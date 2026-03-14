Топ-события воскресенья: Медведев против Алькараса, УНИКС — ЦСКА, РПЛ, АПЛ и Формула-1

Мощное 15 марта: «Динамо» Минск — «Локомотив» в КХЛ, «Барселона» — «Севилья», «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», наши звёзды в НХЛ, НБА и биатлон!

Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 11), Индиан-Уэллс, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что сумеет противопоставить Медведев первой ракетке мира?

Даниил Медведев довёл до восьми побед свою успешную серию матчей, начатую ещё на «пятисотнике» в Дубае. Причём россиянин не просто не отдал на этом отрезке сезона ни одной партии соперникам, но и ни разу не подпустил их даже к тай-брейкам. На пути к полуфиналу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он выбил из сетки прошлогоднего чемпиона — британца Джека Дрейпера. Однако теперь Даниилу предстоит ещё более суровое испытание — матч с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Теннисисты ранее встречались восемь раз, и счёт пока 6-2 в пользу испанца, причём он выиграл оба прошлых поединка в Индиан-Уэллсе — в финалах-2023 и 2024. Победитель нового матча сразится за титул с кем-то из пары Александр Зверев — Янник Синнер.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров погоню за Коннором Макдэвидом?

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров является одним из трёх игроков НХЛ, кто уже преодолел отметку в 100 очков в нынешнем сезоне. При этом отставание россиянина (106) от лидирующего в гонке бомбардиров капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (111) составляет уже пять очков. Сможет ли Никита продолжить погоню за серебряным призёром Олимпиады в составе сборной Канады?

⚽️ 2:30: «Шарлотт» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: одержит ли команда Месси третью победу подряд в регулярном чемпионате?

«Интер Майами» — действующий победитель МЛС. Команда тяжело стартовала в новом сезоне — проиграла на выезде «Лос-Анджелесу» (0:3). Правда, после этого клуб из штата Флорида одержал две победы подряд и забил в общей сложности шесть мячей (три — на счету Лионеля Месси). «Шарлотт» стартовал чуть хуже — четыре очка в трёх матчах. В прошлый раз, когда соперники встречались на поле в Северной Каролине, то «Интер» проиграл со счётом 0:3. Будет ли реванш?

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: борьба за место в плей-офф

«Лейкерс» расположились на четвёртом месте Запада, «Денвер» — сразу позади. Впереди у команд по 15 матчей, в которых необходимо добывать победы, чтобы обеспечить себе место в шестёрке сильнейших и лучший посев, так как «Миннесота», «Финикс» и «Клипперс» наступают на пятки. Йокич или Дончич — кто выиграет?

🏎 10:00: Формула-1, этап 2, Гран-при Китая, гонка

Интрига: быть ли первой победе Антонелли?

В субботу юный пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли впервые в карьере завоевал поул-позишен и стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы-1. Сумеет ли итальянец сделать ещё один шаг и впервые выиграть гонку? За это говорит скорость «Мерседеса» и самого Кими, против – слабые старты итальянца в Мельбурне и в спринтерской гонке в Шанхае. При этом все ждут прорыва на первых метрах от стартующих третьим и четвёртым Хэмилтона и Леклера на «Феррари» – выйдут ли они в лидеры и смогут ли потом сдержать «Мерседесы» Антонелли и Расселла? Должно быть любопытно.

🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, Тюмень, гонки преследования, 12,5 км, мужчины и 10 км, женщины

Интрига: оформят ли Халили с Шевченко «золотой» дубль?

В спринтерских гонках на чемпионате России уверенные победы одержали Карим Халили и Наталия Шевченко. Они же – главные претенденты на золото в гонках преследования. Правда, Кариму на руку будет играть огромное преимущество, а вот Наталии придётся побороться за первое место.

⚽️ 14:00: «Акрон» — «Ахмат», РПЛ, 21-й тур

Интрига: прервёт ли «Акрон» серию поражений в РПЛ?

Команда Станислава Черчесова кошмарит топов РПЛ на старте весеннего отрезка. «Ахмат» засушил ЦСКА (1:0), а потом отобрал очки у «Локомотива» (2:2). Правда, в Москве клуб из Грозного вёл 2:0, но растерял преимущество. «Акрон» весной пока не впечатляет в плане результатов — два поражения. В прошлом туре он забил три мяча в ворота «Спартака», однако этого оказалось недостаточно даже для того, чтобы набрать хоть какие-то очки. Ранее «Акрон» и «Ахмат» один раз встречались на поле команды Заура Тедеева. У клуба из Тольятти приятные впечатления — он победил со счётом 3:2.

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли «Салават» серию поражений?

Команда Виктора Козлова набрала два очка в двух последних матчах, при этом текущая серия поражений уфимского клуба составляет уже три встречи. Однажды «Салават Юлаев» потерпел поражение в основное время, после чего уступил в овертайме и серии буллитов. Сможет ли уфимский клуб прервать неудачную серию в матче с «Шанхаем», который уже откровенно доигрывает нынешний сезон?

🎯 14:35: Биатлон, Кубок мира, этап 8, супермикст и смешанная эстафета

Интрига: Франция или Норвегия: кто заберёт «Глобус» в смешанных эстафетах?

Эстафеты в Отепя – заключительные в зачёте смешанных дисциплин. Перед стартом гонок в нём лидирует Франция (305 очков). На втором месте идёт Норвегия, в копилке которой 250 очков. Тройку замыкает Италия (223 очка). Если учитывать досрочное завершение сезона у Джакомеля и уход Вирер, итальянцы вряд ли поборются за «Малый хрустальный глобус». Так что борьба за трофей будет между французами и норвежцами. Всё решат последние гонки!

⚽️ 16:30: «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов», РПЛ, 21-й тур

Интрига: покинет ли «Пари НН» зону прямого вылета?

Неделю назад «Пари НН» одержал важнейшую победу в домашнем матче с «Сочи» (2:1). Команда Алексея Шпилевского набрала девять очков в четырёх предыдущих турах РПЛ, но всё равно осталась в зоне прямого вылета. Впрочем, если нижегородский клуб обыграет «Крылья», то обойдёт «Оренбург» и догонит самарскую команду. Команда Магомеда Адиева опустилась в зону переходных встреч — всему виной победа махачкалинского «Динамо» в стартовом матче 21-го тура РПЛ. В последних четырёх матчах в Нижнем Новгороде «Крылья» не одержали ни одной победы (одна ничья, три поражения).

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», АПЛ, 30-й тур

Интрига: «МЮ» снова обыграет команду Эмери на «Олд Траффорд»?

Обе команды входят в топ-4 АПЛ. «Ман Юнайтед» одержал шесть побед в восьми предыдущих матчах чемпионата — впечатляющий результат! А вот «Астон Вилла» выиграла всего один раз в шести предыдущих турах. Соперники набрали одинаковое количество очков, однако манкунианцы опережают команду Унаи Эмери по дополнительным показателям. В четырёх предыдущих встречах на «Олд Траффорд» клуб из Бирмингема потерпел четыре поражения.

🏒 17:10: «Динамо» Минск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: смогут ли минчане прервать затяжную серию неудач?

Минское «Динамо» переживает один из самых неудачных отрезков в регулярном чемпионате КХЛ. Второй раз в сезоне команда Дмитрия Квартальнова потерпела четыре поражения кряду. При этом белорусский клуб ещё ни разу не проигрывал пять матчей подряд. Смогут ли минчане избежать худшей серии в нынешнем сезоне? Для этого белорусам нужно на домашнем льду остановить лучший клуб Западной конференции КХЛ.

🏀 18:00: УНИКС — ЦСКА, Единая лига ВТБ

Интрига: казанцы помешают армейцам на пути к рекорду?

УНИКС в этом сезоне обыгрывал ЦСКА лишь дома и дважды уступил в Москве. Армейцы идут на серии из 18 побед в Единой лиге. В рамках одного сезона рекорд по выигрышам принадлежит так же клубу из Москвы (24). Если подопечным Пистиолиса удастся победить в Казани, то дальше довольно лёгкий график. Ждём яркий матч!

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Севилья», Примера, 28-й тур

Интрига: «Барселона» снова справится с удобным соперником?

На этой неделе «Барселона» едва не проиграла в Англии. Спасибо защитнику «Ньюкасла» Малику Тшау, который ударил по ногам Дани Ольмо в своей штрафной площади. Ламин Ямаль реализовал пенальти в добавленное время, и соперники сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. А что в Примере? «Барса» возглавляет таблицу, а «Реал» отстаёт на четыре очка. «Севилья» занимает всего лишь 14-е место, до зоны вылета — шесть очков. В последних пяти гостевых встречах с «Барсой» она потерпела пять поражений.

⚽️ 19:00: «Рубин» — «Локомотив», РПЛ, 21-й тур

Интрига: «Локо» снова останется без победы в Казани?

У «Локомотива» был шанс встретить 21-й тур в статусе лидера РПЛ. Но команда Михаила Галактионова не справилась с «Ахматом» (2:2), хоть и отыгралась с 0:2. Пока красно-зелёные занимают третье место в таблице чемпионата России. «Рубин» неделю назад одолел дома «Краснодар» (2:1) и набрал первые для себя очки после рестарта. «Локо» не одержал ни одной победы в двух предыдущих матчах в Казани.

⚽️ 19:30: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 30-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» станет ещё ближе к зоне вылета?

Перед 29-м туром «Тоттенхэм» оторвался от зоны вылета всего лишь на одно очко. Во-первых, он проиграл пять матчей в АПЛ подряд. Во-вторых, его серия без побед в турнире насчитывает 11 встреч (четыре ничьих, семь поражений). «Ливерпуль» пока располагается за пределами топ-5, хотя уступает «Челси» только по дополнительным показателям. Мерсисайдцы обыграли «Тоттенхэм» три раза подряд. Будет ли четвёртая победа?

🏀 20:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «волки» заберут сезонную серию у чемпиона?

«Оклахома» не знает поражений на протяжении семи матчей. Гилджес-Александер побил невероятный рекорд Уилта Чемберлена, проведя 127 игр с 20+ очками. Но у «Тандер» есть проблемы во встречах с «Миннесотой» по ходу сезона — одна победа и две неудачи. Удастся ли «волкам» удивить всех?

🏆🎾 21:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Индиан-Уэллс, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кому достанется титул в Индиан-Уэллсе?

Соболенко против Рыбакиной — вывеска, которая в последнее время стала гарантией теннисного триллера. После побед Елены в финалах Открытого чемпионата Австралии и Итогового-2025 девушки вновь сойдутся в борьбе за трофей, теперь на корте Индиан-Уэллса. Удастся ли первой ракетке мира прервать серию побед казахстанской теннисистки в этом принципиальном споре за мировое доминирование?

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Милан», Серия А, 29-й тур

Интрига: наберёт ли «Милан» три очка в Риме?

В прошлом туре «Милан» выиграл в дерби и немного обострил борьбу за чемпионский титул. Впрочем, пока всё равно сложно представить, что «Интер» упустит первое место, даже несмотря на то, что отрыв сократился с 10 очков до семи. «Лацио» болтается в середине таблицы — на 10-м месте. Пока отставание от зоны еврокубков составляет 13 очков. С другой стороны, римский клуб дважды одолел «Милан» в трёх предыдущих встречах.