 марта 2026

«Задержка была очевидной». «Краснодар» еле вырвал победу у «Сочи» — благодаря пенальти!
Никита Паглазов
Отчёт «Сочи» — «Краснодар» — 1:2
Решение арбитра обсуждать будут долго, а мы его разобрали! Ну а Эдуард Сперцян вошёл в историю РПЛ сразу по двум статистическим пунктам.

«Краснодар» в прошлом туре Мир РПЛ неожиданно уступил в гостях «Рубину» (1:2). Однако команда Мурада Мусаева осталась на первом месте в таблице. Чтобы не позволить «Зениту» или «Локомотиву» обойти себя, в 21-м туре краснодарцам была нужна победа в южном дерби над «Сочи».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 5'     1:1 Игнатов – 88'     1:2 Сперцян – 90+5'    

«Сочи» не побеждал в РПЛ в семи турах подряд – с октября 2025 года, и после 20 встреч команда шла на последнем, 16-м месте. Отставание от спасительной 14-й строчки (место в стыках) – девять очков. Если «Сочи» не забирал с «Краснодаром» хотя бы ничью – шансы на спасение оставались бы только теоретические.

Начался матч для хозяев бодро. На четвёртой минуте сочинцы организовали опасную атаку: Захар Фёдоров оказался в отличной позиции в штрафной и пробил низом. Но мяч в подкате заблокировал Витор Тормена. В итоге сейв бразильца стал своеобразным предголевым пасом. Уже в следующей атаке «Краснодар» наказал «Сочи» за расточительность. Гости разыграли комбинацию, в финале которой Жоау Батчи прострелил с правого фланга во вратарскую. А набежавший Эдуард Сперцян опередил голкипера Александра Дёгтева и протолкнул мяч в створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол капитана «Краснодара» – исторический. Opta сообщила: Сперцян стал первым игроком в РПЛ с 2009 года (с этого срока ведётся статистика), забившим минимум 10 мячей и оформившим минимум 10 ассистов в двух сезонах подряд. Также Эдуард – всего девятый полузащитник в чемпионате России в XXI веке с 50 голами. Полный список впечатляет: Игорь Семшов (87 голов), Кристиан Нобоа (78), Андрей Каряка (75), Дмитрий Лоськов (66), Денис Глушаков (60), Сергей Семак (56), Алан Дзагоев (55), Александр Ерохин (53) и Сперцян (50).

На 20-й минуте случился новый спорный судейский эпизод. Судья Андрей Прокопов решил не ставить пенальти: мяч после удара Сперцяна попал в руку защитнику «Сочи» Марсело Алвесу. Гости требовали 11-метровый, но главный арбитр и VAR молчали. Всё дело в том, что рука у защитника была в опоре. Кстати, уже в концовке тайма Жоау Батчи упал в штрафной «Сочи» после контакта с Артёмом Макарчуком – Прокопов снова не рассмотрел нарушения. Контакт там был незначительным.

«Краснодар» доминировал на поле. Удивительно, как гости ушли на паузу всего с одним голом. За 45 минут краснодарцы нанесли 13 ударов («Сочи» – два) и владели мячом 68% времени. Отличные моменты упустили Дуглас Аугусто (его удар в касание парировал Дёгтев), Валентин Пальцев (снова спас вратарь сочинцев), а в концовке голкипер хозяев отметился двойным спасением после ударов Батчи и Лукаса Оласы. В общем, Дёгтев – герой тайма для «Сочи».

Александр Дёгтев

Александр Дёгтев

После перерыва проще сочинцам не стало. «Краснодар» не прилагал 100% усилий, однако с высокой периодичностью создавал моменты. У «Сочи» же запомнился лишь перспективный вход Мартина Крамарича в штрафную гостей: словенец с острого угла пробил в створ, однако Станислав Агкацев отразил удар.

У «Краснодара» великолепный момент на 63-й минуте упустил Джон Кордоба. После шикарного разрезающего паса от Батчи колумбиец оказался на убойной позиции, но Дёгтев снова спас «Сочи». Александр вовремя сократил дистанцию и перевёл мяч на угловой. Кордоба в прошедшей встрече был не особо заметен: комментатор Константин Генич резонно отметил, что Джон, вероятно, копил силы к ответной встрече Кубка России с ЦСКА.

Джон Кордоба

В концовке «Краснодар» чаще владел мячом, контролируя ход встречи. Хозяевам же было жизненно важно отыграться. Помним о турнирном положении команды Игоря Осинькина. В итоге решение тренера выпустить на поле Михаила Игнатова и Антона Зиньковского стало ключевым. «Спартаковская» связка сработала на 88-й минуте! Антон навесил в штрафную с левого фланга, а защитники гостей потеряли Михаила – тот отправил мяч в нижний угол ворот Агкацева. 1:1 – трагедия для «Краснодара»!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У гостей оставалось всего пять добавленных минут на победный мяч. И на 90+3-й минуте спасение пришло! Воспитанник «Зенита» Дмитрий Васильев схватил в своей штрафной Александра Черникова, а судья Андрей Прокопов сбегал к монитору и назначил пенальти. Причина – атака игрока, не владеющего мячом. Спорное решение для «Чемпионата» прокомментировал арбитр Игорь Федотов: «Шла подача в штрафную площадь «Сочи», где «Сочи» удерживал руками игрока «Краснодара» – тот упал. Так как задержка была очевидной – это пенальти. VAR вмешался, так как Прокопов момент, скорее всего, не видел. Зато увидел на повторе, что задержка была очевидной – и верно назначил пенальти. То, что мяч не полетел в зону, где был Черников и где его уронили, значения не имеет, так как задержка была очевидной. Решение назначить пенальти верное».

К «точке» подошёл Сперцян. И оформил дубль.,

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» одержал тяжелейшую и важную победу. Южане точно останутся на первом месте по итогам 21-го тура. Возможно, даже увеличится отрыв от «Зенита» и «Локомотива». «Сочи» же потерпел очередное поражение. Пора готовиться к вылету.

Впереди нас ждёт суперматч «Зенита» и «Спартака»:
Соболев снова забил «Спартаку»! «Зенит» не хочет отпускать «Краснодар». LIVE
Live
Соболев снова забил «Спартаку»! «Зенит» не хочет отпускать «Краснодар».
