«Они посмеялись, сейчас я посмеюсь». Жаркие цитаты героев матча «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» и «Спартак» выдали очередной огненный очный матч! Команда Сергея Семака одержала победу со счётом 2:0 и снова подобралась вплотную к «Краснодару». У «Спартака» же, вероятно, теперь остаются лишь теоретические шансы на борьбу за место в топ-3. А что про прошедшую встречу сказали её участники? Приводим послематчевые цитаты игроков, тренеров и функционеров.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Пусть Соболев будет забивать, и мы будем выигрывать. Если это (жёлтая карточка за празднование. — Прим. «Чемпионата») повлияет на его дисквалификацию, то разберёмся. Это внутреннее дело команды. Думал ли о замене? В перерыве не думал. Соболев старался, много боролся, дал много движения. Замена не напрашивалась. Соболев — номер один? Нет первого номера. Будем отталкиваться от соперника, от состояния игроков. Кто лучше, тот и будет играть. Он заслуживает места в старте.

Первый тайм у нас не получился. Во втором тайме сыграли гораздо лучше и в атаке, и моменты у нас хорошие были для того, чтобы забить, и в обороне стали играть гораздо надёжнее. Результатом, конечно, довольны. Самой игрой… Второй тайм провели неплохо, в первом не получилось сыграть так, как мы хотели.

Почему с первых минут не вышел Дивеев? Я говорил на предматчевом брифинге, что он болел всю неделю, практически не тренировался с командой, поэтому сегодня был просто не готов играть все 90 минут. Мы выпустили его сыграть 45 минут. Думаю, он молодец. И спасибо, что в таком состоянии сегодня смог помочь команде, выйти и сыграть.

Дуран был заранее определён пенальтистом? Нет, заранее мы определяем только тех игроков, которые выходят в стартовом составе. Замены могут быть любыми. Предположить, кто уйдёт и кто войдёт в игру, непросто, поэтому я уже передал через Игоря тех трёх игроков, которые могут пробить пенальти. И из них они выбрали именно Джона Дурана.

Что касается замены Глушенкова, после первого тайма нам обязательно нужно было делать изменения в нашей структуре. Думаю, и Максим, и Джон Джон сыграли сегодня не лучший свой матч. На мой взгляд, замены абсолютно правильные, и игра это показала.

Хуан Карлос Карседо, главный тренер «Спартака»

— Отсутствие номинальных центральных нападающих и Жедсона в основе? Задумку вы могли видеть по первому тайму. Мы доминировали, были лучше соперника, держали мяч. Заставляли его бегать. К сожалению, нам не повезло, мы не реализовали свои моменты. Во втором тайме был пенальти, и мы проиграли. По первому тайму мы не заслуживали такой результат.

Особенно в первом тайме мы действовали компактно. И показали то, что отрабатывали в течение недели. К сожалению, не смогли забить. Гол перед перерывом изменил ход игры. У Жедсона тоже был момент — если бы забил, игра пошла бы по другому сценарию. Закончилось как закончилось. Мы были лучше, но есть где прибавлять.

Почему не смогли показать такую же игру во втором тайме, как в первом? Потому что «Зенит» — очень сильная команда. Доминировать все 90 минут — очень сложно. Во втором тайме соперник создавал моменты. Мы сделали корректировки, чтобы изменить игру. Соперник — тоже. Конечно, постараемся играть стабильнее. Но доминировать всегда — невозможно.

Александр Соболев, нападающий «Зенита»

— Сфоткался для них [«Спартака»], чтобы, когда второй фильм снимали, фотографию поставили на превью. Да, они посмеялись, сейчас я посмеюсь. Вообще не задевало, только разозлило. Спасибо пресс‑службе или кто там это делает. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только ещё пожёстче.

Футбол — это не только спорт, но и элемент шоу. «Спартак» подогрел матч этим видео, и я решил дальше чуть разыграть эту историю. На «Спартак» в этом плане обиды не может быть, это шоу.

В таких матчах невозможно доминировать все 90 минут. «Спартак» — хорошая команда. Они играли первый тайм чуть лучше, чем мы. Во втором тайме было наоборот. Не пытались поделить пенальти. Джон Джон взял мяч, чтобы подумали, что он бьёт. Запланировано было, что он бьёт пенальти.

Понимал о рисках празднования, думал, если забью, условно, на 10-й минуте, не буду так делать. Посмотрел на табло — была 43-я минута. Но понимал, что есть риски. После этого играешь аккуратнее. В моменте с Умяровым всё выглядело так, что нужно продолжить игру. Куда мне деть локоть? Отрезать? Я движения никакого не делал. По мне, это даже не фол.

Соболев сейчас игрок стартового состава? Да, 100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырёх играх.

Педро, нападающий «Зенита»

— Мы понимали, что будет сложная игра. В первом тайме допускали много потерь и контратак. Пенальти в конце тайма добавил эмоций. На второй тайм вышли в другом настроении. Создавали больше моментов. Справедливо заработали второй пенальти. Было очень важно победить в такой игре. Сегодня подвели итог рабочей недели. Будем в хорошем настроении готовиться к матчу в Кубке. Команда знала, что будет аншлаг. Понимали, что важно отблагодарить болельщиков победой. Весь стадион болеет за нас — это добавляет сил.

Ванья Дркушич, защитник «Зенита»

— Важнейшая победа для нас. Принципиальная встреча с хорошим соперником. Первый тайм у нас не получился, как мы хотели, но такие матчи надо выигрывать. Что мы и сделали. Двигаемся дальше.

Пообщались в перерыве друг с другом. Тренер сказал, что было не так. Во втором тайме движение было лучше, борьба. Второй тайм получился лучше. В первом мы плохо двигались. Моментов практически не было. Когда отдавали пас на нашего нападающего, он был один среди спартаковских защитников. В первом тайме не хватало интенсивности. У Саши [Соболева] много эмоций. В последнее время он хорошо играет, забивает. Я только рад, что он забил. Каждый должен делать, как ему захочется.

Игорь Дмитриев, полузащитник «Спартака»

— Обидно, что проиграли. Должны были выигрывать. Надо посмотреть эпизод с пенальти. Второй я видел, так как был в раздевалке. Ву блокирует — куда ему ногу деть?

Эсекьель Барко, полузащитник «Спартака»

— Очень обидно за результат. В первом тайме мы играли очень хорошо, до момента с пенальти всё прошло нормально. Да, нам немного не хватило, и очень дорого стоил этот пенальти. Это очень быстрый эпизод, который происходит неосознанно. Солари немного игрока за футболку схватил, сделал это не специально. Но в играх такого масштаба такие эпизоды могут стоить победы.

Расстановка без номинальных нападающих на матч с «Зенитом» — идея тренера, а мы всегда выполняем то, что он говорит. По-моему, в первом тайме это отлично сработало, мы хорошо двигались. Сейчас атмосфера в клубе и в команде нормальная. Мы очень быстро привыкли к новым требованиям, идеям Карседо и его команды. И, мне кажется, мы хорошо начали их отрабатывать — нужно продолжать тренироваться.

Наиль Умяров, полузащитник «Спартака»

— Безусловно, пенальти повлиял на игру. Счёт был 0:0, стал 0:1. Мы говорили в раздевалке, что эмоционально это никак не повлияет. Первые 10-12 минут второго тайма мы начали хорошо, легко продолжали создавать моменты. С каждой минутой «Зенит» начинал отодвигать игру от своих ворот. Класс футболистов и опыт, который у них есть, — они этим пользовались.

Надеюсь, опыт, который Солари получает, в дальнейшем ему пригодится и команде будет помощь. В данной игре получилось, что да — опыт дорого обходится. Но такие моменты бывали и с другими игроками. Это футбол. Физически он смотрел на мяч и параллельно держал игрока. Потерял на секунду концентрацию.

Понятно, что 90 минут висеть на чужих воротах тяжело любой команде, если вы не «Барселона» или «Атлетико». Но мы стараемся. С каждой игрой количество проведённых минут в финальной трети увеличивается. Хотелось бы, чтобы мы научились передыхать с мячом, когда этот момент наступает. Чтобы правильно пользовались этим.

Момент с локтем Соболева? Карасёв не сказал ни-че-го. Не хочется обсуждать судейство, потому что мы создали достаточно моментов и должны были забивать. Соболев говорит, что фола не было? Ну, конечно. Давайте всем людям, когда они прыгают, отрежем локоть, чтобы ими не били. Ну а его мнение — пусть Соболев останется со своим мнением.

Фрэнсис Кахигао, спортивный директор «Спартака»

— В первом тайме мы очень хорошо играли и доминировали. Честно говоря, исход игры был решён судьёй и его решениями. Не понимаю интерпретаций арбитра. В футболе хочется, чтобы судьи одинаково интерпретировали моменты для обеих команд и ошибались также в обе стороны. Но когда мы видим тенденцию, что судьи ошибаются и не видят фолов против нас, нам это непонятно.

Мы не просим, чтобы судьи ошибались в нашу пользу, однако, если это идёт на пользу нашим соперникам, это должно идти на пользу нам тоже. На мой взгляд, интерпретации эпизодов со стороны арбитра были ужасными.