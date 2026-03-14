Монако — Брест. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 15 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: Медведев против Алькараса, УНИКС — ЦСКА, РПЛ, АПЛ и Формула-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 марта 2026 года
Мощное 15 марта: «Динамо» Минск — «Локомотив» в КХЛ, «Барселона» — «Севилья», «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», наши звёзды в НХЛ, НБА и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 11), Индиан-Уэллс, 1/2 финала

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: что сумеет противопоставить Медведев первой ракетке мира?

Даниил Медведев довёл до восьми побед свою успешную серию матчей, начатую ещё на «пятисотнике» в Дубае. Причём россиянин не просто не отдал на этом отрезке сезона ни одной партии соперникам, но и ни разу не подпустил их даже к тай-брейкам. На пути к полуфиналу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он выбил из сетки прошлогоднего чемпиона — британца Джека Дрейпера. Однако теперь Даниилу предстоит ещё более суровое испытание — матч с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Теннисисты ранее встречались восемь раз, и счёт пока 6-2 в пользу испанца, причём он выиграл оба прошлых поединка в Индиан-Уэллсе — в финалах-2023 и 2024. Победитель нового матча сразится за титул с кем-то из пары Александр Зверев — Янник Синнер.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс-2026. Сетка
Даниил дважды проигрывал Карлосу в Калифорнии:
«Корт стал быстрее, и мячи другие». Может ли Медведев одолеть Алькараса в Индиан-Уэллсе?
🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Интрига: продолжит ли Никита Кучеров погоню за Коннором Макдэвидом?

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров является одним из трёх игроков НХЛ, кто уже преодолел отметку в 100 очков в нынешнем сезоне. При этом отставание россиянина (106) от лидирующего в гонке бомбардиров капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (111) составляет уже пять очков. Сможет ли Никита продолжить погоню за серебряным призёром Олимпиады в составе сборной Канады?

Анализируем шансы россиянина на приз лучшему бомбардиру НХЛ:
Кучеров в третий раз подряд станет лучшим бомбардиром НХЛ? История говорит в его пользу
⚽️ 2:30: «Шарлотт» — «Интер Майами», МЛС

15 марта 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Не начался
Интер Майами
Майами
Интрига: одержит ли команда Месси третью победу подряд в регулярном чемпионате?

«Интер Майами» — действующий победитель МЛС. Команда тяжело стартовала в новом сезоне — проиграла на выезде «Лос-Анджелесу» (0:3). Правда, после этого клуб из штата Флорида одержал две победы подряд и забил в общей сложности шесть мячей (три — на счету Лионеля Месси). «Шарлотт» стартовал чуть хуже — четыре очка в трёх матчах. В прошлый раз, когда соперники встречались на поле в Северной Каролине, то «Интер» проиграл со счётом 0:3. Будет ли реванш?

Когда увидим памятник?
Лапорта подтвердил намерение установить памятник Месси и раскритиковал Хави

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

15 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Интрига: борьба за место в плей-офф

«Лейкерс» расположились на четвёртом месте Запада, «Денвер» — сразу позади. Впереди у команд по 15 матчей, в которых необходимо добывать победы, чтобы обеспечить себе место в шестёрке сильнейших и лучший посев, так как «Миннесота», «Финикс» и «Клипперс» наступают на пятки. Йокич или Дончич — кто выиграет?

Безумная идея?!
Прощальный тур, который всех озолотит. Сыграет ли Леброн Джеймс за все 30 команд НБА?
🏎 10:00: Формула-1, этап 2, Гран-при Китая, гонка

Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: быть ли первой победе Антонелли?

В субботу юный пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли впервые в карьере завоевал поул-позишен и стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы-1. Сумеет ли итальянец сделать ещё один шаг и впервые выиграть гонку? За это говорит скорость «Мерседеса» и самого Кими, против – слабые старты итальянца в Мельбурне и в спринтерской гонке в Шанхае. При этом все ждут прорыва на первых метрах от стартующих третьим и четвёртым Хэмилтона и Леклера на «Феррари» – выйдут ли они в лидеры и смогут ли потом сдержать «Мерседесы» Антонелли и Расселла? Должно быть любопытно.

В Формуле-1 — новый самый молодой обладатель поул-позишен в истории!
🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, Тюмень, гонки преследования, 12,5 км, мужчины и 10 км, женщины

Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
15 марта 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось
Женщины. Гонка преследования 10 км
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: оформят ли Халили с Шевченко «золотой» дубль?

В спринтерских гонках на чемпионате России уверенные победы одержали Карим Халили и Наталия Шевченко. Они же – главные претенденты на золото в гонках преследования. Правда, Кариму на руку будет играть огромное преимущество, а вот Наталии придётся побороться за первое место.

Выбираем главного героя чемпионата России:
Кто станет главной звездой чемпионата России — 2026? Рейтинг лучших биатлонистов страны
⚽️ 14:00: «Акрон» — «Ахмат», РПЛ, 21-й тур

15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ахмат
Грозный
Интрига: прервёт ли «Акрон» серию поражений в РПЛ?

Команда Станислава Черчесова кошмарит топов РПЛ на старте весеннего отрезка. «Ахмат» засушил ЦСКА (1:0), а потом отобрал очки у «Локомотива» (2:2). Правда, в Москве клуб из Грозного вёл 2:0, но растерял преимущество. «Акрон» весной пока не впечатляет в плане результатов — два поражения. В прошлом туре он забил три мяча в ворота «Спартака», однако этого оказалось недостаточно даже для того, чтобы набрать хоть какие-то очки. Ранее «Акрон» и «Ахмат» один раз встречались на поле команды Заура Тедеева. У клуба из Тольятти приятные впечатления — он победил со счётом 3:2.

Игрок «Ахмата» Мелкадзе оценил шансы команды на попадание в топ-6 по итогам сезона

15 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Интрига: прервёт ли «Салават» серию поражений?

Команда Виктора Козлова набрала два очка в двух последних матчах, при этом текущая серия поражений уфимского клуба составляет уже три встречи. Однажды «Салават Юлаев» потерпел поражение в основное время, после чего уступил в овертайме и серии буллитов. Сможет ли уфимский клуб прервать неудачную серию в матче с «Шанхаем», который уже откровенно доигрывает нынешний сезон?

Виктор Козлов — о поражении: обидно, что опять проиграли «Динамо»

Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
15 марта 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Не началось
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
15 марта 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Не началось

Интрига: Франция или Норвегия: кто заберёт «Глобус» в смешанных эстафетах?

Эстафеты в Отепя – заключительные в зачёте смешанных дисциплин. Перед стартом гонок в нём лидирует Франция (305 очков). На втором месте идёт Норвегия, в копилке которой 250 очков. Тройку замыкает Италия (223 очка). Если учитывать досрочное завершение сезона у Джакомеля и уход Вирер, итальянцы вряд ли поборются за «Малый хрустальный глобус». Так что борьба за трофей будет между французами и норвежцами. Всё решат последние гонки!

Норвежец выиграл гонку с фантастическим отрывом. Такого в биатлоне давно не было!
⚽️ 16:30: «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов», РПЛ, 21-й тур

15 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Крылья Советов
Самара
Интрига: покинет ли «Пари НН» зону прямого вылета?

Неделю назад «Пари НН» одержал важнейшую победу в домашнем матче с «Сочи» (2:1). Команда Алексея Шпилевского набрала девять очков в четырёх предыдущих турах РПЛ, но всё равно осталась в зоне прямого вылета. Впрочем, если нижегородский клуб обыграет «Крылья», то обойдёт «Оренбург» и догонит самарскую команду. Команда Магомеда Адиева опустилась в зону переходных встреч — всему виной победа махачкалинского «Динамо» в стартовом матче 21-го тура РПЛ. В последних четырёх матчах в Нижнем Новгороде «Крылья» не одержали ни одной победы (одна ничья, три поражения).

Николай Рассказов отказывается продлевать контракт с «Крыльями Советов»

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», АПЛ, 30-й тур

15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Интрига: «МЮ» снова обыграет команду Эмери на «Олд Траффорд»?

Обе команды входят в топ-4 АПЛ. «Ман Юнайтед» одержал шесть побед в восьми предыдущих матчах чемпионата — впечатляющий результат! А вот «Астон Вилла» выиграла всего один раз в шести предыдущих турах. Соперники набрали одинаковое количество очков, однако манкунианцы опережают команду Унаи Эмери по дополнительным показателям. В четырёх предыдущих встречах на «Олд Траффорд» клуб из Бирмингема потерпел четыре поражения.

В «Наполи» заявили, что выкупят Хойлунда у «МЮ», независимо от выхода в ЛЧ

🏒 17:10: «Динамо» Минск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

15 марта 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Интрига: смогут ли минчане прервать затяжную серию неудач?

Минское «Динамо» переживает один из самых неудачных отрезков в регулярном чемпионате КХЛ. Второй раз в сезоне команда Дмитрия Квартальнова потерпела четыре поражения кряду. При этом белорусский клуб ещё ни разу не проигрывал пять матчей подряд. Смогут ли минчане избежать худшей серии в нынешнем сезоне? Для этого белорусам нужно на домашнем льду остановить лучший клуб Западной конференции КХЛ.

ЦСКА станет вторым на Западе, «Ак Барсу» играть с «Трактором»? Расклады перед плей-офф КХЛ
🏀 18:00: УНИКС — ЦСКА, Единая лига ВТБ

15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Интрига: казанцы помешают армейцам на пути к рекорду?

УНИКС в этом сезоне обыгрывал ЦСКА лишь дома и дважды уступил в Москве. Армейцы идут на серии из 18 побед в Единой лиге. В рамках одного сезона рекорд по выигрышам принадлежит так же клубу из Москвы (24). Если подопечным Пистиолиса удастся победить в Казани, то дальше довольно лёгкий график. Ждём яркий матч!

Идеальная точность. Россиянин из ЦСКА идёт на уникальный рекорд Единой лиги
⚽️ 18:15: «Барселона» — «Севилья», Примера, 28-й тур

15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Интрига: «Барселона» снова справится с удобным соперником?

На этой неделе «Барселона» едва не проиграла в Англии. Спасибо защитнику «Ньюкасла» Малику Тшау, который ударил по ногам Дани Ольмо в своей штрафной площади. Ламин Ямаль реализовал пенальти в добавленное время, и соперники сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. А что в Примере? «Барса» возглавляет таблицу, а «Реал» отстаёт на четыре очка. «Севилья» занимает всего лишь 14-е место, до зоны вылета — шесть очков. В последних пяти гостевых встречах с «Барсой» она потерпела пять поражений.

Главное о выборах президента «Барселоны». До них осталась всего пара дней
⚽️ 19:00: «Рубин» — «Локомотив», РПЛ, 21-й тур

15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Интрига: «Локо» снова останется без победы в Казани?

У «Локомотива» был шанс встретить 21-й тур в статусе лидера РПЛ. Но команда Михаила Галактионова не справилась с «Ахматом» (2:2), хоть и отыгралась с 0:2. Пока красно-зелёные занимают третье место в таблице чемпионата России. «Рубин» неделю назад одолел дома «Краснодар» (2:1) и набрал первые для себя очки после рестарта. «Локо» не одержал ни одной победы в двух предыдущих матчах в Казани.

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» по итогам матча с тульским «Арсеналом»

⚽️ 19:30: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 30-й тур

15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Интрига: «Тоттенхэм» станет ещё ближе к зоне вылета?

Перед 29-м туром «Тоттенхэм» оторвался от зоны вылета всего лишь на одно очко. Во-первых, он проиграл пять матчей в АПЛ подряд. Во-вторых, его серия без побед в турнире насчитывает 11 встреч (четыре ничьих, семь поражений). «Ливерпуль» пока располагается за пределами топ-5, хотя уступает «Челси» только по дополнительным показателям. Мерсисайдцы обыграли «Тоттенхэм» три раза подряд. Будет ли четвёртая победа?

«Можем выиграть свой 1500-й матч в лиге дома». Слот — перед встречей с «Тоттенхэмом» в АПЛ

15 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Интрига: «волки» заберут сезонную серию у чемпиона?

«Оклахома» не знает поражений на протяжении семи матчей. Гилджес-Александер побил невероятный рекорд Уилта Чемберлена, проведя 127 игр с 20+ очками. Но у «Тандер» есть проблемы во встречах с «Миннесотой» по ходу сезона — одна победа и две неудачи. Удастся ли «волкам» удивить всех?

Это случилось. В НБА пал невероятный рекорд Уилта Чемберлена, державшийся 63 года!
🏆🎾 21:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Индиан-Уэллс, финал

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: кому достанется титул в Индиан-Уэллсе?

Соболенко против Рыбакиной — вывеска, которая в последнее время стала гарантией теннисного триллера. После побед Елены в финалах Открытого чемпионата Австралии и Итогового-2025 девушки вновь сойдутся в борьбе за трофей, теперь на корте Индиан-Уэллса. Удастся ли первой ракетке мира прервать серию побед казахстанской теннисистки в этом принципиальном споре за мировое доминирование?

«Устала проигрывать в решающих матчах». Соболенко — о настрое перед финалом Индиан-Уэллса
⚽️ 22:45: «Лацио» — «Милан», Серия А, 29-й тур

15 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Милан
Милан
Интрига: наберёт ли «Милан» три очка в Риме?

В прошлом туре «Милан» выиграл в дерби и немного обострил борьбу за чемпионский титул. Впрочем, пока всё равно сложно представить, что «Интер» упустит первое место, даже несмотря на то, что отрыв сократился с 10 очков до семи. «Лацио» болтается в середине таблицы — на 10-м месте. Пока отставание от зоны еврокубков составляет 13 очков. С другой стороны, римский клуб дважды одолел «Милан» в трёх предыдущих встречах.

Модрич прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Реал»
