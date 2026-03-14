«Динамо» лишилось игрока из-за ошибки судьи! Но Гусев и здесь забрал победу

«Динамо» одержало четвёртую подряд победу под руководством Ролана Гусева и третью – в Мир Российской Премьер-Лиге. Хотя в Ростове-на-Дону бело-голубые забили не четыре-пять голов, как в предыдущих матчах, а всего один.

Гусев повторил состав из дерби с ЦСКА, однако уже на 12-й минуте вынужден был двигать фигуры. Нгамалё получил травму в стыке с Ваханией – не сумел самостоятельно уйти с поля. Камерунца заменил Гладышев. Это особенно неприятная история для разыгравшегося Муми, ведь, как недавно стало известно, его истекающий контракт был бы автоматически продлён ещё на сезон, если бы он поучаствовал в 9 из 10 оставшихся туров чемпионата. Вообще, «Динамо» с первых минут пыталось играть быстро, как и во всех встречах при новом тренере, но «Ростов» втянул соперника в свой любимый футбол – с большим количеством единоборств. Одно из них стало роковым для Нгамалё.

Зато, как и в дерби с ЦСКА, противник команды Гусева остался вдесятером уже через 17 минут после начала встречи. Ростовчане наверняка будут оспаривать красную карточку Мелёхина, поскольку защитник сыграл в мяч и только потом въехал в ноги Артуру Гомесу. Трудно принимать такие удаления, даже если они соответствуют современным правилам. Впрочем, рефери Бобровский (сначала показавший жёлтую и посмотревший повтор благодаря подсказке VAR) ещё в ходе игры объяснял своё решение на весь стадион: «Шипы высоко».

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разбирая этот эпизод, поддержал бригаду Бобровского:

«Несмотря на то что Мелёхин сыграл в мяч, это удаление. Его нога поднялась вверх, открытые шипы, попал выше голеностопа — в икроножную мышцу. Кукуян на VAR не совсем правильный ракурс показал Бобровскому, был ещё лучше, где видно, как прилетела нога. Об игровом столкновении здесь говорить не приходится. Не тот случай, когда некуда деть ногу. Мелёхин после игры в мяч мог опустить её вниз и избежать такого контакта. И это была бы жёлтая. А если бы по низу прошёлся, то вообще без карточки было бы. Хорошо, что Бобровский не пропустил момент и показал хотя бы жёлтую. В динамике здесь было сложно понять, что делал Мелёхин. Момент для VAR».

Но на сей раз «Динамо» ничего не выжало из игры 11 на 10. Ростовчане продолжали висеть на ногах москвичей, отчаянно биться за каждый мяч. К тому времени, как Бобровский уравнял составы в конце первого тайма, соперники нанесли всего по одному удару в створ. Команды создавали моменты после стандартов. У «Динамо» едва не забил Тюкавин, а у «Ростова» очень близок к голу был Роналдо – бразилец пробил головой, а Расулов потащил непростой мяч из-под перекладины.

Перед перерывом бело-голубых подвёл Рубенс. Бразильский опорник заработал два «горчичника» в течение 10 минут. В одном случае заехал в борьбе по затылку Щетинину, в другом – опоздал в отборе и срубил Ваханию. Эмоций было больше, чем футбола, вот и Рубенс в гневе, уходя в подтрибунное помещение, чуть не разломал рекламный щит.

Впрочем, экс-судья РПЛ Федотов нашёл судейскую ошибку в эпизоде с красной карточкой динамовского бразильца:

«У меня вопросы по удалению Рубенса. Во-первых, я не увидел с его стороны безрассудных действий. Был лёгкий контакт вверху. Во-вторых, после падения Вахания держался за другую ногу — показывал, что больно левой ноге, а контакт был с правой. Думаю, Бобровский ошибся, грубой игры тут не было. У игрока «Динамо» не было скорости, он просто выпрыгнул вверх. Контакт был, но грубого характера не носил. Безрассудных действий на вторую жёлтую со стороны Рубенса я здесь не увидел».

Из-за большого количества остановок судья добавил четыре минуты. И «Динамо» забило как раз перед истечением компенсированного времени! Совсем немного недотерпел «Ростов». Фомин развил голевую атаку пасом из центра на правый фланг Касересу, парагваец сделал кросс, а Тюкавин здорово сыграл на опережение и переправил мяч в сетку бедром. Рывок нападающего прозевал центральный защитник Сако.

Во втором тайме при равных составах «Динамо» играло 4-4-1, а «Ростов» – 5-3-1. Команда Гусева по-прежнему больше владела мячом и проводила позиционные атаки, однако поначалу контрвыпады хозяев на свободном пространстве выглядели опаснее. Тем не менее настоящих голевых моментов не было. Гусев явно остался недоволен тем, как в игру вошёл Гладышев. За 20 минут до конца тренер «Динамо» произвёл двойную замену: убрал с поля и подуставшего Тюкавина, и более свежего Ярослава. Гладышева разозлило это решение тренера. Вингер отреагировал на него примерно так, как Рубенс на своё удаление.

Перестановки, сделанные Гусевым, подарили «Динамо» гол уже через минуту! Забил как раз вышедший на замену Маухуб – после углового. Вот только марокканец и штаб бело-голубых рано радовались. Бобровский отменил взятие ворот из-за фола самого Маухуба. Форвард сфолил в единоборстве с Ваханией.

Команда Джонатана Альбы, стремясь уйти от поражения, при первой возможности грузила мяч в штрафную «Динамо». У ворот Расулова в эти моменты было очень горячо. В штрафную коллеги прибежал на стандарт даже голкипер хозяев Ятимов – и нанёс удар по воротам. Но и он не спас «Ростов». Расулов же, пусть и не творил чудеса, сыграл хорошо – «Динамо» не почувствовало отсутствия травмированного основного вратаря Лунёва.