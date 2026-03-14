Уникальный ритуал «Челси» с судьёй! Но «Ньюкасл» всё равно отбросил их от ЛЧ

Казалось бы, в футболе тяжело чем-то удивить. Однако до сих пор можно встретить необычное. И касательно самой игры, и вокруг неё, как теперь на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» при новом тренере традиционно собирается в круг перед игрой не на своей половине, а в самом центре поля. Так вышло, что на этот раз там стоял главный арбитр Пол Тирни. Получилась вот такая картина.

Игроки «Челси» перед стартовым свистком Фото: Chelsea FC via Getty Images

Самое забавное на этой фотографии — контраст между каменным лицом арбитра и смеющимся оператором с камерой в руках. Едва ли кто-то из читателей «Чемпионата» сможет вспомнить что-либо подобное в истории футбола. Но даже такая работа с судьёй не помогла «Челси».

Хозяева провели не самый убедительный первый тайм. И дело не только в том, что у «Ньюкасла» прошла молниеносная атака от ворот до ворот, в результате которой Гордон забивал в пустые ворота. Важно, что у «Челси» было в целом много провалов. И, пожалуй, слабым звеном оставался Фофана. Он не только неудачно расположился, когда гости забивали, но и не успевал в других эпизодах. В середине первого тайма защитник получил жёлтую, а во втором — был близок к удалению.

Хотя в целом «Челси» после перерыва уже смотрелся лучше соперника. В перерыве вместо защитника Гюсто на поле вышел нападающий Делап. Так на правый фланг обороны опустился Джеймс, а Жоао Педро стал играть в полузащите. И как раз у Делапа был один из лучших моментов «Челси» в матче, однако форвард зарядил сильно выше ворот.

«Челси» — «Ньюкасл» Фото: Andrew Kearns — CameraSport via Getty Images

Дважды во втором тайме «Челси» настаивал на пенальти. Сначала — за контакт Вольтемаде и Палмера, однако судья посчитал, что там, скорее, англичанин наступил на ногу немцу. Во втором случае Кукурелья попал мячом в руку Ботману. Кажется, это было всё-таки плечо, но, будь там даже локоть, учитывая расстояние и положение руки, в АПЛ явно не дали бы за это пенальти.

Уже в компенсированное время Джеймс со штрафного попал в штангу. В целом «Челси» не заслуживал поражения, однако «Ньюкасл» забрал три очка и поднялся на девятое место. Ну а команда Росеньора теперь, вероятно, вылетит из топ-5 АПЛ по итогам тура. Правда, для этого «Ливерпуль» ещё должен не проиграть спустя сутки «Тоттенхэму».