Талалаев и Челестини были готовы разорвать друг друга! У ЦСКА — ужасающий антирекорд

Четыре поражения в РПЛ подряд — такого ещё не было! А «Балтика» подобралась к топ-3.

Какой же огненный матч выдали «Балтика» и ЦСКА в 21-м туре! Команда Андрея Талалаева сняла скальп с очередного фаворита, а завершилась игра потасовкой. У армейцев четвёртое поражение подряд – впервые в Мир Российской Премьер-Лиге (с 2001 года).

Фабио Челестини, несмотря на крупное поражение в дерби от «Динамо», не стал никого сажать в запас – повторил стартовый состав из прошлого тура. Единственное изменение было вынужденным. В линии атаки вместо пропускавшего матч в Калининграде Лусиано вышел экс-форвард «Балтики» Мусаев. ЦСКА начал лучше, а активный Тамерлан дважды мог забить в течение пяти минут. Сначала он перехватил мяч после неосторожной скидки Гассама в собственную штрафную, обработал его грудью и нанёс удар с лёта. Но не попал. Затем Мусаев пробил через себя, играя на добивании, тем не менее ворота снова оказались недостаточно широкими для нападающего.

Команде Андрея Талалаева в дебюте встречи недоставало свойственного ей куража. С чем это было связано, тренер наверняка объяснит на пресс-конференции. Возможно, причина в том, что хозяева уступали в тактических деталях и поэтому не успевали. Прямо по ходу игры (то есть не во время паузы) Талалаев подозвал к себе Петрова Илью и стал делать ему какие-то подсказки. Дело пошло. На исходе четверти часа «Балтика» выдала очень мощный отрезок, зажгла трибуны. ЦСКА кое-как отбился. В одном из эпизодов Акинфеев промахнулся мимо мяча и попал рукой по голове соперника – бригада Левникова решила, что это не фол.

Дальше шла качельная игра. Когда ЦСКА выходил из-под прессинга «Балтики», у команды Челестини получались опасные атаки на скорости. До перерыва армейцы были даже чуть ближе к голу, по крайней мере, об этом свидетельствовала статистика. ЦСКА нанёс больше ударов (11:6, в створ – 4:3), выиграл, пусть и минимально, первый тайм по xG (1,05 против 0,90). Голкипер калининградцев Бориско совершил очень красивый сейв после того, как Круговой создал открыванием численное преимущество в центре поля, получил пас, протащил мяч и зарядил издали. «Балтика» не ждала такую «десятку» у красно-синих.

Главное событие старта второго тайма – удаление Йенне. Нигерийский инсайд/вингер, агрессивно пойдя в отбор, заработал прямую красную карточку уже через три минуты после перерыва. Однако повтор показал, что нарушение было не настолько страшным, как показалось Левникову. Тянуло только на предупреждение. VAR исправил ошибку петербургского рефери – Йенне доигрывал с жёлтой. Впрочем, вскоре он ушёл с поля, когда Талалаев сделал двойную замену и выпустил в том числе экс-армейца Рядно.

И в обновлённом составе «Балтика» забила уже через две минуты! Гол – стечение обстоятельств. Однако в то же время и мастерство лучшего бомбардира РПЛ. Хиль забил свой 12-гол в чемпионате, оторвавшись от Батракова и Сперцяна. Ошибся зимний новичок красно-синих Баринов, который выносил головой мяч, заброшенный Рядно с собственной половины поля. Бывший железнодорожник угодил в Облякова. Хиль подобрал отскочивший мяч, легко ушёл от Матеуса Рейса и пробил низом мимо Акинфеева.

Челестини после пропущенного гола сделал сразу четыре замены – спасти утопающего должны были молодые Воронов, Попович, Энрике Кармо и экс-балтиец Козлов. Поле (оставляющее желать лучшего) покинул среди прочих Мусаев, который завершил матч с тремя ударами – двумя неточными и одним заблокированным. Вот только в игре ЦСКА уже что-то сломалось. «Балтика» поймала свою волну и превосходила соперника.

По истечении 90 минут в статистике армейцев было всего два удара за тайм и ни одного – в створ. Московская команда заработала лишь 0,07 по xG. В концовке «Балтика» здорово прессинговала, рвала игру и тем самым контролировала её. ЦСКА казался обречённым. Оставалась надежда на навал – в чужую штрафную под подачи пошёл рослый и свежий центральный защитник Данилов. Левников компенсировал семь минут, и на последней из них возникла массовая стычка после того, как Талалаев на ауте красно-синих выбил мяч на трибуну. Тренеры ЦСКА и «Балтики» готовы были подраться друг с другом! Причём даже в подтрибунном помещении, когда Левников удалил и Талалаева, и Челестини!

Массовая драка

Уже без своего заводного коуча калининградцы удержали победу – у ЦСКА ничего не получилось.