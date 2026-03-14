«Карасёв доказал, что один из лучших в России». Разбор судейства матча «Зенит» — «Спартак»

Два мяча с пенальти и два спорных эпизода — с Венделом и Соболевым. Обсудили всё с Игорем Федотовым.

«Зенит» – «Спартак» – 2:0. Счёт выглядит вполне убедительным. Но без обсуждения работы главного арбитра Сергея Карасёва снова не обошлось. Прежде всего потому, что оба мяча хозяева забили с пенальти. Хотя была и ещё пара спорных эпизодов. Разбираем их с арбитром Игорем Федотовым.

Первый эпизод: фол Вендела на Зобнине

Фол Вендела на Романе Зобнине Фото: Кадр из трансляции

После борьбы между Венделом и Зобниным игрок «Зенита» отмахнулся от соперника, попал ногой в тело. После чего тренерский штаб «Спартака» просил посмотреть судью VAR, намекая на красную карточку для полузащитника «Зенита»:

– Жёлтая карточка Венделу – достаточно для этого эпизода, – считает Игорь Федотов. – Нет амплитуды, просто тычок. Хорошо, что эпизод не пропустили. Провокации были, есть и будут, накал матча понятен. Совсем не заметить было нельзя, хорошо, что Танашев увидел это действие Вендела в сторону Зобнина. Будь удар акцентированнее, сильнее – можно было смотреть на красную. Но такого тычка для красной – мало.

Второй эпизод: пенальти после фола Пабло Солари

Пенальти после фола Пабло Солари Фото: Кадр из трансляции

«Зенит» открыл счёт благодаря пенальти – это сделал Александр Соболев в конце первого тайма. А вот «привёз» этот пенальти Пабло Солари.

– Очевидная длительная задержка со стороны Солари, это пенальти в ворота «Спартака» и жёлтая карточка, – объяснил Федотов. – Для чего задерживать игрока, когда мяч улетает куда-то далеко – вопросы к игроку «Спартака». Такое нельзя не назначить, фол был виден из космоса. А зачем так делать – такой вопрос и футболисту «Сочи» сегодня можно задать.

Третий эпизод: борьба Соболева и Умярова в центре поля

Борьба Александра Соболева и Наиля Умярова Фото: Кадр из трансляции

Самый резонансный момент случился на 65-й минуте. Действующие лица – Александр Соболев и Наиль Умяров. После борьбы в центре поля Умяров упал, однако Карасёв фол не зафиксировал.

– Соболеву правильно не показали карточку, которая могла бы стать второй, за столкновение с Умяровым, – сказал Федотов. – Это даже не фол. Не было удара Соболева локтем по лицу Умярову – да, рука выставлена, шёл в борьбу опасно. Но на мяч шли оба, и Умяров врезался Соболеву в подмышку. Это не фол, однако Соболеву просто повезло, что Умяров на голову его ниже. Иначе бы попал в голову – и была бы вторая жёлтая.

Резервный арбитр и первый ассистент тоже видели момент, так что вопросов тут нет.

Четвёртый момент: пенальти в ворота «Спартака» за фол Ву

Фол Кристофера Ву Фото: Кадр из трансляции

Второй гол в матче забил Джон Дуран – с пенальти. А назначил 11-метровый удар Сергей Карасёв после просмотра VAR.

– Вопросов по второму пенальти в ворота «Спартака» нет – грубая игра, жёлтая карточка. Это не ошибка Карасёва, скорее всего, он уже перевёл взгляд, так как пошёл пас. VAR правильно вмешался. Это пенальти за безрассудное действие. Ели бы контакт был каким-то другим, просто столкновение, например, а не наступ, то пенальти бы не было.

Общая оценка работы Карасёва и его бригады

Сергей Карасёв Фото: ФК «Зенит»

А так Федотов в целом оценил судейство Карасёва в сегодняшнем матче:

– Это была игра повышенной сложности, – объясняет Федотов. – Всё могло взорваться в начале, на 20-й минуте – когда Вендел ткнул Зобнина, когда мяч уже вышел за пределы поля. Карасёв показал жёлтую, всё по делу успокоил, в каком-то смысле потушил своим авторитетом. Далее – 11-метровый за фол Солари. Я вообще не знаю, как с таким можно спорить, момент очевидный. Вопросы тут надо задавать игроку «Спартака» – именно он решил хватать соперника за футболку, когда у ворот не было никакой опасности, а мяч уже уходил.

Наверное, самый резонансный эпизод – между Соболевым и Умяровым. Оба смотрели на мяч и шли к нему. И важно, что по лицу Соболев сопернику не попал. Умяров врезался Соболеву куда-то между плечом и подмышкой – это даже не фол. За что надо было наказывать Соболева? Сам Умяров тут и не спорил, и следов на лице у него не осталось. Поверьте, если бы Соболев заехал ему локтем в лицо… Следы бы от удара остались. Ну а пенальти на 79-й минуте – это чисто момент для VAR. Такой наступ тяжело увидеть, даже если туда смотреть. А Карасёв взгляд перевёл, так как пас шёл в сторону ворот. Иванов вмешался, позвал посмотреть повтор – и Карасёву хватило пары секунд, чтобы верно назначить пенальти.

Получился сложнейший матч для Сергея. Но мы ждали провокаций со стороны игроков, были возможны какие-то драки. А в итоге в том числе благодаря Карасёву мы увидели футбол. Да, так бывает, что всё решают пенальти – но оба были назначены верно. А остальное – это управление игрой. И бригада сделала всё, чтобы матч получился. Очень достойная работа Карасёва – вопросов нет, он доказал, что один из лучших арбитров России. Думаю, руководители арбитров ФИФА и УЕФА, да и РФС, остались довольны. Так и надо проходить такие игры.