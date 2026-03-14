«Зенит» наконец обыграл «Спартак» дома! Гости самоуничтожились двумя «привозами». Видео

Центральный матч 21-го тура Мир РПЛ состоялся в Санкт-Петербурге. «Зенит» и «Спартак» решают разные задачи: команда Сергея Семака бьётся за золото, москвичи же стараются подобраться к топ-3. Однако в очных встречах турнирные цели отходят на второй план. Главное — испортить настроение принципиальному сопернику. А для «Спартака» дополнительная мотивация — одержать первую с 2012 года победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Главный тренер гостей Хуан Карлос Карседо удивил ещё до старта матча. Испанец не выпустил в основе ни Манфреда Угальде, ни Ливая Гарсию. «Спартак» вышел без центрфорварда, а в атаке к Маркиньосу и Пабло Солари подключались Кристофер Мартинс, Эсекьель Барко и Роман Зобнин. Место дисквалифицированного Александера Джику занял Руслан Литвинов, а также в запасе остался Жедсон Фернандеш. Нестандартные ходы!

Основной интригой от Сергея Семака был вопрос с выбором нападающего. В итоге в старте у «Зенита» вышел Александр Соболев. Джон Дуран и Луис Энрике остались на скамейке, также с первых минут появился Ванья Дркушич (Игорь Дивеев вышел уже во втором тайме).

Александр Соболев празднует гол Фото: РИА Новости

С первых минут «Спартак» завладел инициативой. В последних встречах в Санкт-Петербурге команда часто выдавала классный перформанс. А с учётом проблем «Зенита» дерзкий старт от москвичей не удивил. Да, при Карседо у «Спартака» есть проблемы в защите, но с атакой всё хорошо. Это показал первый тайм.

Хотя чаще гости угрожали воротам «Зенита» со стандартов или с помощью дальних ударов. Например, на 10-й минуте опаснейший удар после углового головой нанёс Наиль Умяров. На секунду даже показалось, что мяч летит в створ. А следующий важный эпизод — стычка Вендела и Романа Зобнина. После обоюдной борьбы бразилец пнул футболиста «Спартака» шипами в живот. Некрасивый эпизод — Сергей Карасёв показал жёлтую карточку.

По версии бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, Вендел и не должен был получать красную: «Жёлтая карточка Венделу — достаточно для этого эпизода. Нет амплитуды, просто тычок. Хорошо, что эпизод не пропустили. Провокации были, есть и будут, накал матча понятен. Совсем не заметить было нельзя, хорошо, что Танашев (резервный арбитр. — Прим. «Чемпионата») увидел это действие Вендела в сторону Зобнина. Будь удар акцентированнее, сильнее — можно было бы смотреть на красную. Но такого тычка для красной мало».

В первом тайме команды владели мячом практически равное количество времени (51% на 49% в пользу «Спартака»), однако москвичи выглядели намного острее. Единственный относительно опасный момент «Зенита» с игры — удар Александра Соболева на 23-й минуте. Но Александр Максименко поймал мяч в руки. В ответ же «Спартак» сразу дважды напугал Дениса Адамова. Сначала Эсекьель Барко пальнул издали и «погладил» перекладину. А чуть позже Умяров нанёс хлёсткий удар метров с 25 — мяч пролетел рядом с девяткой.

Ключевой момент встречи случился на 43-й минуте. «Зенит» исполнил угловой, мяч пролетел над вратарской. Первым на подбор пошёл Дуглас Сантос, однако его с фолом остановил Пабло Солари. Аргентинец в безобидной ситуации схватил соперника за футболку, и Карасёв без раздумий указал на «точку». Главный вопрос: зачем Солари это сделал? Даже если бы Сантос добрался до мяча, то серьёзной опасности для ворот «Спартака» это не сулило.

Драматургия разогналась! Исполнить пенальти подошёл Александр Соболев. И экс-форвард «Спартака» поразил ворота бывшей команды — 1:0. После гола он подбежал к лицевой и схватил плавательную маску для ныряния. Отсылка понятна: перед игрой «Спартак» выпустил ролик, где был представлен вымышленный бренд масок для снорклинга. На коробке с этой маской был изображён Соболев. За это празднование Карасёв показал форварду жёлтую карточку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» провёл куда менее содержательный тайм, но воспользовался подарком от «Спартака» и реализовал свой единственный момент. А после перерыва Сергей Семак тут же решил выпустить дополнительного защитника: Дивеев вышел на поле вместо Максима Глушенкова (также Луис Энрике заменил Джона Джона). Любопытно, однако вместо «сушки» петербуржцы заиграли активнее. А «Спартак» перестал генерировать моменты в атаке.

На 59-й минуте Карседо выпустил на поле Угальде. У гостей наконец-то появился центрфорвард на поле. Однако и это не сильно помогло. А вот «Зенит» дважды упустил супермоменты. На 66-й минуте Педро ворвался в штрафную и покатил на Густаво Мантуана, который пробил в противоход Максименко. Но отчаянно бросившийся под мяч Даниил Денисов заблокировал удар головой. Героический поступок! Затем защитник «Спартака» пару минут отходил от нокдауна.

Не менее опасный момент на 72-й минуте был у Луиса Энрике. После контратаки бразилец вышел на убойную позицию и пробил низом. Но Максименко вытянулся во весь рост и совершил мегасейв! Интрига осталась жива.

Александр Максименко Фото: РИА Новости

В ответ «Спартак» разразился своей отличной попыткой. Вышедший на замену Олег Рябчук подключился по левому флангу и сделал пас на линию штрафной. Там оказался Жедсон Фернандеш (также появился на поле), после небольшой паузы пробивший рядом с пустым углом ворот «Зенита». Лучший момент «Спартака» за полчаса.

На 76-й минуте у «Зенита» вместо Соболева появился Джон Дуран. До ухода с поля Александр мог получить вторую жёлтую карточку. В одном из эпизодов показалось, что форвард заехал локтем в лицо Умярову. Однако Игорь Федотов отметил, что Карасёв верно не удалил Соболева. По его словам, в этом моменте даже не было фола.

Спустя несколько минут после выхода на поле у Дурана появился шанс забить первый мяч в РПЛ. Кристофер Ву наступил на ногу Педро в своей штрафной. И Карасёв после вмешательства VAR назначил пенальти. Колумбиец подошёл к «точке» и пробил так мощно, что теоретически мог порвать сетку. 2:0.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После второго забитого мяча «Зенит» успокоился. А у «Спартака» не получилось вернуть интригу. Команда Карседо не создала даже хотя бы один момент. 14-летняя безвыигрышная серия москвичей в Санкт-Петербурге продолжается.

«Зенит» снова подобрался к лидирующему «Краснодару» на расстояние одного очка. Важно, что в не лучший день команда Сергея Семака смогла одержать победу. «Спартак» же остался шестым: перспектива финишировать в топ-3 отдалилась ещё сильнее.